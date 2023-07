Vieš, čo je BLOKE CORE? S týmto módnym trendom začali fanúšikovia Manchestru United, dnes ho nosí Rihanna aj Bella Hadid

Napriek tomu, že je bloke core pre odvážnych, jeho estetiku zvládneš ľavou zadnou. Stačí, ak svoj športový dres či rugbyové tričko zladíš s baggy džínsami, vysokými podpätkami a výrazným šperkom. Look, ktorý nemá každá druhá, je na svete.

Po virálnych módnych trendoch gothcore a barbiecore sa sociálnej siete Tiktok zmocňuje staronový hit – bloke core, ktorý je inšpirovaný estetikou futbalu. Základom tvojho looku by tak mali byť futbalové dresy, rugbyové tričká či športové oblečenie, ktoré sa odporúča okoreniť správnymi doplnkami alebo statement lodičkami. Áno, čítaš správne. Bloke core je pre odvážnych, no vyzerá naozaj hot.

„Vyber sa tradičnou cestou s voľnými džínsami či teniskami Samba Adidas alebo sa inšpiruj Bellou Hadid a urob to ženskejšie tým, že skombinuješ dres alebo sveter so sukňou s potlačou,“ radí popredná móda stylistka Irene Tsolakas. Bloke core je podľa nej vhodný pre ľudí s rôznymi štýlmi, či už preferuješ ženskejší, alebo viac maskulínny look. Okrem toho, že zlákal prevažne ženské publikum, na svoje si prichádzajú aj milovníci streetstylu.

Bloke core v posledných dňoch ovláda Tiktok. Tento tren však zďaleka nie je novinkou. Prečítaj si, ako vznikol a ako ho správne nosiť. Zdroj: Instagram/ponahalo, Instagram/Allisonfullin, Getty Images/Gotham/GC Images

V článku si prečítaš, ako do detailov uchopiť horúci módny hit, ktorý má na Tiktoku takmer 550 miliónov videní, ale aj ako ho nosia RiRi, Hailey Bieber a iné svetové hviezdy.

Má v tom prsty Manchester United aj nevinný vtip

Hoci je bloke core jednou z horúcich záležitostí dneška, do internetového sveta ho ešte minulý rok vypustil tiktoker Brandon Huntley (na Tiktoku ho nájdeš pod prezývkou „londontonightfreestyle“).

Keď na svoj profil pridal prvé video, na ktorom má modrý futbalový dres a napísal k nemu „najhorúcejší trend 2022: bloke core“, zrejme netušil, že na sociálnych sieťach spôsobí hotový ošiaľ. Jeho príspevok bol totiž pôvodne len vtip. Video sa však o niekoľko mesiacov nato stretlo s obrovským ohlasom a zvyšok je história.

Pojem bloke core sa však formoval ešte ďaleko predtým a to v 90. rokoch. Jeho názov je odvodený od anglického slova bloke, ktoré znamená niečo ako „bro“. Pomenovanie odráža britského muža v 90. rokoch, ktorý telom aj dušou miloval futbal a športový dres nosil na ihrisku aj mimo neho. Presnejšie sa v tých časoch bloke core sformoval ako estetika, ktorá odkazuje na subkultúru futbalových fanúšikov Manchestru United.

Trend sa neskôr dostal aj medzi ostatných futbalových fanúšikov a časom ho spopulárnili aj romány Nicka Hornbyho, britská rocková skupina Oasis či filmy Green Street Hooligans a Football Factory. Bloke core neskôr skončil u streetwearových milovníkov a trendsetterov, ktorí ešte viac ako dresy obľubovali teplákové súpravy s mikinou na zips.