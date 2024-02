Ako byť úspešný vo všetkom, do čoho sa pustíte

Každý chce byť v živote úspešný, niečo dosiahnuť a tešiť sa zo všetkých dosiahnutých cieľov, ktoré si dal.

Čo je úspech? Ako by sme ho mohli definovať? Význam slova úspech je diskutabilný, pretože pre každého to môže znamenať niečo iné. Pre niekoho je úspech mať výborné a dobre platené zamestnanie, pre niekoho je úspech založiť si rodinu a mať krásny vzťah, pre niekoho je úspech, ak napríklad schudne veľmi veľa kíl, je zdravý, má zdravých blízkych… a takto by sa dalo pokračovať.

Ak chcete, aby z vás bol úspešnejší človek, a chcete zistiť niečo viac o tom, ako byť úspešný, v tomto článku sa dozviete, ako na to, ako sa môžete namotivovať a taktiež aj posilniť svoju sebadôveru.

Ako si vydláždiť svoju cestu k úspechu?

Pokiaľ máte pocit, že napríklad v živote stagnujete, že sa vám nedarí tak veľmi, ako by ste chceli, nie je to nič nezvratné, nič, čo by ste nevedeli zmeniť. Možno stačí zmeniť vo vašom živote len niekoľko maličkostí a hneď sa začne otáčať tým smerom, ktorým by ste aj chceli.

V prvom rade potrebujete nájsť dôvod, pre ktorý sa vám nedarí až tak, ako by ste si želali. Niekedy musíte zapátrať poriadne hlboko, ale nejaká príčina tam vždy je. No a až po tom, ako pochopíte, čo vás vlastne brzdí, je potrebné začať podnikať kroky na to, aby sa situácia začala zlepšovať. Ale vždy pre to musíte niečo urobiť. Buď sa posnažiť niečo vo svojom živote zmeniť, pridať doň niečo navyše, čo vás obohatí o nejaké poznatky, zručnosti, alebo na druhej strane vzdať sa niečoho, čo vás brzdí.

Je to, ako keď sa chcete naučiť nový jazyk: musíte pre to niečo robiť, učiť sa gramatiku, konverzovať, chodiť na doučovanie, učiť sa sám a podobne. A takto je to aj s úspechom a dosahovaním cieľov, mali by ste tomu niečo obetovať, aby ste sa v živote posúvali. A aj keď je niekedy táto cesta náročná, plná zlyhaní, musíte byť silný a všetko prekonať. Pretože to zaslúžené ovocie určite príde.

Stále sa učte, zdokonaľujte a rozširujte svoje vedomosti

Učenie je základ a každý človek by sa mal učiť a vzdelávať po celý život. Vlastne, ono to tak aj je, že sa človek po celý svoj život stále niečo učí. Svet sa mení a vy si vždy osvojujete nejaké nové veci alebo sa prispôsobujete dobe a rôznym okolnostiam. Napríklad aj vtedy, keď chcete zmeniť prácu, musíte sa priučiť niečomu novému.

Všeobecne sa hovorí, že úspešní ľudia čítajú knihy a že priemerný počet kníh, ktoré za rok prečítajú, je aspoň šesť, a pre niečo to zrejme bude. Je však jedno, akým spôsobom sa budete učiť, či budete čítať knihy, navštevovať nejaké semináre, webináre, workshopy, začnete chodiť na kurzy, či len budete pozerať náučné dokumenty a videá. Všetko vám do života donesie vedomosti, zručnosti a novinky, ktoré vás posunú vpred.

Stanovte si ciele

Ak ste to ešte neurobili, teraz je najvyšší čas. Sadnite si a zamyslite sa. Povedzte si úprimne, kde ste teraz a či ste so svojím aktuálnym „ja“ spokojný. Ak áno, tak potom je to super. Ak nie, je čas na to, aby ste si jasne vytýčili ciele, kde sa vidíte a kde chcete byť.

Napíšte si tieto ciele na papier, na nejakú tabuľku, kde to budete mať na očiach, urobte si podrobný zoznam všetkého toho, čo vy vo svojom živote budete považovať za úspech. No a potom sa vám bude oveľa ľahšie zameriavať na to, čo pre to môžete v praktickej rovine urobiť.

Sebadôvera je základ

Ak ste práve na ceste k svojmu úspechu, je potrebné. aby ste vedeli, že práve sebadôvera je tým najdôležitejším faktorom na tejto náročnej ceste. Ak chcete byť úspešný, nemôžete sa podceňovať, pretože vás to bude len demotivovať. Naučte sa veriť si. Pretože práve sebavedomie je vlastnosť, ktorá vás ženie k úspechu, vďaka ktorej ste motivovaný robiť veci a dosahovať svoje ciele. A ako si zvýšiť sebavedomie?

To je ľahká otázka, ale možno ťažšie je pretaviť ju do praxe. No kľúčom k tomu, aby ste si dokázali zvýšiť sebavedomie, je, aby ste sa prestali podceňovať. Neťahajte sa ku dnu už hneď na začiatku. Nikto nie je dokonalý a tou dôležitou vecou, ktorú by ste mali urobiť, je zamyslieť sa a uvedomiť si viac svoje plusy, to v čom ste dobrý, a potom sa už len stačí v tomto smere viac hecovať a podporovať sa.

Začnite viac cvičiť. Všetky športové aktivity vytvárajú v tele hormóny šťastia a práve tie každý potrebuje. Pretože tieto hormóny šťastia vo vás vyburcujú pozitívne myslenie a sebadôveru.

No a čo je pre vás veľmi dôležité pri budovaní sebadôvery, je, aby ste sa s nikým neporovnávali. Zamerajte sa len na seba a nedovoľte svojim myšlienkam porovnávať sa s niekým iným. Vy ste vy a ste jedinečný človek, takže sa zamerajte na seba.

Zdroj: Unsplash/Razvan Chisu

Motivácia, hnací motor k úspechu

Čo je ďalšou podstatnou vecou, je motivácia. Prečo robíte to, čo robíte? Nájdite hlboké dôvody svojho konania. Vytvorte si vizuálne pomôcky, ako je „vision board“, ktoré vás budú pravidelne inšpirovať. Synergia medzi sebadôverou, motiváciou a úspechom je vzájomne posilňujúca. Sebadôvera vám dáva odvahu, motivácia udržiava váš záujem a úspech je odmenou za vaše úsilie. No a pokiaľ vám chýba motivácia, rozhodne by ste mali vedieť, ako sa motivovať. Na začiatok si stanovte jasné a konkrétne ciele. Rozdeľte ich na menšie úlohy, aby ste mali možnosť zažiť postupné úspechy. Nedajte sa zastrašiť prekážkami, ale vnímajte ich skôr ako príležitosti na svoj rast.

Nájdite si zdroje na inšpirácie – či už v knihách, motivačných videách, alebo úspechoch iných ľudí. Udržujte si pozitívny postoj a pamätajte na to, že každý váš krok, aj ten malý, vedie k veľkým zmenám.

No a v neposlednom rade by ste mali myslieť aj na odmenu za dosiahnutie cieľov. Dajte si to ako výzvu s tým, že odmena pre vás bude dostatočne motivujúca. Ak cieľ dosiahnete, môžete sa s pokojom v duši odmeniť.

Ako ešte môžete na sebe pracovať?

Ak sa nedokážete dostatočne namotivovať sám alebo neviete, ako začať, a potrebujete sa toho naučiť viac, v tomto svete už máte veľmi veľa možností, ktoré vás nasmerujú. Aktuálne na trhu nájdete knihy, videá a kurzy, ktoré sú cennými prostriedkami na rozšírenie vášho pohľadu a zdokonalenie vašich zručností.

Skúste čítať knihy o úspechu, o úspechu iných ľudí, ktorí sú vaším vzorom, sledujte inšpiratívne videá alebo absolvujte kurzy, ktoré vám pomôžu rozvíjať konkrétne oblasti. Napríklad skvelým kurzom pre vás môže byť kurz osobného rozvoja, v ktorom sa napríklad naučíte, ako získať sebavedomie, ako sa motivovať a pretaviť sny do reality. Nebojte sa vyhľadávať nové informácie a inovatívne prístupy, pretože všetko to vám pomôže na dlhej, náročnej, ale vo výsledku o to sladšej ceste k vášmu úspešnejšiemu „ja“.