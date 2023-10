Zmena je život! Vyskúšajte niečo nové

Bez zmien by bol náš život monotónny a nudný. Preto je dôležité byť otvorený novým skúsenostiam, možnostiam a vyskúšať niečo nové. Veď, nikdy neviete.

„Zmena je život“, aj vy poznáte túto vetu, však? Určite ste si ju aspoň raz v živote povedali, napríklad, ak ste si chceli dať nový zostrih vlasov alebo nejakú úplne uletenú farbu. No a čo by aj nie? Zmena je život a hotovo. Netreba sa báť čeliť novým veciam a zmenám, pretože nikdy neviete, čo vám prinesú. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako môžeme v našom živote implementovať zmenu a priniesť do neho novú energiu.

Poďme trošku zabrdnúť do pracovnej sféry

Ojojoj, tak tu by toho bolo, že? Napríklad taká zmena pracovnej pozície, zmena zamestnávateľa a tak ďalej. No dobre, ak sa na to pozrieme takto, že chcete zmeniť prácu, tak v tom prípade musíte vedieť aj niečo iné, ako ste vykonávali. V tomto svete to je ale hračka. Na internete nájdete množstvo online kurzov, ktoré vás naučia veľa vecí. Chcete robiť v IT? Okej, absolvujte kurz, nazbierajte skúsenosti s programami. Chcete sa venovať grafike a nemáte skúsenosti? Urobte si kurz grafického dizajnu a pracujte na svojom portfóliu. Chcete byť úspešným manažérom? Aj na toto sa pre vás nájde nejaký kurz. Možností máte mnoho.

Poďme do iného pracovného súdka - vzťahy. Vzťahy na pracovisku sú celkom základ, teda určite to platí, ak chodíte do roboty každý deň a nerobíte z domova. A nie je to len o tom, že občasne idete z práce do kongresového hotela kvôli pracovným povinnostiam. Vzťahy treba budovať s kolegami aj inak ako len na čisto profesionálnej úrovni. Samozrejme, nemôžeme všetci vychádzať so všetkými, ale taký teambuilding dokáže určite zlepšiť vzťahy, tak prečo to neskúsiť začleniť aspoň párkrát do roka?

A čo tak zmeny v jedálničku?

Na jedlo pozor. Jasné, drvivej väčšine z nás chutia tie šťavnaté burgre, pizze, obložené chlebíčky, sladkosti, chipsy, je to fakt mňamka. Ale asi všetci vieme, že pri pravidelnom jedení nezdravých jedál, nebudeme zdraví ani my. No a aj tu sa dá urobiť istá zmena.

Začnite sa lepšie stravovať. Sledujte si to, čo vkladáte do úst, aké to má výživové hodnoty a podobne. Je to dosť podstatné, pretože zdravý životný štýl má teda veľmi dobrý dopad na vaše zdravie a imunitný systém. Skúste zameniť šťavnaté burgre a pizze za veľa zeleniny, ovocia, mäsa (pokiaľ ho jete), rýb a podobne. Snacky zameňte napríklad za jedlý hmyz. Netvárte sa divne. Je to tiež snack, ale zdravý, ktorý je plný proteínov.

Začnite žiť aktívnym životom

Na zmeny nie je nikdy neskoro. Mnoho ľudí je nespokojných s tým, ako vyzerá. Chcú byť chudší, iní chcú zas trochu nabrať, chcú byť silnejší, vytrvalejší, prekonávať svoje limity a tak ďalej. No a presne preto treba začať žiť aktívne. Venovať sa športu aspoň niekoľkokrát do týždňa. Choďte si zacvičiť, zaplávať, zabehať, dajte si jogu alebo hocičo čo by vás mohlo baviť. Okrem toho, že sa budete cítiť zdravšie, pomôže vám to aj vyventilovať sa.

No veď to poznáte, v práci máte toho veľa, zo všetkých strán sa na vás všetko valí a vy máte pocit, že každú chvíľu vybuchnete. Áno, pomôže vám na zvládanie týchto stavov aj napríklad CBD olej alebo dýchacie cvičenie, ale keď to ešte skombinujete aj so športom, tak to je jasné skóre 1:0 pre vás proti stresu. Tých prípadov, kedy môžete rázne niektoré veci useknúť a zmeniť môže byť mnoho. A len vy viete, kedy a v čom je pre vás najlepšie urobiť zmeny. Zmeny, ktoré sú život. Tak nebojte sa a poďte do toho naplno!