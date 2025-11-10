Kategórie
dnes 10. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 1:00

REFRESHER OFFLINE KVÍZ: Miluješ ikonické vianočné filmy? Príď na náš kvíz Kácečka a ukáž, že si skutočný fanúšik

Do kalendára si poznač stredu 26. novembra.

Vonku panuje farebná a slnkom zaliata jeseň a hoci to tak ešte nevyzerá, Vianoce pomaly klopú na dvere. Naladiť sa na ne môžeš spoločne s nami na našom vianočnom kvíze už 26. novembra. Témou budú kultové filmy a rozprávky, ktoré v nás okamžite spustia vianočný mood. 

Otestuj svoje znalosti o filmoch ako Prázdniny (The Holiday), Pelíšky či Sám doma (Home Alone) a zisti, či si skutočný fanúšik. Zober si dobrú náladu, kamošov a príď sa s nami naladiť na Vianoce do bratislavského Kácečka, kde sa uskutoční náš ďalší offline kvíz. 

Otázky budú rozdelené do niekoľkých okruhov. Ako malú ochutnávku toho, čo ťa čaká sme si pre teba pripravili krátku ukážku jedného z okruhov. Otázky nájdeš na konci článku. 

📍Kde: Kácečko
📅 Kedy: 26. novembra 2025
🕒 Čas: príchod tímov o 18:00, začiatok kvízu 18:30
🪙 Vstup: 7 €/osoba
👀 Registrácia: formulár na prihlásenie
⭐ Výhra: Každý člen víťazného tímu získa 2 lístky do Comfort sály v CinemaCity Aupark spoločne s voucherom do Cinema Bistra.

S registráciou na kvíz príliš dlho neváhaj. Kapacita je obmedzená a výhra pre najlepší tím lákavá. Každý člen víťazného tímu získa 2 lístky do Comfort sály v CinemaCity Aupark spoločne s voucherom do Cinema Bistra, pretože k dobrému filmu patrí dobrý snack.

Ak sa chceš na kvíze zúčastniť, musíš prihlásiť seba a svojich kamošov ako jeden tím – minimálny počet členov je 3, maximálny počet 6. Na kvíz je nutné registrovať sa vopred cez registračný formulár, ktorý nájdeš nižšie. Vstupné vo výške 7 € zaplatíš priamo na mieste v hotovosti.

prihlás svoj tím
Kvíz
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy?
Tipneš si, koľko bolo práve hodín, keď Polárny expres zastavil pred domom chlapca?
Zdroj: The Polar Express (trailer) / Warner Bros. Pictures
1 4
Tipneš si, koľko bolo práve hodín, keď Polárny expres zastavil pred domom chlapca?
5 minút do polnoci
polnoc
pol druhej (ráno)
4 hodiny (ráno)
Vysvetlenie
Polárny expres prichádza k chlapcovmu domu presne o päť minút pred polnocou – ukazuje to jeho budík tesne pred príchodom vlaku. Keď chlapca vysadia na konci cesty, hodiny v jeho obývačke ukazujú 12:00, čo znamená, že čas sa počas celej cesty zastavil.
Veríme, že film Sám doma poznáš naspamäť. Vieš, kde plánovala rodina McCallisterovcov stráviť Vianoce?
Zdroj: 20th Century Fox
2 4
Veríme, že film Sám doma poznáš naspamäť. Vieš, kde plánovala rodina McCallisterovcov stráviť Vianoce?
v Ríme
v Barcelone
v Paríži
v Londýne
Vysvetlenie
McCallisterovci mali letieť do Paríža.
V ktorej budove v New Yorku pracoval Buddyho otec – Walter Hobbs vo filme Elf?
Zdroj: Elf (trailer) / Warner Bros. Entertainment
3 4
V ktorej budove v New Yorku pracoval Buddyho otec – Walter Hobbs vo filme Elf?
Chrysler Building
Bank of America Tower
Empire State Building
MetLife Building
Vysvetlenie
Buddyho otec, Walter Hobbs, pracoval v Empire State Building – pre vydavateľstvo Greenway Press.
Ako sa volali noviny, pre ktoré Iris pracovala vo filme Prázdniny (The Holiday)?
Zdroj: The Holiday (trailer) / Sony Pictures Entertainment
4 4
Ako sa volali noviny, pre ktoré Iris pracovala vo filme Prázdniny (The Holiday)?
The Daily Telegraph
The Daily Mail
The Guardian
The Independent
Vysvetlenie
Iris (Kate Winslet) bola redaktorkou spoločenského stĺpčeka pre londýnsky denník The Daily Telegraph.
Vyhodnotiť kvíz
KVÍZ VIANOCE
