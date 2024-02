RECENZIA: Avatar – posledný vládca vetra. Spravil Netflix originálnemu animáku hanbu?

V čom sa podaril a v čom naopak nie seriál Avatar: The Last Airbender od Netflixu?

Avatar: The Last Airbender od Nickelodeonu a tvorcov Michaela Danteho DiMartina a Bryana Konietzka mnohí dodnes právom označujú za jeden z najlepších animovaných seriálov histórie. Netflix sa toto veľkolepé fantasy rozhodol spracovať formou hraného seriálu a v niektorých recenziách sa človek dočíta, že ide o úplné sklamanie, veľmi zlú adaptáciu a holú verziu príbehu.

Zábavný aj napriek chybám

My by sme do takých extrémov išli neradi. „Netflixáckeho“ Avatara sme si veľmi užili, oveľa viac ako nedávny hit One Piece. Čarovný svet, v ktorom Národ ohňa tyranizuje všetky ostatné krajiny a ľudí, dokázali tvorcovia nového seriálu zachytiť hodnoverne. Krutí vládcovia a vojaci Národu ohňa vyhubili vládcov vetra a vzdorujú im už len vládcovia vody a zeme.

12-ročný Aang je posledný vládca vetra schopný „ohýbať“ vzduch a lietať. Po 100-ročnej hybernácii sa zobúdza do nového sveta plného bolesti a vojny, ktorú má ukončiť. Je totiž novým Avatarom, mýtickou osobou, ktorá sa má naučiť ovládať všetky štyri živly (voda, oheň, zem a vzduch) a nastoliť rovnováhu.

Zdroj: Netflix

Aang je však ešte len neskúsené dieťa, od ktorého všetci očakávajú príliš veľa. On sám má problémy vyrovnať sa s tlakom spoločnosti a tým, že na ňom závisí prežitie celých národov. Animovaný seriál zachytil jeho vnútorné útrapy lepšie, čo platí aj pre tínedžerku Kataru, jeho kamarátku a vládkyňu vody, ktorá ho sprevádza spoločne so svojím bratom Sokkom.

Slabšie postavy, otrasní herci a chýbajúci humor

V animovanom seriáli sa tvorcovia nebáli ísť viac do hĺbky jej emócií a zároveň jej dať dôležitejšie príbehové línie a najmä zaujímavejší osobnostný vývoj.

V hranom seriáli však neurobí takmer nič zaujímavé. Výnimkou je samotný koniec, kde sa vzoprie nezmyselnému sexizmu a doslova tým zachráni životy. Túto pasáž zvládli tvorcovia hraného seriálu lepšie, keď Katare dali lepšiu motiváciu vzoprieť sa patriarchálnej spoločnosti, a to po boku s ostatnými ženami, nielen osamote, ako tomu bolo v animovanom seriáli.

Zdroj: Netflix

Vo všeobecnosti je však „netflixácka“ Katara len slabým odvarom originálnej verzie. Jej postave nepomáhajú ani slabšie, klišé dialógy a najmä herecký výkon jej predstaviteľky, ktorá občas pôsobí, akoby len čítala svoje repliky a vôbec nad nimi nepremýšľala.

Ešte horšie je na tom herec Aanga, ktorý je vyslovene tragický. Možno aj z toho dôvodu mu tvorcovia nevenujú až toľko pozornosti a dávajú mu len nutné minimum dramatických scén, pretože ich vôbec nezvláda (nezvláda ani tie humorné a vlastne žiadne iné scény).

Ak mal Netflix problém nájsť talentovaného 12-ročného herca, mal jednoducho obsadiť staršieho chlapca a pokojne o rok-dva posunúť aj vek jeho postavy (či má Aang 12 alebo 14 rokov je úplne jedno, stále je to dieťa).

Skvelá zmena v podaní drsnejšieho príbehu a vojny

Šlo by o vítanú zmenu, ktorej absenciu veľmi nechápeme, obzvlášť v súvislosti s tým, že Netflix poňal príbeh a svet trochu dospelejšie. Z ich verzie Avatara sa vytratili humorné scény v podaní Sokky a generála Iroha a je celkovo depresívnejší a dramatickejší.

Zdroj: Netflix

Pôvodný animák vysielali na detskej stanici Nickelodeon, takže v ňom nemohli byť až takí drsní. To však bolo náročné, keďže spracovávali témy kolonizácie, otroctva, genocídy, vojny a utláčania. Tvorcovia animáku tieto témy občas prezentovali menej nápadne, inokedy ich trochu zjemnili, no Netflix ukazuje hrôzy vojny a genocídy oveľa autentickejšie a surovejšie.

Tvorcovia nového seriálu v niektorých sekciách značne zmenili príbeh, respektíve poradie jeho kľúčových udalostí, pričom niektoré spojili dohromady. 20-dielnu prvú sériu spracovali do ôsmich, takmer hodinových epizód. Spájanie viacerých dejových línií občas funguje dobre a zlepšuje to tempo, inokedy však bolo absenciu niektorých dejových odbočiek nepríjemné cítiť.

Postavy totiž nemajú dostatok času a priestoru na to, aby sa lepšie spoznali a mali medzi sebou lepšiu chémiu. Táto séria potrebovala ešte aspoň dve epizódy, ktoré by zlepšili príbeh a prehĺbili by charaktery postáv. Z tých sa dosť podaril najmä ambiciózny princ Národu ohňa Zuko, generál Iroh, bojovníčka Suki či Sokka. Jednak ich stvárnili dobrí herci, jednak mali v príbehu aj svoje miesto a podarené momenty.

Zdroj: Netflix

Niektoré zmeny sa tvorcom podarili

Sokka bol v animovanom seriáli sexistický, čo však v tejto verzii príbehu chýba. Je to škoda, pretože tvorcovia pôvodného seriálu ho naprieč príbehom pekne transformovali a ukázali, ako sa aj sexistický muž dokáže zmeniť a pochopiť, prečo bolo jeho zmýšľanie také problémové a chybné. Sokkovi tak v tomto príbehu chýba hlbšia charakterizácia a jeho prerod, čo je úplne nezmyselná zmena.

Tvorcom sa však niektoré zmeny aj podarili. Napríklad spracovanie kráľa Bumiho či konverzácie Iroha s Aangom. Veľmi pozitívne prekvapí aj vizuálna stránka.

Skvelé vizuálne triky a akcia

Iste, seriál je stále značne digitálny a je na ňom cítiť prehnané používanie modrého plátna. Je to však pochopiteľné, keďže vytvorenie takéhoto robustného fantasy sveta s čo možno najreálnejším prostredím by stálo stovky miliónov dolárov.

Netflix dal navyše tvorcom vizuálnych efektov dostatok času na to, aby si svoju prácu odviedli na výbornú. Avatar má lepšie triky, ako Zaklínač a One Piece dohromady.

Zdroj: Netflix

Obzvlášť pútavo pôsobia akčné scény a samotný „bending“, a teda mágia so všetkými živlami. Podarilo sa najmä vytvorenie vodných a ohnivých útokov. Pri nich to pôsobilo tak, akoby v daných scénach skutočne existovali.

Avatar od Netflixu je príbehovo chudobnejšou verziou tohto nadčasového fantasy príbehu. Oproti animovanej verzii v ňom sklame aj spracovanie postáv, ktoré tvorcovia akoby do svojej show nasypali cez sitko, ktoré zachytili viaceré ich komplexnejšie nuansy a charakterové črty.

Na druhej strane pridali viaceré zaujímavé príbehové zmeny a vylepšenia. Vo výsledku je to stále zábavný fantasy seriál s veľmi peknými vizuálnymi efektami, dobre vyzerajúcimi akčnými scénami a niekoľkými super postavami. Tešíme sa na druhú sériu, ktoré snáď bude mať viac epizód, aby postavy mohli viac „dýchať“. Tej prvej udeľujeme sedem bodov z desiatich.