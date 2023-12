Kedysi robil merch pre Yzomandiasa. Lu z Love Islandu teraz predstavuje vlastnú módnu značku

Lu Jambor štartuje novú cestu v umeleckom, ale aj osobnom živote.

Lu Jambor si vďaka televíznej šou Love Island získal obrovskú popularitu a vydláždil cestu do šoubiznisu. Jeho meno si však mohol poznať už dávno predtým. Dvadsaťpäťročný Slovák totiž svoj talent a kreativitu aplikoval na miestnej scéne ako hudobník, dizajnér a tvorca merchu pre umelcov, ako sú Stein či Yzomandias.

Hoci nám nedávno v rozhovore prezradil, že si po návrate z ostrova lásky plánuje oddýchnuť, len včera 30. novembra prekvapil spustením vlastnej streetwearovej značky WREAK HAVOC.

Lu z Love Islandu si ide novú značku. Toto musíš vidieť! Zdroj: WRECK HAVOC

Lu sa tak svojim fanúšikom postaral o predčasný vianočný darček. Prvý drop totiž na teba čaká na oficiálnej stránke, kde nájdeš vysoko príťažlivé unisex dizajny, prémiovú kvalitu a prekvapivo nízke ceny, ktoré sa pohybujú od približne 20 do 65 eur.

V repertoári nájdeš basic tričká s logom za 29,99 eura, čiapky za 19,99 eura či mikiny s kapucňou za 64,99 eura. Hoci sa strihové riešenia pohybujú skôr v kategórii minimalizmu, unikátne prepracovanie loga a farebné vyhotovenia dodávajú každému modelu príťažlivosť a extravaganciu.

Bonusom je už spomínaná kvalita produktov. Tričká aj mikiny sú totiž vyrobené zo 100 % bavlny. Rovnako však oceňujeme aj lokálnu slovenskú výrobu a farebné vyhotovenia produktov, ktoré balansujú medzi béžovou, sivou a čiernou, čo sú odtiene, ktoré zladíš hádam ku všetkému.

So stylingom sa tak pokojne vyhráš aj po svojom. Žiadnemu z produktov nechýba ani kreatívne motto. Napríklad taká čiapka od WRECK HAVOCK „udrží tvoju hlavu v teple a ochráni ťa pred stratou kreatívnych nápadov v zimnom období“.

Ako mladý dizajnér prezradil pre Refresher, za dizajnom stojí sám, no marketingovú víziu rieši so spoločníkmi z Quantum One (Ričim Tašnádim a Dodom J Mikulášikom). S novou značkou sa odváži prekročiť hranice Slovenska aj Česka. WREAK HAVOC však nemá byť len „ďalšou“ z mnohých značiek na trhu, ale manifestom kreativity a individuality.

Filozofia značky sa zameriava na transformáciu vnútorného chaosu na kreatívnu silu. „Chceme, aby ľudia videli WREAK HAVOC ako viac než len oblečenie. Je to hnutie oslavujúce tvorivú silu, ktorá vzniká z občasného chaosu v našich životoch,“ hovorí Lu Jambor. Hoci uvedením prvého dropu odštartoval svoju novú cestu v umeleckom, ale aj tom osobnom živote, rovnako sa mu darí zachovať svoje identické ja.

„Riešil som v sebe otázku, či je to Lu merch alebo nová značka, a zrazu tam prišiel podnet, ako z toho spraviť oboje. Cieľovkou sú mne podobní ľudia, ktorí sa vyjadrujú skrz to, ako sa obliekajú alebo ako tvoria. Idea je podporiť kreativu ostatných, aby si eventuálne každý vedel do dizajnov dostať nejakú finálnu bodku alebo svoj podpis, jeho look tak bude unikátny, ak ho človek dotvorí,“ dodáva pre Refresher.

Šou Lua naučila, že byť verný svojim hodnotám a zostať sám sebou sa oplatí. Teraz prichádza s vlastnou módnou značkou. Zdroj: Refresher/Martin Mendel

WREAK HAVOC by však chcel Lu využiť aj ako kreatívnu platformu pre svoje nadchádzajúce projekty a odrazový mostík pre nové nápady. V budúcnosti by rád spolupracoval aj s Gonoe alebo s ACS Projects od Alexa Achbergera. Lu Jambor má však na zozname plánov aj módnu prehliadku na Nucleus Event.