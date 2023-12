TOP 8 módnych momentov v roku 2023: Nahá Kendall Jenner, outfity na Met Gala aj tichý luxus ako horúci trend

Rok 2023 priniesol množstvo nezabudnuteľných chvíľ, na ktoré tak skoro nezabudneme.

Do konca kalendárneho roku 2023 zostáva doslova už len pár dní a to je správny čas na súhrn tých najdôležitejších momentov zo sveta módy. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to najlepšie, čo si pre nás pripravili návrhári či celebrity, ale aj redakcia magazínu Vogue, alebo na trendy, ktoré sme milovali.

Rihanna a A$AP Rocky na Met Gala 2023. Zdroj: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

Met Gala 2023

Met Gala je najväčšou módnou udalosťou v roku a červený koberec v Metropolitnom múzeu v New Yorku je plný hviezdnych mien, ktoré pri príležitosti finančnej zbierky pre Kostýmový inštitút ukážu honosné outfity ušité na mieru.

V prvú májovú nedeľu sme videli desiatky zaujímavých outfitov na tohtoročnú tému Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, pričom naše srdcia si získali najmä Rihanna a A$AP Rocky, ale aj Kim Kardashian alebo Dua Lipa.

Tehotná Rihanna mala oblečenú svadobnú róbu od Maison Valentino, zatiaľ čo Pretty Flacko stavil na kúsky z dielní Gucci vrátane neprehliadnuteľného kiltu, trojice opaskov, slnečných okuliarov či ikonickej koženej rukavice.

Kim Kardashian sa ukázala v archívnom dizajne šiat z dielní módneho domu Chanel. Zdroj: Kevin Mazur/MG23/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Napriek tomu, že sa chvíľu šepkalo, že Kim Kardashian (podobne ako zvyšok jej rodiny) má stopku na Met Gala, nakoniec predsa dostala pozvánku od šéfredaktorky magazínu Vogue Anny Wintour, aby ukázala svoju predstavu tohtoročnej témy.

Kardashian predstúpila pred fotografov v nádherných šatách z ateliéru Schiaparelli, ktoré zdobili bohaté línie perál. Ako doplnky zvolila diamantový náhrdelník, ktorý obopínal krk, sériu prsteňov, mohutnú vlečku s nariasenými rukávmi a v neposlednom rade účes ako vystrihnutý zo šesťdesiatych rokov.

Dua Lipa zahviezdila v tvídových šatách Chanel. Zdroj: Mike Coppola/Getty Images

Dua Lipa patrí medzi najväčšie popkultúrne ikony v posledných rokoch a jeden zo svojich najlepších outfitov predviedla práve na tohtoročnom Met Gala. Do honosných priestorov Metropolitného múzea v New Yorku prišla v tvídových šatách z dielní módneho domu Chanel, v ktorých vyzerala ako moderná Snehulienka. Romantický model s luxusným korzetovým vrchným dielom doplnila o diamantový náhrdelník Tiffany & Co. v hodnote približne 10 miliónov dolárov.

Pozri si výber outfitov z Met Gala 2023 v článku.

Beyoncé vo fenomenálnom kostýme na koncerte vo Varšave. Zdroj: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood

Kostýmy Beyoncé na Renaissance World Tour

Queen B sa vrátila na koncertné pódiá vo veľkom štýle, keď v rámci Renaissance World Tour predviedla desiatky nezabudnuteľných šou aj luxusných kostýmov ako vystrihnutých z prehliadkových mól haute couture.

Zdroj: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood

Loewe, Mugler, Marni, Diesel, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen – zoznam značiek, ktoré obliekli Beyoncé na turné, je dlhý a plný zvučných mien. Album Renaissance si nemohol zaslúžiť lepšie promo. Jednotlivé koncerty boli dôkazom nesporného talentu hviezdnej interpretky, ale pozornosť pútali najmä jej outfity, respektíve kostýmy v rôznych štýloch.

Na každom z 56 koncertov sme videli aspoň jeden nový vzhľad, ktorý nám vyrazil dych, pričom zoznam predstavených návrhov sa podobal indexu najhorúcejších značiek od spoločnosti Lyst.

Linda, Cindy, Christy a Naomi na septembrovej titulke magazínu Vogue. Zdroj: Vogue

Supermodelky na titulnej strane Vogue

The Greatest of All Time je názov septembrového čísla magazínu Vogue, na ktorého titulke bola štvorica supermodeliek minulého storočia, a to Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington a Cindy Crawford.

Odkedy sa koncom osemdesiatych rokov začali prechádzať po mólach, každý ich krok prevalcoval celý priemysel, hoci tento rok bol možno jedným z ich najväčších. Bol tu seriál The Super Models na Apple TV+, ktorý dokumentoval ich vzostup, bola tu kniha Lindy Evangelisty so Stevenom Meiselom a, samozrejme, bola tu dvojica septembrových obálok, na ktorých boli po prvýkrát po mnohých rokoch všetky spolu a vyzerali fantasticky.

Uznávaná módna návrhárka Phoebe Philo predstavila svoju debutovú kolekciu pod hlavičkou rovnomennej značky. Zdroj: Phoebe Philo

Návrat Phoebe Philo

Návrat na módnu scénu, na ktorý sme čakali dlhé roky a ktorý splnil všetky naše predpoklady. Phoebe Philo opustila spoločnosť Celine v roku 2017, aby o šesť rokov neskôr predstavila svoju vlastnú značku s charakteristickým rukopisom, vďaka ktorému si podmanila odevný priemysel a srdcia miliónov žien.

Zdroj: Phoebe Philo

Prvú ukážku sme videli v októbri tohto roka a nenašiel sa kritik, ktorý by urobil niečo iné, ako ju pochválil. Ako by aj nemohli? Philo ponúkla svojim fanúšikom aj novým klientom dokonalú esenciu nadčasových návrhov s originálnymi prvkami z luxusných materiálov, ktoré starnú do krásy. Presne táto estetika chýbala vo svete high fashion ako soľ.

Pozri si selekciu dlhých kabátov, nadrozmerných kožených búnd, vznešených tašiek, elegantných topánok či šperkov v online obchode uznávanej anglickej návrhárky. Z nášho pohľadu ide o najlepšiu správu v roku 2023.

Kendall Jenner v uliciach New Yorku. Zdroj: Daniel Zuchnik/Getty Images

Quiet luxury

Módne trendy sú vrtkavé a to, čo bolo v kurze pred niekoľkými mesiacmi, dnes nemusí stáť za pozornosť. Pevne veríme, že to neplatí v prípade trendu quiet luxury, ktorý sa dostal do ulíc aj vďaka seriálu Succession a celebritám vrátane Kendall Jenner alebo Hailey Bieber.

Staronová estetika, ktorá dnes zažíva hype, sa riadi heslom, že menej je viac. V prípade quiet luxury však za to „menej“ zaplatíš rádovo stovky eur. Zabudni však na tučný branding.

Hailey Bieber a jej dokonalá predstava o trende quiet luxury. Zdroj: Gotham/GC Images

Quiet luxury – nenápadná estetika „tichého luxusu“ – spája minimalizmus, nadčasovú klasiku, jednoduché línie a predovšetkým drahé, naozaj veľmi drahé dizajnérske modely, z ktorých však nekričí značka. Skrátka low-key luxus ako vystrihnutý z francúzskej Riviéry či Toskánska.

Trend je opakom rýchlo kvasenej módy, nevkusných a neprehliadnuteľných log značiek, ktorými sa ešte donedávna ukazovalo, že niekam patríš alebo minimálne máš finančné prostriedky na nákup dobre známych, drahých značiek. Vznikol vďaka striedmejšiemu minimalizmu módnych domov The Row, Bottega Veneta, Jil Sander, Loro Piana či Khaite.

Dal by sa opísať ako menej strohý minimalizmus a viac uhladený, každodenný casual, nedbalejší spôsob obliekania. Je to stará kožená, kedysi drahá kabelka, investičný kabát a vintage rifle. Tlmená farebná paleta, hnedá, béžová či čierna. Kúsky, ktoré sú kvalitné, ale nekričí to z nich na prvý pohľad.

Prečítaj si článok o trende quiet luxury, kde nájdeš aj tipy a triky, ako docieliť perfektný vzhľad.

Zdroj: Jacquemus

Nahá Kendall Jenner v kampani Jacquemus

Najhorúcejší módny moment v roku 2023 je dielom marketingového tímu francúzskeho ateliéru Jacquemus, ktorý do vianočnej kampane obsadil nahú Kendall Jenner. Jedna z najžiadanejších modeliek v posledných rokoch ukázala, že vie poriadne vystrčiť rožky a má sexepílu na rozdávanie. Dvadsaťosemročná kráska sa predviedla hore aj dole bez, pričom krivky jej zakrývali dlane alebo vianočné svetielka.

Zdroj: Jacquemus

Zatiaľ čo prsia si prekrýva rukami, cez vyšportovaný zadok si hodila vianočné svetielka a nám sa v hlave rodí otázka, či sme celé tie roky nerobili sviatočnú výzdobu predsa len zle.

Spoločnosť Jacquemus pridala k príspevku na Instagrame krátky, ale výstižný opis: „Guirlande s Kendall Jenner, sviatočná kolekcia, vonku už zajtra!“ Zakladateľ značky Simon Porte Jacquemus postupne buduje módne impérium, ktoré schová do vrecka aj známejších hráčov v odevnom priemysle.

Pharrell Williams s manželkou Helen Lasichanh a synom Rocketom na prehliadke módneho domu Dior Homme. Zdroj: Getty Images/Dave Benett

Louis Vuitton Millionaire Speedy z krokodílej kože

Pharrell Williams má za sebou dve úspešné kolekcie pre Louis Vuitton a okrem toho si užíva aj prehliadky konkurenčných značiek. S manželkou Helen Lasichanh a so synom Rocketom navštívil šou módneho domu Dior Homme a okrem jedinečných slnečných okuliarov s diamantmi od Tiffany & Co. ukázal cestovnú tašku Speedy z kolekcie jar/leto 2024, ktorá má hodnotu 1 milión dolárov.

Taška s podtitulom Millionaire ukazuje úroveň luxusu, ktorú má nový kreatívny riaditeľ priniesť do legendárneho módneho domu.

Ide o jedinečný produkt, ktorý vyrobili ručne v jednom z experimentálnych ateliérov spoločnosti Louis Vuitton. Telo tašky je z krokodílej kože v žltom farebnom vyhotovení s prevráteným bielym monogramom a hnedými akcentmi, zatiaľ čo popruhy a funkčné prvky na prispôsobenie nosenia, ako napríklad pracky či hrubá reťaz s kubánskym vzorom článkov, sú zo žltého zlata. Dizajn tašky dotvára visiaci zámok LV osadený diamantmi VVS pavé.

Zdroj: Tiffany & Co.

Nike Air Force 1 Low x Tiffany & Co.

Záver zoznamu patrí teniskám Nike Air Force 1 Low v špeciálnej úprave od spoločnosti TIffany & Co. s charakteristickým swooshom vo farebnom odtieni Tiffany Blue, do ktorých sme sa zamilovali na prvý pohľad a máme ich na svojom wish liste.

Limitovaná verzia legendárnych tenisiek sa vyznačuje výraznými detailmi vrátane strieborného prvku na päte, semišového zvršku v čiernej farbe alebo spomínaného tyrkysového loga z oboch strán. Nechýba ani čierna podšívka z mäkkej kože či kurzíva Tiffany na jazyku a výsledkom je jemný pár pre zberateľov vzácnych modelov tenisiek. Obe strany nás presvedčili o tom, že menej je viac.

Retail minimalistických tenisiek bol 400 dolárov vrátane atraktívneho balenia, pričom v súčasnosti túto minimalistickú obuv kúpiš od približne 1 050 eur cez StockX.