RECENZIA: Poor Things je famózna óda na slobodu plná sexu

Filmová adaptácia rovnomennej knihy od škótskeho spisovateľa Alasdaira Graya divákov rozdelí na dva tábory.

„To bolo nechutné, zvrátené, príšerné, divné, nepríjemné, desivé.“ Už vidíme, ako bude bežný divák odchovaný na marvelovkách mrnčať a nahnevane prskať pri odchode z kina. Najnovšia snímka gréckeho rebela Yorgosa Lanthimosa, ktorý to dotiahol až do Hollywoodu a zmenil paradigmu oscarových nominácií, dostane niekoľko prívlastkov.

Veľká časť ľudí ju nepochopí (a ani nebude chcieť chápať), ďalší ju okamžite odsúdia a tí ostatní? Budú krochkať od radosti. Poor Things je totiž mimoriadne odvážnou, no v prvom rade nesmierne nápaditou a vizuálne podmanivou lahôdkou pre všetkých milovníkov artovej kinematografie.

Rozpráva príbeh Belly Baxter (Emma Stone), mladej ženy, ktorá dostáva po pokuse o samovraždu druhú šancu vďaka experimentu nekonvenčného vedca Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Chce ju držať vo svojom sídle a „chrániť“ pred skazeným okolitým svetom, aby sa scenár z jej predošlého života nezopakoval. Keď si to Bella uvedomí, utečie s prefíkaným a so zhýralým právnikom Duncanom Wedderburnom (Mark Ruffalo) a zažíva zrazu nepoznané vzrušujúce dobrodružstvá.

Zdroj: Cinemart

Zástupca zvrhlých podivínov a zvedavcov

Lanthimos je vizionár aj ostrý provokatér, preto jeho cynický štýl nesadne každému. Konvenciám ukazuje so širokým úsmevom vztýčený prostredník, satirizuje spoločenské normy a z duše opovrhuje elitami. Je zástupcom všetkých zvrhlých podivínov a zvedavcov, ktorí sa snažia preskúmať aj tie najohavnejšie kúty sveta, aby okúsili život v tej najčistejšej podobe. Iba to totiž skutočne zoceľuje charakter.

Ťažko by sme dnes hľadali originálnejšieho tvorcu. Spolu s Gasparom Noém, Denisom Villeneuveom, Paulom Thomasom Andersonom, Alejandrom Gonzálezom Iñárrituom, Christopherom Nolanom a Quentinom Tarantinom patrí medzi vôbec najoriginálnejších a najvyzretejších režisérov súčasnosti. Jeho prvotiny boli pre bežného diváka až nestráviteľným utrpením, no už vtedy fascinujúco cibril svoj rukopis.

Diela ako Kynodontas, Alpeis aj neskoršie snímky v anglickom jazyku s áčkovými hollywoodskymi hercami The Lobster, The Killing of a Sacred Deer ocenili kritici v Cannes, Benátkach, Los Angeles aj na Floride. Historická lesbická lovestory s prvkami uštipačnej komédie The Favourite už zaujala aj americkú Akadémiu, získala až desať nominácií na Oscara vrátane najlepšieho filmu. Jedinú pozlátenú sošku si však napokon odniesla len Olivia Colman za najlepší herecký výkon.

Zdroj: Cinemart

Chutný žánrový kokteil s množstvom sexu

Ani snímka Poor Things neušla oku Akadémie, má až jedenásť nominácií. Bodovala už na Zlatých glóbusoch (dve ceny) aj v Taliansku (Lanthimos s odniesol hlavnú cenu Zlatého leva). Čím je táto Grékova novinka taká výnimočná? Začnime rozmanitosťou. Viacero autorských režisérov sa snaží na ozvláštnenie vpratať do jedného filmu prvky všetkých možných žánrov, no často je výsledok len nepodareným paškvilom.

Lanthimos vie, aké zradné je obdobné mixovanie, preto stavil na silnú predlohu, ktorá je už v základe dostatočne pestrá, a scenáristicky mu pomohol ukotviť príbeh Tony McNamara (spolupracoval s ním aj na predošlej Favoritke). Ich novinka rafinovane spája dokopy romantickú komédiu (nehovoriac o množstve explicitného sexu, vďaka čomu má film „rating“ až 18+), sci-fi, horor aj emancipačnú drámu.

Ozvláštňujú tradičný príbeh o Frankensteinovi a hravo búrajú rodové stereotypy. Ústrednou dejovou líniou je sebapoznanie hlavnej hrdinky. Bella predstavuje modernú nezávislú ženu vzpierajúcu sa pazúrom mužských tyranov a manipulátorov. Bojuje za rovnoprávnosť a slobodu. Milencom robí na čele vrásky a na vlasoch šediny s absolútnou ľahkosťou.

Zdroj: Cinemart

Z vizuálu ti padne sánka

Grécky režisér príbeh oddeľuje kapitolami, popritom mení atmosféru striedaním farebného a čiernobieleho obrazu. Skvostným vizuálom odkazuje k nemeckému expresionizmu, no veľmi výrazne využíva aj prvky surrealizmu. Diváka necháva kochať sa krásnymi scenériami v statických záberoch, pre väčšiu sugestívnosť sa pohráva so širokouhlými objektívmi.

Majestátne kulisy a netypické kostýmy ťa ohromia, rovnako ako strhujúci výkon Emmy Stone. Musela si to nepochybne užiť, keďže v podobnej „artovine“ si zahrala naposledy pred desiatimi rokmi. Áno, máme na mysli skvelého Birdmana.

Americká herečka si scénu ukradla pre seba. Bellu Baxter hrá priam dokonale, preto by sme sa vôbec nečudovali, ak by si v marci uchmatla ďalšieho Oscara. To isté však platí pre Ruffala a Dafoea. Z Lanthimosovej novinky sme úprimne nadšení a uchvátení, preto jej udeľujeme až deväť bodov z desiatich. Ide vskutku o najlepší film, aký sa od začiatku roka dostal do distribúcie, preto cez víkend neváhaj a utekaj do kina.