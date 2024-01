Alexander Bárta: V 90. rokoch som v Košiciach počul obrovskú explóziu. Nejakému policajtovi dali do auta výbušninu (Rozhovor)

V o─Źak├ívanom krimitrileri Vojna policajtov hr├í hlavn├║ postavu.

─îlen ─îinohry SND, rozv├í┼żny profesion├íl, skvel├Ż herec. V┼żdy p├┤sob├ş seri├│zne, a┼ż drsne, a ke─Ć treba, neboj├ş sa jasne a tvrdo poveda┼ą svoj n├ízor.┬áAlexander B├írta (47)┬áje jednou z najzn├ímej┼í├şch seri├ílov├Żch tv├ír├ş, ktor├ę m├┤┼że┼í takmer ka┼żd├Ż de┼ł vidie┼ą na telev├şznych obrazovk├ích.

Napr├şklad v┬áNemocnici hr├í doktora Baloga a ─Źoskoro┬ása objav├ş aj na striebornom pl├ítne. Dostal toti┼ż hlavn├║ rolu vo filme Vojna policajtov. Sn├şmku nakr├║til Rudolf Biermann pod─ża knihy Arp├ída Solt├ęsza a uvid├ş┼í v nej aj Juraja Loja, Mari├ína Mita┼ía, Adyho Hajdua ─Źi rapera Patrika ÔÇ×RytmusaÔÇť Vrbovsk├ęho.

B├írta pre Refresher prezradil, ako zvl├ídal n├íro─Źn├ę nakr├║canie na v├Żchode Slovenska, ─Źo za┼żil po─Źas divok├Żch 90. rokov,┬áako sa mu na p─żaci spolupracovalo s l├şdrom Kontrafaktu, ale┬áaj to, ─Źo mu prek├í┼ża po─Źas divadeln├Żch predstaven├ş.┬á

Ak chce┼í viac ─Źl├ínkov o┬áfilmoch a seri├íloch, pridaj sa do n├í┼ího klubu Refresher+. Bude┼í si m├┤c┼ą pre─Ź├şta┼ą r├┤zne profily film├írov, rebr├ş─Źky ─Źi rozhovory. Napr├şklad s hercami Milanom Ondr├şkom a Adym Hajduom alebo s here─Źkami Nat├íliou Germ├íni ─Źi Petrou Dubayovou.

Zdroj: Stanislava Topo─żsk├í

Moment├ílne je v┬ákin├ích film Jedeme na teambuilding, v┬áktorom hr├íte jednu z┬áhlavn├Żch post├ív. Ako ste spokojn├Ż s┬áv├Żsledkom a m├┤┼żete prezradi┼ą nejak├║ vtipn├║ historku z┬ánakr├║cania? Predpoklad├ím, ┼że ich bolo dos┼ą vzh─żadom na to, o┬áak├Ż ┼ż├íner ide.Mysl├şm si, ┼że pri tvorbe filmu je d├┤le┼żit├Ż najm├Ą scen├ír a┬áobsadenie. To je┬ádobr├Ż z├íklad na to, aby sa to cel├ę podarilo. Tieto dve veci pod─ża m┼ła v┬átomto pr├şpade vy┼íli. Scen├ír bol slu┼ín├Ż a┬ástretla sa tam ve─żmi dobr├í partia ─żud├ş. ─îo sa t├Żka vtipn├Żch historiek, nasmiali sme sa poriadne. T├Żm, ┼że je to uleten├í kom├ędia, bol tam ve─żk├Ż vklad samotn├Żch protagonistov. Zauj├şmav├ę napr├şklad bolo, ke─Ć sme sa v┬ájednej sc├ęne pre┼ąahovali lanom a┬ánakoniec sme spadli do blata. To sme si v┼íetci u┼żili. (smiech)

Vo filme hovor├şte cel├Ż ─Źas po ─Źesky. Ako ste sa s┬át├Żm vyrovnali?Hral som prv├Żkr├ít po ─Źesky a┬ápredch├ídzalo tomu nieko─żko hod├şn ─Źe┼ítiny. Mal som teda svojho jazykov├ęho kou─Źa. ─Żudia si m├┤┼żu film pozrie┼ą a┬áohodnoti┼ą, ako sa mi s┬át├Żm podarilo vyrovna┼ą.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

C├ştite sa komfortnej┼íie v┬ápodobn├Żch komick├Żch ├║loh├ích alebo m├íte rad┼íej v├Żzvy a┬áob─żubujete sk├┤r v├í┼żne charaktery?Pri na┼íom povolan├ş by sme mali vedie┼ą zahra┼ą oba typy post├ív. Pre v├Ą─Ź┼íinu hercov je v┼íak pr├íve kom├ędia ve─żkou vz├ícnos┼ąou, preto┼że je umenie rozosmia┼ą div├íka. A┬áv┬ádne┼ínej dobe by sa ─żudia chceli smia┼ą. Aj to vlastne potrebuj├║, lebo smiech lie─Źi. (├║smev)

Nov├Ż krimitriler Vojna policajtov, ktor├Ż ─Źoskoro pr├şde do k├şn a┬ázahrali ste si tam hlavn├║ rolu, sa odohr├íva v┬áKo┼íiciach. Vy ste sa v┬áKo┼íiciach narodili a┬ávy┼ítudovali ste tam konzervat├│rium. Str├ívili ste tam vlastne prv├║ polovicu dev├Ą┼ądesiatych rokov. Ako na tieto ─Źasy spom├şnate?Presne tak, v┬áKo┼íiciach som ako t├şned┼żer vyrastal, a┼ż pok├Żm som ne┼íiel ┼ítudova┼ą do Bratislavy. Samozrejme, vn├şmal som, ─Źo sa okolo m┼ła deje. Ke─Ć┼że bolo po revol├║cii, ve─ża vec├ş bolo vo─żnej┼í├şch a┬ániektor├ş ─żudia si to vysvetlili po svojom. Mysleli si, ┼że si m├┤┼żu dovoli┼ą ─Źoko─żvek, a┬ávy├║stilo to do toho, ┼że nielen na v├Żchode, ale po celom Slovensku sa rozmohli skupiny, ktor├ę p├íchali tresn├║ ─Źinnos┼ą, respekt├şve organizovan├Ż zlo─Źin. Pozeral som sa na to v┼íak viac-menej len z┬ám├ędi├ş.

V roku 1997 som bol v Bratislave hospitalizovan├Ż v nemocnici s men┼í├şm ├║razom. Na Kram├íroch v tom ─Źase zastrelili R├│berta Holuba.

Nem├íte teda ┼żiadnu osobn├║ sk├║senos┼ą s┬ánejakou ÔÇ×vojnou policajtovÔÇť, korupciou alebo podsvet├şm?Nie, nie, pohyboval som sa hlavne na konzervat├│riu, ktor├ę bolo v┬ástrede mesta. Bol som v┬ákruhu ┼ítudentov. Raz sa mi v┼íak predsa len stala ist├í vec. Neviem presne v┬áktorom roku, ale bola to prv├í polovica dev├Ą┼ądesiatych rokov. B├Żval som pri pol├şcii, a┬áke─Ć som pri┼íiel raz v┬áno─Źn├Żch hodin├ích domov, po─Źul som obrovsk├Ż v├Żbuch. Nesmelo som vy┼íiel na balk├│n a┬ávidel som kopec policajtov vonku pred stanicou. Vysvitlo, ┼że niekto dal jedn├ęmu policajtovi do auta v├Żbu┼íninu. Neviem v┼íak, ─Źi to┬ábola v├Żstraha alebo pomsta.

V┬ároku 1996, ke─Ć ste za─Źali ┼ítudova┼ą herectvo na V┼áMU v┬áBratislave, zomrel v┬áaute po v├Żbuchu Robert Remi├í┼í, o┬árok nesk├┤r v┬áhlavnom meste zastrelili mafi├ína Miroslava S├Żkoru. Ako ste vn├şmali tieto udalosti?T├Żm, ┼że tieto veci boli tak├ę okat├ę a┬ádiali sa niekedy aj norm├ílne na verejnosti, samozrejme, ┼że som to registroval. Dokonca v┬ároku 1997 som bol v┬áBratislave hospitalizovan├Ż v nemocnici s┬ámen┼í├şm ├║razom. Na Kram├íroch v┬átom ─Źase zastrelili R├│berta Holuba.

Ke─Ć ste tam le┼żali aj vy?Ja som bol v┬ánemocnici na Mickiewiczovej, nie na Kram├íroch. No aj tak to bolo celkom drsn├ę a┬áv┼íade sa o┬átom hovorilo. Bolo to v┬átelev├şzii, p├şsalo sa o┬átom v┬ánovin├ích.

Zdroj: CinemArt SK

Dnes ste ─Źlenom SND. Bolo n├íro─Źn├ę sk─║bi┼ą sk├║┼íky na predstavenia a nakr├║canie seri├ílov v Bratislave s┬ánakr├║can├şm Vojny policajtov na v├Żchode? Ako ste to zvl├ídali?U┬án├ís v┬áSND to je tak, ┼że ak divadlo vie dostato─Źne vopred o┬átom, ┼że nejak├Ż herec m├í napl├ínovan├Ż podobn├Ż projekt, vyjde mu v┬á├║strety. Bolo to tak aj v┬ámojom pr├şpade. Prisp├┤sobil sa mi aj hrac├ş pl├ín, tak┼że sa to dalo v┼íetko zvl├ídnu┼ą. Doch├ídzal som v┼íak pravidelne do Bratislavy hr├íva┼ą predstavenia. To obdobie mo┼żno bolo o┬ánie─Źo n├íro─Źnej┼íie, ale u┼ílo to.