TOP 8 tenisiek, na ktorých môžeš zarobiť: Nové jordany, futuristický model od Nike aj ružové New Balance

Reselleri si už brúsia zuby. Pozri sa, do ktorých teniskových noviniek sa oplatí investovať.

Svet tenisiek je neuveriteľne rýchly. Najväčší hráči na trhu predstavujú nové vyhotovenia, spolupráce a modely takmer každý deň, pričom zachytiť najhorúcejšie novinky je časovo náročnou úlohou, s ktorou ti dnes pomôžeme.

Nižšie nájdeš 8 tipov na TOP releasy tenisiek v januári od značiek New Balance, Nike či Jordan Brand, ktoré budú ozdobou tvojich outfitov počas teplejších dní alebo na nich možno zarobíš stovky eur vďaka resellu.

Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené priamo od výrobcov, respektíve predajcov, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily sa ešte môžu zmeniť.

Zdroj: New Balance

New Balance 1906N „Sea Salt“ – 01. 01. 2024

Vedenie spoločnosti New Balance privítalo nový rok vo veľkom štýle, keď 1. januára predstavilo dvojicu vyhotovení modelového radu 1906N s podtitulom Lunar New Year, pričom oba štýly sú vybavené kovovými detailmi a vlastnými grafickými ponožkami.

Ako prvé sme vybrali New Balance 1906N „Sea Salt“, ktoré ponúkajú vylepšený pohľad na siluetu inšpirovanú behom zo začiatku milénia. Zvršok tenisiek je vyrobený z priedušnej sieťoviny v úprave s technológiou ripstop, ktorý je doplnený tkanými akcentmi a lesklými syntetickými prekrytiami v jemnom žltom odtieni.

Fresh novinka New Balance je k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach za 175 dolárov v online obchode legendárneho výrobcu.

Zdroj: New Balance

New Balance 1906N „Shell Pink“ – 01. 01. 2024

Ak máš dostatok odvahy, do pozornosti dávame aj svetloružový variant s označením Shell Pink, ktorý je rovnako k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach za cenu na úrovni 175 dolárov.

Dekonštruovaný zvršok z kombinácie syntetických tkanín a textílie je doplnený o podrážku N-ergy, ktorá tlmí nárazy a zároveň je vybavená systémom Stability Web na podporu klenby. Medzipodrážka Acteva Lite a odpruženie ABZORB® poskytujú pohodlie a maximálnu stabilitu pri každom kroku.

S modelom New Balance 1906N získaš štýlovú obuv, ktorá funguje so všetkým, čo nájdeš vo svojom šatníku v ranných hodinách. Ktorá verzia sa ti páči viac a doplní tvoju zbierku? Viacero atraktívnych vyhotovení modelového radu New Balance 1906 nájdeš v ponuke online obchodu Footshop.

Zdroj: FOOTDISTRICT

Nike Air Max Plus „Blue Fade“ – 02. 01. 2024

Medzi najatraktívnejšie tenisky, ktoré boli, respektíve budú v predaji v januári 2024, patria aj Nike Air Max Plus vo farebnej schéme s prívlastkom Blue Fade. Technicky zameraný model tentoraz prichádza na pulty obchodov v bielej a modrej farbe, pričom si berie príklad z pôvodnej bielej verzie s hypermodrými detailmi. Obuv je vyrobená zo zmesi sieťoviny a kožených materiálov.

Silueta má úplne biely základ s univerzitnou modrou použitou ako kontrastné akcenty na klietke TPU. Modrá prechádza do bielej a vytvára ľadový ombre efekt pozdĺž podrážky, ako aj jazyka a stielky. Reflexné prvky zvýrazňujú logo spoločnosti Nike aj stielku, zatiaľ čo topánka stojí na bielej medzipodrážke s technológiou Air, vďaka ktorej rýchlo zistíš, čo je to skutočný komfort pri chôdzi.

Retail tenisiek bol 190 eur a vypredané boli za niekoľko minút od uvedenia na trh. Ak sa ti páčia, v online obchode KLEKT ich kúpiš od približne 290 eur podľa požadovanej veľkosti.

Zdroj: Nike

Nike Alphafly 3 „Prototype“ – 04. 01. 2024

Tenisky, ktoré lámu rekordy. Takto by sme v stručnosti opísali novinku z dielní spoločnosti Nike, ktorá je v predaji od 4. januára za 285 dolárov.

Ak sa zaujímaš o beh a maratónske novinky, určite vieš, že bežec Kelvin Kiptum z Kene prekonal v Chicagu svetový rekord v maratóne časom iba 2 hodiny a 35 sekúnd. Športovec tento úspech zavŕšil v teniskách Nike Alphafly 3, ktoré majú originálny futuristický vzhľad nabitý modernými technológiami.

Najnovší prírastok do radu Nike Alphafly je najľahší a najtestovanejší vôbec, ktorý sa vyznačuje plynulejším prechodom od päty k špici, širším Flyplate z uhlíkových vlákien po celej dĺžke pre stabilnú jazdu a podrážkou Fast Shot pre optimálnu priľnavosť.

V tomto prípade síce nejde o typické lifestylové tenisky na nosenie, ale o perfektný príklad neustáleho vývoja v oblasti obuvi, ktorý nemá žiadne limity. Ak beháš a nemáš obmedzený rozpočet, tenisky Nike Alphafly 3 sú najlepšou voľbou na trhu.

Zdroj: Nike

Nike Air Force 1 '07 Low W „Oil Green“ – 09. 01. 2024

Obchodný tím značky Nike dobre vie, že silueta Air Force 1 je istotou, na ktorú sa spoliehajú milióny ľudí každý deň, a preto hneď v úvode nového roka predstavuje zaujímavé vyhotovenie s prívlastkom Oil Green.

Dizajnéri tentoraz stavili na kombináciu plyšového menčestru, mäkkého semišu, odolných tkanín a huňatých panelov s logom Nike. Samozrejme, zachovali rovnakú konštrukciu ako pri väčšine verzií legendárnej basketbalovej siluety aj odpruženie Air, ktoré určite poznáš a miluješ.

Tento pár sa posúva o niekoľko krokov ďalej vďaka vrstvenej farebnej palete a zmesi jemných textúr, ktoré navzájom perfektne fungujú. Tenisky budú v predaji od 9. januára cez aplikáciu Nike SNKRS a tiež u vybraných predajcov za 130 dolárov. Vyskúšaš túto ikonu v zatiaľ neopozeranom vzhľade za férovú cenu?

Zdroj: A Ma Maniére

Nike Air Max 2 CB ’94 „Black & Pure Purple“ – 11. 01. 2024

V širokom produktovom portfóliu spoločnosti Nike majú svoje čestné miesto aj tenisky Air Max 2 CB ’94, ktoré sú úplne odlišné od ostatných siluet z modelového radu s charakteristickou bublinou v medzipodrážke.

Originálny štýl deväťdesiatych rokov priamo spája veľké a odvážne kúsky s prekvapivo ľahkou konštrukciou. Niet divu, že tenisky Nike Air Max 2 CB ’94 boli obľúbené u bývalého amerického basketbalistu Charlesa Barkleyho. Oblečené do prémiovej kože v nadčasovej farebnej schéme s tmavomodrým akcentmi vyzerajú božsky.

Retail tenisiek Nike Air Max 2 CB ’94 „Black & Pure Purple“ je stanovený na 160 eur a z nášho pohľadu ide o jedinečný model s vintage vzhľadom, ktorý dodá tvojim outfitom šťavu. Alebo v nich vybehni na ihrisko a všetkým ukáž, čo je v tebe.

Zdroj: A Ma Maniére

Air Jordan 1 Retro High OG „Yellow Ochre“ – 13. 01. 2024

Dátum 13. január by si mali poznačiť do kalendára fanúšikovia tenisiek Air Jordan 1, keďže na pultoch obchodov uvidíme vysokú verziu v schéme Yellow Ochre.

Klasika v remastrovanej podobe – takto by sme charakterizovali túto atraktívnu novinku s logom Jumpmana na jazyku. Verzia Air Jordan 1 Retro High OG „Yellow Ochre“ rozumne spája žltú a čiernu farbu na podklade prémiovej kože pre čistý a sofistikovaný vzhľad. Rafinované detaily a retro značka to všetko podčiarkujú a my nenamietame.

Návrhári Jordan Brand týmto dizajnom odkazujú na európsky exkluzívny pár Yellow Ochre, ktorý bol pôvodne vydaný v máji 2018. Hoci nie je identický, odtieň žltej použitý na tomto novom páre je podobný svojmu populárnemu predchodcovi.

Retail je 190 eur a dostupné budú v mužských veľkostiach. Na týchto teniskách určite neprerobíš, ale odporúčame ponechať si ich v zbierke a pravidelne nosiť.

Zdroj: JD Sports

Air Jordan 1 Low OG „Year of The Dragon“ – 24. 01. 2024

Aký by to bol výber najlepších releasov tenisiek, ak by sme nespomenuli siluety, v ktorých hviezdil na palubovkách Michael Jordan? V tohtomesačnom zozname sú dve vyhotovenia modelového radu Air Jordan 1 a obe vyzerajú úžasne.

Kalendárny rok 2024 je začiatkom roku draka, ktorému návrhársky tím spoločnosti Jordan Brand venoval tieto Air Jordan 1 Low OG s podtitulom Year of The Dragon. Okrem toho, že sa pár môže pochváliť celým radom kultúrne významných farieb – ako je zlatá, červená a nefritová –, je vybavený koženými prekrytiami, ktoré pripomínajú šupiny uvedeného zvieraťa zverokruhu. Vnútorný golier je lemovaný svetlosivým saténom, ktorý dodal obuvi nádych luxusu.

Vydanie tenisiek je naplánované na 24. január cez aplikáciu Nike SNKRS a u vybraných predajcov, pričom cena bude 160 dolárov. Reselleri si už brúsia zuby.