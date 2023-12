RECENZIA: Aquaman a stratené kráľovstvo zostáva v tieni prvého dielu

Aké je pokračovanie úspešného trháka z roku 2018?

Robustný Jason Momoa s animálnym pohľadom v tesnom obleku s plutvami je späť ako Aquaman, aby znova zachránil ľudstvo pred zákernými zloduchmi, ktorí cielene ničia planétu. Tentoraz však bude potrebovať pomoc druhých.

Jeho humor a nadhľad totiž na prísnych a chladnokrvných nepriateľov neplatí. Na ich čele stojí Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Chce sa pomstiť za smrť svojho otca tým, že vyvraždí celú rodinu Aquamana a napokon aj jeho. Ľahšiu odplatu mu má zabezpečiť starodávne magické žezlo Čierny trojzubec plný čiernej mágie, ktoré môže oživiť mocného Kordaxa.

Po boku Aquamana uvidíme znova jeho ženu Meru (Amber Heard), matku Atlannu (Nicole Kidman), kráľa Nereusa (Dolph Lundgren) a prekvapivo aj jeho brata Orma (Patrick Wilson), bývalého kráľa Atlantídy. Aquaman ho však musí najprv v utajení vyslobodiť z väzenia, aby nerozpútal ďalšiu vojnu.

Otravné klišé a „vata“

Nalejme si čistého vína, filmové komiksovky z DC univerza posledné roky neoplývajú extra kvalitou ani originalitou. Výnimkou bol jedine skvelý Joker s Joaquinom Phoenixom. Možno aj preto, že šlo netradične skôr o komornú psychologickú drámu než o dynamický, efektami preplnený blockbuster.

Ani Aquaman a stratené kráľovstvo bohužiaľ neprekvitá ničím výnimočným. Je preplnený otravnými klišé, slabými hereckými výkonmi a často nudí dejovou „vatou“. Zároveň balansuje niekde medzi gýčom a podmanivou estetikou.

Pokračovanie sa snaží upútať vizuálne krásnym podmorským svetom, tentoraz aj takzvaným strateným ľadovým kráľovstvom plným nových príšer, ktoré pozorne číhajú na všetkých nepozvaných hostí.

Všetko by možno bolo fajn, keby dizajn mesta, monštrá a dystopické vízie nevyzerali úplne ako z Pána prsteňov (možno aj tebe bude hlavná budova v stratenom meste pripomínať vežu so Sauornovým okom a zloduchovia ohyzdov). Je to síce asi skôr vinou predlohy, no podobnosť je až príliš nápadná.

Postavy ako robotické bábky

Expozícia je v každom prípade vtipná. Vidno, ako si Aquaman užíva rolu otca a čo všetko musí podstúpiť. Stará sa o syna spolu s Merou a otcom Tomom (Temuera Morrison). Práve s ním má kráľ Atlantídy pseudohlboké debaty o živote s pivom v ruke. Práve tieto momenty však najmenej fungujú a skôr diváka nudia.



Sú prehnane sentimentálne, až pri nich začneš otrávene krútiť očami alebo zaspávať. Podporuje ich navyše patetická hudba. Aquaman 2 je rozhodne najsilnejší v akcii. Pár jednozáberoviek vrátane záverečnej bitky poteší oko diváka, stále však nejde o nič, čo by sme už inde nevideli. Sympatický je aj tematický presah do súčasnosti (klimatická kríza a hrozba apokalypsy).



Najnovší počin Jamesa Wana (Saw, Insidious, The Conjuring) inak dosť hapruje a rozhodne zaostáva za celkom vydarenou jednotkou. Ide o sivý priemer, ktorý je síce fajn, no znova si ho už nikdy nepozrieš. Zamrzí aj to, že postavy sú umelé a správajú sa ako robotické bábky.

Najautentickejší je hlavný zloduch

Postava s najprepracovanejším charakterom je paradoxne hlavný zloduch Black Manta. Jeho predstaviteľ zároveň spomedzi všetkých hercov najviac vyniká a je najautentickejší.

Amber Heard vôbec nemá priestor na to, aby ukázala herecké kvality (Dolph Lundgren, Patrick Wilson a Nicole Kidman detto), no, bohužiaľ, môže sa snažiť, koľko chce, u hejterov už bude stále klamárkou zo sporu s exmanželom Johnnym Deppom.

Samotný Momoa je štandardne dobrý, ale viac vynikol napríklad v poslednej časti Fast & Furious. Pokračovanie Aquamana poteší najmä deti, tínedžerov a ortodoxných fanúšikov. Ak medzi nich nepatríš, asi sa budeš počas dvoch hodín v kine unavene mrviť na sedačke a nahnevane odfukovať. Snímke udeľujeme päť bodov z desiatich.