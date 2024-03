Richard Tury môže byť prvým slovenským skateboardistom na olympiáde: Za viac ako 20 rokov ma chuť jazdiť každý deň neprešla

„Verím, že k popularizácii skateboardingu na Slovensku som prispel aj svojimi úspechmi.“ Podľa Richarda sa o skateboarding zaujíma čoraz viac mladých ľudí. Podmienky na jazdenie sa zlepšujú, ale nedosahujú takú úroveň ako v okolitých štátoch.

Richard Tury začal snívať svoj skateboardový sen, keď urobil prvý trik vo videohre Tony Hawk Pro Skater 2. Vášeň, ktorá sa začala pred počítačom, ho za viac ako dve dekády posunula na svetovú špičku.

Počas kvalifikácie na posledné olympijské hry Tokio 2022 obsadil vo svetom rebríčku 28. miesto a vstupenka na účasť mu ušla. V rebríčku na tohtoročné olympijské hry Paríž 2024, ktoré štartujú 26. júla, sa vyšvihol na 8. miesto a šancu reprezentovať našu krajinu na olympiáde má tak na dosah.

Ak sa mu podarí dostať do top trojky, bude historicky prvým slovenským reprezentantom v skateboardingu na olympijských hrách.

Rišo nám prezradil, ako vyzerá jeho príprava na olympiádu, či je skateboarding finančne náročný a čo musíš urobiť, keď chceš jazdiť profesionálne.

Príprava na olympiádu trvá celý život, ale nie je príliš striktná

„Základom v skateboardingu je mať chuť ísť každý deň jazdiť, čo ma za tých viac ako 20 rokov jazdenia stále neprešlo. Ale zato moja denná rutina sa začína ráno vždy strečingom a mobilitou. Nemám dopredu dané, aký trik musím v ten deň trénovať. Rovnako si nestanovujem čas, kedy musím ísť trénovať,“ vysvetľuje Richard.

V regenerácii mu okrem strečingu a mobility pomáha plávanie. „Vždy keď mám čas, idem si zaplávať, je to pre mňa veľký relax.“ Ako profesionálny športovec má aj svoje „guilty pleasures“, ktoré mu pomáhajú odreagovať sa. „Povedal by som, že je to pivo, pretože pri ňom dokážem vypnúť hlavu a nemyslím pri ňom na skate,“ dodáva pobavene.

Zdroj: Richard Tury/archív

Na olympiádu sa v podstate pripravuje počas celého roka. Väčšinu času trávi v Dubaji, kde zostal skatepark otvorený aj pre verejnosť po majstrovstvách sveta v roku 2022.

Vďaka tréningom v Dubaji sa zároveň výrazne posunul vo svetovom rebríčku: „Dovolím si tvrdiť, že Aljada skatepark je svojou rozlohou jeden z najväčších skateparkov, v ktorých som jazdil. Prekážky v tomto skateparku sú stavané tak, že si v nich dokážem natrénovať skutočne všetky možné variácie trikov. Jasným dôkazom sú aj moje aktuálne výsledky, ktoré sa výrazne zlepšili,“ približuje.

Oproti iným olympijským športom skateboarding nemá striktne predpísané triky. Je na samotnom jazdcovi a jeho trénerovi, ako zostavia jazdu a predvedú tie najlepšie skills.

„Vo všeobecnosti sa hodnotí náročnosť trikov, štýl, to, ako bol využitý skatepark, a nakoniec celkový dojem. Rovnako dôležité je, aby jazdec neopakoval triky. To znamená, že nesmie robiť určitý trik viac ako dvakrát v jazde, pretože za to znižujú body. Celkové bodové skóre potom určuje výsledné poradie v súťaži,“ opisuje Richard. Jednoducho povedané, je to subjektívne hodnotený šport a skateboardista musí predviesť čo najširšiu škálu trikov. „Môj najobľúbenejší trik je kickflip bs tailslide.“

Zdroj: Richard Tury/archív

Skateboarding je zároveň diskutabilný aj v tom, že oproti dospelému jazdcovi môže stáť v súťaži aj veľmi mladý protivník. Napríklad, na MS v Dubaji 2022 získal bronzovú medailu 12-ročný Japonec Ginwoo Onodera. Je to však skôr výnimka.

Profesionálny odchod z kariéry je takisto veľmi individuálny a na súťažiach môžeš vidieť jazdcov, ktorí svoj vrchol zažívajú až po tridsiatke. „Je to o tom, ako sa daný jazdec cíti. Veľa jazdcov ukončí len súťažnú kariéru, ale pokračuje ďalej v skejtovaní pre radosť, pre tú slobodu. Dnes je bežné vidieť aj v 38 rokoch jazdcov na skejte, ktorí sú na svojom vrchole až teraz. Často to závisí aj od toho, ako sa počas svojej kariéry staráš o svoje telo. To dokáže posunúť odchod do skateboardového ‚dôchodku‘ aj o niekoľko rokov,“ približuje Richard.

Zdroj: Richard Tury/archív

Podmienky na Slovensku sa zlepšujú, ale úroveň je nižšia

Podľa Richarda sa o skateboarding zaujíma čoraz viac mladých ľudí. Podmienky na jazdenie sa zlepšujú, ale nedosahujú takú úroveň ako v okolitých štátoch.

„Veľa starostov z miest či obcí si začína uvedomovať, že skatepark je bežné ihrisko ako futbalové či basketbalové. Verím, že po budovaní betónových skateparkov sa bude počet skaterov rozširovať a budú pribúdať aj nové talenty,“ komentuje.

Verím, že k popularizácii skateboardigu na Slovensku som prispel aj svojimi úspechmi.

Ak sa chceš začať venovať skateboardingu, Richard odporúča pri športe vydržať, byť trpezlivý a „netlačiť na pílu“.

„Všetko príde samo v daný moment, tak ako má. Sociálne siete ti pomôžu ukázať svetu, že máš talent. Netreba sa báť a treba nájsť v sebe tú odvahu. Možno to nevyjde hneď, no netreba sa vzdávať,“ odporúča.

Zdroj: Richard Tury/archív

Richardovi dalo jazdenie nielen trpezlivosť, ale samostatnosť. „Naučilo ma to cestovať a zariadiť si všetky veci sám. Skateboadingu som vďačný aj za to, že sa dohovorím po anglicky,“ tvrdí. Dodáva, že vďaka tomu žije svoj skateboardingový sen, za čo je veľmi vďačný.

Finančná stránka športu je náročnejšia až na profesionálnej úrovni, ako amatér si vystačíš aj so skromnejším rozpočtom. „Oproti iným športom až tak finančne náročný nie je, ale ak to chce niekto robiť na vrcholovej úrovni, potrebuje veľa cestovať a investovať do jazdenia aj svoje úspory,“ približuje.

Zdroj: Richard Tury/archív

Podpora od štátu závisí hlavne od tvojich súťažných výsledkov. „Ešte pred tým, ako sa stal skateboarding olympijským športom, nikdy som nepočítal s podporou zo strany štátu. Zaradenie skateboardingu medzi olympijské športy mi otvorilo nové možnosti a som veľmi rád, že aj vďaka podpore od štátu môžem reprezentovať Slovensko na medzinárodných súťažiach. Verím, že mojím najväčším poďakovaním za podporu bude moja účasť na olympijských hrách Paríž 2024,“ uzatvára Richard.

V Paríži sa Richard najviac teší na skatepark a atmosféru. „Skatepark bude určite náročný. Celkovo sa teším na tú olympijskú atmosféru, ktorou bude žiť Paríž počas olympijských hier. Verím, že organizátori hier pripravia pre športovcov a aj pre divákov jedinečný priestor, kde sa spojí šport, kultúra a história mesta.“