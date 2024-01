KVÍZ: Ako dobre poznáš tiktokové trendy?

Vysvetlenie

Dejová línia seriálu Succession zaviedla divákov do života ozajstných boháčov a ukázala, ako sa v reálnom živote väčšina z nich oblieka. Miliardári a milionári vraj milujú quiet luxury, teda tichý luxus. Táto estetika sa vyznačuje minimalistickým, no hriešne drahým oblečením, z ktorého nekričia značky. Na ulici si ho možno nevšimneš, no keď ti pohľad skĺzne od basic trička k rolexkám na ruke, pochopíš.