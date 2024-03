Toto sú dôvody, prečo si saunovanie zamiluješ. Takto z neho vyťažíš maximum benefitov

Vieš, čo sa deje s tvojím telom počas saunovania?

O Fínoch môžeme povedať s absolútnou istotou dve veci. Prvou je, že tento národ každoročne obsadzuje prvú priečku vo svetovom rebríčku šťastia. A tou druhou, že viac ako 90 % Fínov si dopraje relaxačný pobyt v saune aspoň raz týždenne. Saunovanie je totiž neoddeliteľnou súčasťou fínskej kultúry už tisícky rokov.

V drevenej miestnosti Fíni nachádzajú pokoj, harmóniu a po náročnom týždni sa tu dokážu zbaviť nahromadeného napätia. „V saune ste úplne nahí. Fyzicky, ale aj mentálne. Ste tam len vy a vaše myšlienky,“ povedala pre magazín The Guardian milovníčka saunovania Anita Kontukoski, ktorá pobyt v saune prirovnala k návšteve psychoterapeuta.

Azda najsilnejšie korene má saunovanie v škandinávskych krajinách, najmä vo Fínsku, kde boli sauny odjakživa považované za posvätné miesta . Dnes sa vo Fínsku, ktoré má 5,5 milióna obyvateľov, nachádzajú viac než 3 milióny sáun

Kto raz zažije láskavé objatie löyly (fínsky koncept označujúci horúcu paru), musí sa sem vrátiť. Okrem toho, že ťa saunovanie nabije pozitívnou energiou, významne pomôže aj tvojmu zdraviu. Ak si chceš dopriať relax v saune, spoločne s manažérkou SAI Wellness v Aquaparku Senec Nikol Krčovou ti vysvetlíme, ako začať a na čo si dať pozor. Spoznaj blahodarné účinky saunovania a začni si ho užívať naplno.

Účinky saunovania na tvoje zdravie

„Saunovanie je prospešné pre našu psychiku, fyzickú kondíciu a zdravie, ale len pri pravidelnom saunovaní, a to aspoň každých sedem dní,“ hovorí Nikol Krčová zo SAI Wellness v Aquaparku Senec. Podľa nej je dôležité navštevovať saunu celoročne, aby sme dosiahli naozaj pozitívne účinky saunovania. „Začiatočníkom odporúčam saunu raz týždenne, neskôr môžu prejsť na dva až tri razy týždenne. Ak sú skúsení, pokojne aj každý deň ako vo Fínsku.“

Podľa doterajších zistení môže byť práve pravidelné saunovanie jednou z ciest, ako posilniť imunitný systém a znížiť výskyt prechladnutí. Vedci v dávnejšej štúdii sledovali 25 dobrovoľníkov, ktorí šesť mesiacov navštevovali saunu. Počas posledných troch mesiacov sa výskyt prechladnutia v tejto skupine znížil o polovicu.

Pravidelné saunovanie má obzvlášť pozitívny vplyv na zdravie tvojho srdca. Fínska štúdia z roku 2015 naznačila súvislosť medzi pravidelným a častým saunovaním a nižším výskytom kardiovaskulárnych ochorení u mužov. Už po niekoľkých minútach sa výrazne zvyšuje teplota tvojho organizmu, začneš sa potiť a tvoja srdcová frekvencia sa zvyšuje, takže môže dosiahnuť 100 až 150 úderov za minútu. Keď sa následne ochladíš v studenej vode, cievy roztiahnuté teplom sa zmrštia, čím sa zvyšuje ich elasticita a flexibilita.

V prípade, že máš akékoľvek zdravotné komplikácie, návštevu sauny vopred konzultuj so svojím lekárom.

„Krátke a nárazové vystavovanie sa vysokým teplotám zaťažuje ľudské srdce prospešným spôsobom, čím prispieva k posilňovaniu kardiovaskulárneho systému,“ vysvetlil pre magazín The New York Times docent Setor Kunutsor z University of Leicester in England. Niektoré štúdie naznačujú, že pravidelné saunovanie ti dokonca môže pomôcť upraviť krvný tlak.

Zdroj: AquaPark Senec

Pravidelné saunovanie má pozitívny vplyv aj na dýchací systém. Štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 12 dospelých mužov, dokonca naznačuje, že sauna môže u pacientov s obštrukčnou chorobou pľúc spôsobiť prechodné zlepšenie funkcie pľúc.

Návštevy sauny ti môžu pomôcť aj vtedy, ak ťa trápia chronické bolesti hlavy, kĺbov alebo svalov. Vedci v štúdii z roku 2018 uvádzajú, že striedanie tepla a chladu môže mať pre telo analgetické účinky. V rovnakej štúdii je tiež uvedené, že 8-týždňové saunovanie zlepšilo príznaky chronickej bolesti hlavy. Nikol Krčová dodáva, že pravidelné saunovanie ti môže pomôcť znížiť hladinu stresu a zároveň prispieva ku kvalitnejšiemu spánku.

Saunovanie krok za krokom

Príprava na saunovanie by mala prebiehať počas celého dňa. A to najmä v prípade, že so saunou ešte len začínaš a nevieš, ako na ňu tvoje telo zareaguje. „Mali by sme sa uistiť, že sme počas dňa dostatočne jedli, prijali dostatok tekutín a že sme neabsolvovali náročný tréning,“ radí Nikol Krčová. Podľa odborníčky je rovnako dôležité v deň saunovania vynechať príliš ťažké jedlá a alkohol. Dve hodiny pred saunovaním sa jedlu radšej úplne vyhni. Nezabúdaj na dostatok tekutín.

Pred vstupom do sauny sa musíš osprchovať a osušiť. Potom sa zabaľ do plachty. „V žiadnom prípade si na sebe nenechávame plavky ani nič zo syntetického materiálu. Dôvod je jednoduchý. V saune sa z oblečenia uvoľňujú chemické látky, ktoré preniknú priamo do organizmu, keďže máme otvorené póry na pokožke," vysvetľuje odborníčka.

Sauna a nachladnutie nie je dobrá kombinácia, hoci môže urýchliť priebeh choroby. Je to prostredie, kde sa rýchlo rozširujú baktérie a mikroorganizmy. Saunovanie môže narušiť prirodzenú termoreguláciu organizmu.

Čas, ktorý sa odporúča stráviť v saune, sa líši vzhľadom na typ sauny. Vo fínskej saune sa odporúča stráviť 15 až 30 minút, v parnej maximálne 20 minút. Tento čas by si nikdy nemal presiahnuť. Ak máš pocit, že ti pobyt v saune neprospieva, radšej ju opusti skôr.

„Pobyt v saune je individuálny a vplýva naň mnoho faktorov. Saunu by sme mali opustiť, ak nás pália končeky prstov, bradavky, ušné lalôčiky, príde nám nevoľno alebo sa nevieme nadýchnuť,“ vysvetľuje odborníčka, ktorá začiatočníkom zároveň odporúča nosiť saunovú čapicu a sadať si na nižšie lavice, kde nie je neznesiteľné teplo.

Zdroj: AquaPark Senec

„Po každej saune odporúčam dopriať si opäť sprchu a schladiť sa. Ochladzovanie opäť závisí od toho, v akej saune sme boli. Po saune s nižšou teplotou, napríklad infrasaune, sa sprchujeme len vlažnou vodou, aby sme organizmus nevystavili šoku,“ radí Nikol Krčová a dodáva, že po každom kole saunovania je dôležité doplniť tekutiny, minerály a vitamíny, ideálne formou ovocia. Pred ďalším kolom odporúča dopriať si aspoň 15-minutový oddych.

„Počas jednej návštevy absolvujeme len dve až štyri saunové kolá. Po poslednom sa osprchujeme vlažnou vodou, nepoužívame mydlo ani krém. Po saunovaní konzumujeme len ľahko stráviteľné jedlá, pijeme bylinné čaje a ovocné šťavy,“ opisuje Nikol Krčová, podľa ktorej je ideálne, ak si po saunovaní dopraješ spánok.

Zdroj: AquaPark Senec

Pozor, Nikol Krčová upozorňuje, že návšteva sauny sa neodporúča osobám s vysokým krvným tlakom, po srdcovej príhode, pri chorobách štítnej žľazy, obličiek, pri cukrovke, dojčiacim mamičkám a počas menštruácie.

Saunovanie ako kultúrny zážitok

Ak si chceš vychutnať dokonalý zážitok, vyskúšaj zážitkové saunové ceremoniály, ktorými ťa prevedie saunamajster. Tieto ceremoniály majú pôvod v severských krajinách, odkiaľ sa rozšírili do celého sveta. V SAI Wellness môžeš zažiť napríklad relaxačný ceremoniál v bambusovej saune, pivný ceremoniál v ruskej bani či liečivý hudobný kúpeľ v tureckej saune.

„Skutočný zážitok zo saunovania zažiješ na saunových ceremoniáloch. Či je to tematická šou, alebo relaxačný ceremoniál, saunamajstri v SAI Wellness sú profesionáli, ktorí chodia na medzinárodné súťaže a dokážu ti spríjemniť čas strávený v saune. Vďaka nim sa vydržíš dlhšie saunovať,“ opisuje riaditeľ Aquaparku Senec Michal Petráš.

Pri návšteve wellness centra alebo saunového sveta sa obvykle stretneš s troma druhmi sáun. Azda najznámejšou je drevená fínska sauna, v ktorej je poriadne sucho a horúco. Suchý vzduch tu dosahuje teploty v rozmedzí 90 až 110 °C.

Fínska sauna zlepšuje pohyblivosť kĺbov a svalstva, znižuje bolesti a pomáha pri detoxe. Zlepšuje prekrvenie mozgu, končatín aj kože.

Saunovanie vo fínskej saune je vzhľadom na vysokú teplotu intenzívnejšie a pre tvoje telo náročnejšie. Tvoja telesná teplota môže vystúpiť až na 40 °C a tvoje srdce za minútu takmer zdvojnásobí množstvo krvi napumpovanej do obehu. Aj preto sa odporúča stráviť vo fínskej saune kratší čas a následne si dopriať vedro studenej vody.

Podstatou infrasauny je infračervené žiarenie, ktoré zahrieva telo zvnútra bez potreby horúceho vzduchu. „Infrasauna je vhodná pre tých, ktorí neznášajú teplo. Urýchľuje hojenie rán a popálenín, má pozitívny vplyv na kĺby a svalstvo, tlmí bolesť, uľaví aj pri reume,“ vysvetľuje Nikol Krčová.

Zdroj: AquaPark Senec

Parná sauna, tiež nazývaná turecká či hammam sauna, funguje na princípe teplej pary. Priprav sa na extrémnu vlhkosť, ktorá môže byť až 100 %. Tá je ideálna napríklad pre ľudí, ktorí potrebujú uvoľniť dýchacie cesty. Najmä, keď sa k pare pridá zopár kvapiek eukalyptu, vďaka čomu vznikne harmonické spojenie saunovania a aromaterapie.

„Táto sauna je vhodná pre ľudí, ktorí nemôžu navštevovať fínsku saunu, napríklad ľudia s astmou a alergiou. Priaznivo pôsobí hlavne pri bolestiach svalov, uvoľňuje ich a zmierňuje zápaly,“ vysvetľuje Nikol Krčová a dodáva, že sauny môžeš počas jednej návštevy aj kombinovať. „Niektoré sauny však môžeme použiť len raz počas jednej návštevy, napr. infrasaunu.“