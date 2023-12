Dokonalá horská idylka v modernom vyhotovení. Takto vyzerá rozprávkový rodinný dom v českých Krkonošiach

Architekt Martin Šenberger pri tvorbe návrhu čerpal inšpiráciu v tradičnej horskej architektúre, ktorú prispôsobil súčasným potrebám a trendom.

Jeden z posledných architektonických projektov, na ktorý sa pozrieme v roku 2023, je od českého ateliéru mar.s architects a nachádza sa na hranici lesa v katastrálnom území obce Dolní Malá Úpa.

Ide o rodinný dom s úžitkovou plochou 292 štvorcových metrov, ktorý bol dokončený v roku 2022 a je posadený do výnimočného kontextu horskej obce. Architekt Martin Šenberger navrhol dom pre svojich priateľov, ktorý je inšpirovaný historickými stavbami v pohorí Krkonoše.

Dom je otočený na západ smerom k horskej lúke plnej stromov a majiteľom ponúka lukratívne bývanie v klasickom štýle s doplnením o moderné architektonické princípy. Celková plocha pozemku je viac ako 3 600 štvorcových metrov.

Architekt Martin Šenberger pri tvorbe návrhu čerpal inšpiráciu v tradičnej horskej architektúre, ktorú prispôsobil súčasným potrebám a trendom. Zdroj: BoysPlayNice

Tvar stavby je jednoduchý, výrazne pozdĺžny a posadený na poctivom sokli, ktorý je obložený miestnym kameňom. Objem domu nad kamenným soklom je obložený drevom bez povrchovej úpravy, vďaka čomu získa v priebehu času sivú farbu, ktorú doplnia biele škáry medzi doskami. Takto fasáda vydrží dlhé roky aj v podmienkach najvyšších hôr.

Sedlová strecha je pokrytá hliníkovým plechom v čiernom laku a vystupuje z nej dvojica vikierov, ktoré sú perfektne odsadené od štítu.

V západnej časti je hlavný objem domu rozšírený o verandu, ktorá vychádza z riešení dostavieb historických chalúp. Je čiastočne krytá zvislým latovaním v úrovni fasády. Z verandy vystupuje ako akcent oceľová, kompletne otvorená terasa nad úrovňou okolitého terénu, ktorú podopierajú dve odolné nohy. Pri zlej viditeľnosti ide o „veliteľský mostík“ uprostred ničoho.

Zdroj: BoysPlayNice

Cez vstupný box sa návštevník dostane do zádveria a ďalej do domu s prirodzenou nadväznosťou miestností, pričom prím hrá najmä priestranný obývací priestor. Z prvého poschodia vedie schodisko do suterénu s domácim wellness a športovou časťou, ale aj do podkrovia, v ktorom sú len spálne.

Koncept interiéru je priamoúmerný celkovému charakteru domu, kde hlavným cieľom bolo vytvoriť ideálne zázemie pre rodinu tak, aby sa všetci cítili príjemne aj v prípade silných búrok. Najvýraznejším prvkom je aj v tomto prípade drevo, ktoré architekt doplnil o decentne tlmenú farebnosť, dôsledne vybrané remeselné, respektíve výtvarné prvky a atraktívne solitéry vrátane dizajnérskych kusov kresiel, sedacej súpravy či svietidiel.

Čo dodať? Pozri si galériu fotografií od ateliéru BoysPlayNice.