FOTO: Ladislav vytvoril zo starej dodávky štýlový glamping s fínskou saunou. Vymeň kanceláriu za tichú záhradu pri vode

AIVA slúži ako ideálny pracovný priestor aj relaxačné útočisko. Prečítaj si, ako Slovák Ladislav postupoval pri realizácii.

Na Slovensku sa s dizajnovými ubytovaniami roztrhlo vrece. Šikovní ľudia ukazujú svoje zručnosti domácich majstrov i kreativitu a my sa nestačíme čudovať, aké dizajnové skvosty sú schopní postaviť čo i len zo starej dodávky. Takýto šikovný výsledok sa podaril Ladislavovi Centárovi, ktorý navrhol a postavil glamping v Partizánskom. Nejde len tak o obyčajný glamping v prírode, súčasťou stavby je aj fínska sauna, ktorá sa nachádza priamo v tiny domčeku. Podobné projekty ukazujú, že krásne miesta máme aj u nás na Slovensku a vďaka zážitkovému ubytovaniu si dovolenku doma môžeš užiť v úplne inom štýle.

Pre Refresher Ladislav prezradil, že AIVA slúži aj ako workspace pre nekonečných dobrodruhov, ktorí priebežne potrebujú vymeniť kanceláriu za tichú záhradu. S dôrazom na ekológiu je off-grid sebestačná, ale zároveň preplnená modernými technológiami, aby spĺňala všetky potreby moderného priestoru. Ak plánuješ vyskúšať zážitkový minimalizmus v AIVE, noc pre dve osoby stojí 100 eur.

Ladislav chcel najskôr projekt postaviť s kamarátmi, no okolnosti zariadili, že nakoniec na stavbe pokračoval sám. Pustil sa do prerábky starej dodávky. „Myslím, že v prvom rade by bolo dobré spomenúť, že AIVA je recyklovaná off-grid verzia starej avie, aj keď z pôvodnej dodávky nezostalo skoro nič okrem konštrukcie, ktorú sme aj tak ešte nadstavovali,“ opisuje nám.

V článku sa dočítaš, odkiaľ Ladislav čerpal inšpiráciu, ako pracoval s rozpočtom a kto mu pri stavbe pomáhal.

Glamping s vlastnou saunou

„Prvotná myšlienka však vznikla oveľa skôr. Boli sme ,dream team‘, ktorý tvorili kamaráti z detstva, každý špecializovaný na inú profesiu potrebnú na výstavbu. Poznáte to však: rozbiehanie vlastných firiem, deti, bývanie či dôležitejšie projekty. Nakoniec som vo výstavbe pokračoval sám,“ opisuje nám začiatky projektu Ladislav.