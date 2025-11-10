REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik

Do kalendára si poznač stredu 26. novembra.
Vonku panuje farebná a slnkom zaliata jeseň a hoci to tak ešte nevyzerá, Vianoce pomaly klopú na dvere. Naladiť sa na ne môžeš spoločne s nami na našom vianočnom kvíze už 26. novembra. Témou budú kultové filmy a rozprávky, ktoré v nás okamžite spustia vianočný mood.
Otestuj svoje znalosti o filmoch ako Prázdniny (The Holiday), Pelíšky či Sám doma (Home Alone) a zisti, či si skutočný fanúšik. Zober si dobrú náladu, kamošov a príď sa s nami naladiť na Vianoce do bratislavského Kácečka, kde sa uskutoční náš ďalší offline kvíz.
Otázky budú rozdelené do niekoľkých okruhov. Ako malú ochutnávku toho, čo ťa čaká sme si pre teba pripravili krátku ukážku jedného z okruhov. Otázky nájdeš na konci článku.
📅 Kedy: 26. novembra 2025
🕒 Čas: príchod tímov o 18:00, začiatok kvízu 18:30
🪙 Vstup: 7 €/osoba
👀 Registrácia: formulár na prihlásenie
⭐ Výhra: Každý člen víťazného tímu získa 2 lístky do Comfort sály v CinemaCity Aupark spoločne s voucherom do Cinema Bistra.
S registráciou na kvíz príliš dlho neváhaj. Kapacita je obmedzená a výhra pre najlepší tím lákavá. Každý člen víťazného tímu získa 2 lístky do Comfort sály v CinemaCity Aupark spoločne s voucherom do Cinema Bistra, pretože k dobrému filmu patrí dobrý snack.
Ak sa chceš na kvíze zúčastniť, musíš prihlásiť seba a svojich kamošov ako jeden tím – minimálny počet členov je 3, maximálny počet 6. Na kvíz je nutné registrovať sa vopred cez registračný formulár, ktorý nájdeš nižšie. Vstupné vo výške 7 € zaplatíš priamo na mieste v hotovosti.