FOTO: Takto premenili český rodinný dom z 19. storočia do modernej podoby. Prerábka stála vyše 400-tisíc eur

Zrekonštruovaný dom v radovej zástavbe v historickom centre Kutnej Hory si zamiluješ.

Kutná Hora patrí medzi najznámejšie české mestá, a to vďaka bohatej histórii aj atraktívnemu historickému centru, ktoré dnes virtuálne navštívime. Architekti z ateliéru BYRÓ totiž premenili starý dom v samom jadre mesta na moderné bývanie s jedinečnou atmosférou, do ktorého by sme sa s radosťou presťahovali.

Kompletná rekonštrukcia trvala dva roky a stála vyše 400-tisíc eur. Život starého domu sa odohráva okolo točitého schodiska zakončeného svetlíkom, ktoré vďaka množstvu nových otvorov prináša svetlo aj do hĺbky domu a vzájomne prepája jednotlivé vnútorné priestory.

Pôvodný stredoveký dom úplne vyhorel a nahradila ho stavba z konca 19. storočia, avšak v sedemdesiatych rokoch 20. storočia prešiel rozsiahlou a nie veľmi citlivou rekonštrukciou, ktorá ešte viac zmenila jeho pôvodný charakter. Hlavnou úlohou architektov z ateliéru BYRÓ preto bolo obnoviť autentický charakter domu. Poradili si s tým originálne.

Architekti Jan Holub a Tomáš Hanus kompletne zrekonštruovali dom v radovej zástavbe v historickom centre Kutnej Hory. Zdroj: Alex Shoots Buildings

Zámerom architektov bolo znovu objaviť pôvodné vrstvy stavby (ktorých nebolo veľa) a spojiť ich s novými vrstvami tak, aby tvorili jeden celok. Nové zásahy prinášajú fresh impulzy, ktoré spočívajú najmä v nečakanom prepojení jednotlivých priestorov interiéru prostredníctvom vnútorných okien a otvorov.

V dome žije rodina s tromi deťmi a vďaka tomuto riešeniu tak miestnosti medzi sebou lepšie komunikujú a plynulo prechádzajú jedna do druhej. Svetelné nálady sú vrstvené naprieč celým interiérom, čo do domu vnáša pestrú škálu pocitov.

Ústredným prvkom domu je točité schodisko, ktoré je umiestnené v centre dispozície a vertikálne spája poschodia. Vrchol schodiska je zakončený svetlíkom, ktorý privádza denné svetlo na samotné schody a do hĺbky dispozície.

Exteriér domu je koncipovaný striedmo, zatiaľ čo práca s farbami v interiéri je výraznejšia. Celkovo sú dominantné skôr tlmené odtiene, ktoré sa na viacerých miestach kombinujú s výraznejšími farebnými plochami alebo ostrými akcentmi. Presné riešenie sa vyvíjalo dlho a starostlivo, pričom významnú úlohu zohral dialóg s klientmi. Väčšinu nábytku použitého v interiéri navrhli priamo architekti.

Na prízemie vedie vstup cez priestrannú vstupnú halu, na ktorú nadväzuje schodisko s detskou herňou, samostatnou kúpeľňou a obslužnou časťou domu, ktorá je orientovaná do dvora. Na poschodí sa nachádza obývacia miestnosť s kuchyňou, hlavná spálňa so samostatnou kúpeľňou a pracovňa.

Podkrovie je určené pre deti – je tam chlapčenská a dievčenská izba a ďalšia kúpeľňa s toaletou. Pevnou súčasťou bývania je jeho dvor a záhrada, ktoré sú prístupné priamo zo suterénu aj cez terasu z hlavnej obytnej časti na poschodí.

Náklady na kompletnú rekonštrukciu vrátane záhrady sa vyšplhali na približne 10 500 000 Kč, čo je viac ako 410-tisíc eur. Dom kompletne zrekonštruovali českí architekti Jan Holub a Tomáš Hanus. Pozri si galériu od fotografky Alexandry Timpau, ktorá je známa ako Alex Shoots Buildings.