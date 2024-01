FOTO: Slovenský pár býva uprostred lesa už šesť rokov. Dnes by sme chalúpku kúpili za trojnásobok, hovoria

„Bývanie v takejto chalúpke je ako v rozprávke, to musí jednoducho človek zažiť. Denne ďakujem, že sme mali takúto možnosť a šťastie. O to viac teraz v tejto dobe si človek takéto veci uvedomuje. Tá atmosféra a pokoj sa nedajú opísať,“ hovorí Iveta.

Vieš si predstaviť život uprostred lesa? Manželia z Kysúc takto žijú a svoje bývanie opisujú ako čarovnú rozprávku. Chalupu v srdci prírody si zrekonštruovali sami. O to, ako ich bývanie vyzerá, sa delia s fanúšikmi na Instagrame. My sme sa páru opýtali, aké náklady na život majú, ale aj to, ako fungujú v zimných mesiacoch. „Náklady sú individuálne. Napríklad výšku nákladov na vykurovanie ovplyvní to, aká je zima, koľko musíme kúriť a podobne. Za celých šesť rokov, čo tu žijeme, sa stalo jedenkrát, že sme sa odtiaľto nedostali. V noci pršalo a do rána to všetko zamrzlo, cesta bola jedno veľké klzisko,“ hovorí pre Refresher Iveta.

Iveta pracuje ako obchodná zástupkyňa, jej priateľ sa venuje fyzickej práci, konkrétne klampiarstvu a pokrývačstvu. Ako nám prezradila, bývanie v chalúpke uprostred lesa je pre oboch psychohygiena. „Nie je nič viac, ako keď po celom pracovnom dni prídete domov, kde navôkol nie je nič. Nikoho absolútne nemusíte riešiť, úplne vypnete. Doma nás ešte k tomu čaká náš najdôvernejší priateľ, pes Hugo,“ dodáva.

V chalúpke nechýbajú autentické kusy nábytku, ktoré si sami vyrobili. Je to určite špecifické miesto na trvalé žitie a pre niekoho absolútne nepredstaviteľné. Pár si však dnes nedokáže predstaviť život niekde inde. V článku sa dočítaš aj to, koľko ich stála stavba uprostred lesa.

Pánom je často počasie

Keďže domček stojí uprostred lesa, zaujímalo nás, či im život nekomplikujú zimné mesiace. Ako však opisujú, prístupová cesta síce nie je asfaltová, ale len kamenistá, ale obec sa snaží cestu udržiavať. Za celých šesť rokov, čo tu žijú, sa im stalo jedenkrát, že sa z domu nedostali. Celú noc pršalo a z cesty sa stihlo urobiť doslova klzisko.