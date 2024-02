Český rodinný dom pripomína vilu ako z Beverly Hills. Sleduj modernú drevostavbu s bazénom vo vinárskej oblasti na Morave

Takto vyzerá moderná drevostavba s jazierkom vo vinárskej oblasti, ktorá vznikla s použitím VR okuliarov.

Tím architektov v zložení Michal Kotlas (hlavný autor) a Václav Zahradníček z ateliéru Prodesi/Domesi navrhol modernú drevostavbu pre trojčlennú rodinu s dvomi psami, do ktorej sa zamiluješ na prvý pohľad.

Bývanie na okraji mesta, ktoré patrí do zväzku obcí Modré Hory (okres Břeclav), stojí na obrovskom pozemku s výmerou 3 910 štvorcových metrov, pričom úžitková plocha interiéru má viac ako 300 štvorcových metrov. Stavba bola dokončená v roku 2023 po troch rokoch práce.

Na začiatku spolupráce sa architekti stretli s majiteľmi priamo na mieste a okamžite ich zaujala stavebná parcela s veľkým potenciálom. Prvé predstavy o vizuálnej stránke domu vznikli pomocou virtuálnej reality, konkrétne VR okuliarov. Majiteľ si vďaka tomu vytvoril lepšiu predstavu o jednotlivých priestoroch.

Drevostavba je prízemná, splývajúca s krajinou, ktorú umocňuje plochá strecha s rozsiahlou zeleňou. Zdroj: BoysPlayNice

Výsledkom je moderná drevostavba umiestnená v zástavbe rodinných domov na rozľahlom pozemku s mierne zvlneným reliéfom, ktorý je typický pre juhomoravskú oblasť plnú viníc a marhuľových sadov. Práve okolitá príroda bola hlavnou inšpiráciou pre architektov.

„Chceli sme, aby zeleň z exteriéru prenikla do interiéru domu, čo sa nám podarilo dosiahnuť vďaka skleneným stenám a átriám, ktoré spájajú vnútorný priestor so záhradou prostredníctvom terás. V jednom z átrií sme zasadili strom, ktorý pri slnku vytvára zaujímavú hru svetla a tieňa a zároveň vytvára akúsi clonu medzi obývacou izbou a exteriérom,“ povedal hlavný architekt projektu Michal Kotlas.

Drevostavba je prízemná, splývajúca s krajinou, ktorú umocňuje plochá strecha s rozsiahlou zeleňou. Okrem estetickej funkcie má zeleň na streche svoj prínos aj počas teplých letných dní, keď zlepšuje celkovú klímu v dome.

Všetky obytné miestnosti domu sú obklopené terasami. Rovná strecha s presahom vytvára prirodzený úkryt pred dažďom a slnkom. Pri hlavnej terase pred obývacou miestnosťou nájdeš jazierko na kúpanie, ktoré podobne ako vegetačná strecha pomáha regulovať klímu počas slnečných dní.

Zdroj: BoysPlayNice

Všetky obytné miestnosti sú maximálne prepojené so záhradou. Okná siahajú od podlahy až po strop so skrytými rámami, takže nič neruší výhľad na krásnu prírodu. Za domom sa nachádza okrasná záhrada, ktorá prechádza do pravidelného ovocného sadu, ukončeného domčekom pre hostí a zázemím. Napriek tomu, že je stavba pomerne veľká, je nenápadná a dokonale zapadá do okolitej krajiny.

Interiéru dominuje kombinácia veľkých drevených plôch s kontrastnými čiernymi prvkami v podobe stavaných kusov nábytku, respektíve zariadenia, osvetlenia a doplnkov.

Dosť bolo slov, pozri si galériu od BoysPlayNice, vďaka ktorej zistíš, že potrebuješ dom v prírode a nie štandardné mestské bývanie.