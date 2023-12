Známy kickboxer v Košiciach vraj zhodil na zem vozičkára a opľul jeho priateľku. Podľa promotéra RFA sa len bránil

Doposiaľ neporazený kickboxer, ktorý obhajoval opasok šampióna RFA, opäť vyvolal rozruch.

Ako píše portál MMA Max, na turnaji RFA 14 v košickej Steel Aréne došlo k hromadnej fyzickej potýčke, do ktorej sa zapojil aj český zápasník Vašek „Bad Boy“ Sivák so svojím tímom. Na videách, ktoré začali kolovať sociálnymi sieťami, vidno, ako sa dostal do konfliktu s neznámymi mužmi. Musela zasahovať aj ochranka.

K šarvátke, ktorá sa odohrala kúsok od klietky, došlo po Sivákovom zápase s Nemcom Christopherom Hoppom. Čech ho porazil na body. Účastníkom incidentu bol aj bývalý zápasník Štefan Bazso, ktorý je momentálne na invalidnom vozíku, pretože mu lekári museli amputovať obe nohy a pre opuch mozgu taktiež odstrániť časť lebky.

Bazso počas incidentu spadol z vozíka a na videu, ktoré zverejnila na Facebooku jeho sestra Silvia Bazsová, vidno, ako mu jeho blízki pomáhajú späť. Sivák sa zatiaľ k celej veci nevyjadril, svoj pohľad na bitku však zverejnila na sociálnej sieti Bazsová.

Namiesto ospravedlnenia pľuvanec?

„Hanba slovenskému a českému športu a hlavne Václavovi Sivákovi a celému jeho tímu... Športovci, ktorí sa môžu hanbiť, že nebrali žiadny ohľad na invalida, ktorý sa bol len pozrieť na šport, ktorý miluje. Zhodili ho z vozíka, lebo údajne podľa Václava Siváka mu zavadzal tento muž na vozíku pri vstupe do arény,“ napísala.

„Muž, ktorý je po troch mesiacoch v kóme, porážke, nemá časť lebky a amputácii nôh? ZAVADZAL!!!!??? Celá RFA a Oktagon a jeho organizátori sa môžu hanbiť, že dopustili niečo také. A Václav Sivák, ty si úbohý športovec bez srdca! Pred zápasom sa vysmievať mužovi na vozíku, že nemá nohy? Si fakt charakter,“ pokračuje v statuse, pričom označuje aj Oktagon MMA, ktorý však s celou vecou nemá nič spoločné, keďže ide o úplne odlišnú organizáciu, než je RFA.

„Môj brat a jeho priateľka, ktorú ste opľuli, si zaslúžia ospravedlnenie od vás, pán Václav Sivák, a od organizátorov, ktorí toto dopustili,“ dodala na záver Bazsová. Priateľka vozičkára Míša Vallovič potvrdila túto verziu, citoval ju portál Expres.cz. „Sivák a jeho tím ho zhodili z vozíka na zem. Keď som išla za Sivákom sa spýtať, či je to podľa neho v poriadku, tak jeho reakcia bola, že ma opľul,“ povedala.

Čo na to promotér RFA?

Refresher v snahe zistiť príčinu konfliktu oslovil promotéra organizácie RFA Borisa Marhanského. Spýtali sme sa ho aj na to, čo vraví na vyjadrenie sestry hendikepovaného muža.

Hneď v úvode telefonátu povedal, že celú vec momentálne rieši. „Boli sme pri tom a videli sme, čo sa udialo,“ povedal s tým, že to, čo sa na turnaji stalo, sa líši od toho, čo Bazsová píše v statuse. Podľa nej totiž napadol Sivák jej brata pri vstupe do arény.

„Vaškov nástup do klietky je na kamere, keďže to bolo streamované naživo. Prešli sme si záznam a nič z toho, čo tá pani píše, sa počas jeho nástupovky neudialo. Vašek zo zákulisia bežal až priamo ku klietke. Tie veci v statuse teda vôbec nesedia,“ vysvetlil Marhanský.

„Vašek povedal, že keď vyšiel z klietky po zápase, prišli za ním istí páni a začali mu hrubo nadávať. Jeden z tých pánov doňho sotil a na to zareagoval tým, že útok v sebaobrane vrátil. Počas toho, ako odsotil toho pána, bohužiaľ padol na vozičkára a prevrátil ho,“ pokračoval promotér organizácie.

Pre Refresher povedal, že ho veľmi mrzí, čo sa stalo, pretože Bazso od organizácie dokonca dostal voľné vstupy, aby mohol na turnaj prísť. Zúčastnil sa údajne aj na verejnom vážení zápasníkov a Marhanský vedel, že ide o bývalého bojovníka.

Rasovo motivovaný útok?

„Neviem, ako to vzniklo, ale viem, že páni pri tom stolíku, kde sa to udialo, boli dosť podgurážení. Riešili sme to totiž s ochranármi. Vypilo sa tam dosť veľa alkoholu. Dokonca som počul, že ten útok voči Vaškovi mohol byť aj rasovo motivovaný. Keď sme videli tých ľudí, napadlo nám, či sa ho nesnažili vyprovokovať,“ povedal ďalej Marhanský.

Prezradil, že počul aj ďalšie fámy, konkrétne, že Sivák sa s mužmi, ktorí ho údajne napadli, nechcel odfotiť. Čech to však osobne poprel a povedal, že to je úplný nezmysel.

„Ja som prišiel po tom incidente za Vaškom do šatne a on nerozumel, prečo k tomu vôbec došlo. Povedal, aby sme tých pánov zavolali, že on si to chce vyrozprávať. No on bol napadnutý potom, ako odchádzal z klietky do šatne,“ dodal na záver Marhanský. Podľa jeho slov sa Sivák ešte k celej veci sám vyjadrí.