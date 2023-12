Kickboxer Sivák sa vyjadril k bitke v Košiciach: Provokatér bol asi sfetovaný. Štve ma, čo sa stalo tomu vozičkárovi

Poznáme stanovisko českého zápasníka. Poukázal aj na nové video, na ktorom je vidieť, kto v skutočnosti rozpútal celý konflikt.

Druhého decembra na turnaji RFA 14 v Košiciach došlo k hromadnej fyzickej potýčke, do ktorej sa zapojil aj český zápasník Vašek „Bad Boy“ Sivák so svojím tímom. Počas nej mal Sivák prevrátiť z invalidného vozíka bývalého zápasník Štefana Bazsoa, ktorý je momentálne na invalidnom vozíku, pretože mu lekári museli amputovať obe nohy a pre opuch mozgu taktiež odstrániť časť lebky.

K šarvátke sa vyjadrila sestra a priateľka hendikepovaného muža podľa ktorých ju vyvolal práve Čech ešte pri vstupe do arény. Refresher však oslovil aj promotéra organizácie Borisa Marhanského, ktorý prezradil, že český neporazený šampión organizácie konflikt nezačal a len sa bránil.

Ako píše portál MMA v hrsti, k incidentu sa vyjadril už aj Václav Sivák. „Toho človeka som videl prvýkrát. Neviem, kto to bol a prečo si vybral práve mňa ako svoj terč. Podľa mňa bol sfetovaný a k tomu aj opitý,“ povedal o mužovi, ktorý za ním prišiel počas odchodu z klietky zo šatne a začal provokovať ako vidno na ďalšom zverejnenom videu.

Keby mi to urobil na ulici, prešiel by som iba okolo

„Nikdy som sa nikomu nesmial, kto je postihnutý a naviac i toho človeka na vozíku som do tej doby nepoznal a štve ma to, že naňho niekto spadol. Rozumný človek vie, že to som nezavinil ja. Otec by ma zabil, ak by som akokoľvek vysmieval niekomu na vozíku alebo doňho rýpal,“ vysvetľoval Sivák.

„Nech si jeho okolie nevymýšľa, ktoré si chce na mojom mene získať kredit. My sme išli do šatní. Ja som grázel, ale z inej stránky. Toto ide za hranice, čo si dovolili. Keď má človek adrenalín v krvi, tak sa nemôžete diviť, že je iný. Nemôžete ho zastavovať po jeho ťažkom vyhranom zápase,“ pokračoval.

„Keby mi to urobil na ulici, prešiel by som iba okolo, blbca. Ale uvedomujem si, prečo bola tak veľká sledovanosť. Bolo to tým, že som tam ja. Nenechám do seba búchať a ani po sebe kričať. Keď budú makať ako ja, môžu mať taktiež úspechy,“ vravel Sivák.

„Je mi ľúto, že sa človek, ktorý je obmedzený pohybom musel pripliesť do tejto šarvátky, tiež som ju neplánoval. Rád ho zoberiem von, napríklad na obed. Počul som, že je to bývalý zápasník a podporím ho do života mentálnym prístupom, priveziem mu niečo na preležaniny a bolesti,“ dodal zápasník na koniec.