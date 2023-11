FOTO: Filip s bratom vytvoril na Orave atypickú stavbu. Rozpočet 30-tisíc eur sme si stanovili s ružovými okuliarmi, tvrdí

Ubytovanie ponúka aj fínsku saunu s panoramatickým výhľadom na okolitú prírodu.

Filip spojil sily so svojím bratom, spoločne postavili Diamond Cabin na Orave. Nezvyčajná stavba stojí uprostred malebnej prírody, konkrétne v obci Párnica. Hostia si užijú pobyt na úplnej samote, no chýbať im určite nič nebude. „Dominantou našej Cabin je výhľad z terasy priamo na Choč a Tatry, pri ktorom ranná káva chutí oveľa lepšie. Ako druhú dominantu vidím fínsku saunu s panoramatickým výhľadom na okolitú prírodu, po ktorej sa môžete schladiť vo vonkajšej krytej sprche, ktorá zaručí dokonalú bodku za dňom stráveným u nás,“ hovorí pre Refresher Filip.

Okolie stavby tvorí prevažne les a zeleň, pobyt dokáže ponúknuť hosťom možnosť rôznych túr, ako napríklad Osnica, Stoh, Rozsutce a Veľký Choč. Netreba zabudnúť ani na náučný chodník na Párnických jazerách. Panoramatické výhľady vidieť priamo z terasy, ktorá má 18 štvorcových metrov. „Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že za tie štyri mesiace, čo sme otvorení, k nám prišli hostia z rôznych kútov Slovenska, Poľska, Česka, ale drvivá väčšina trávi svoj pobyt priamo v Cabin alebo jej okolí a užívajú si pokoj a ticho prírody,“ opisuje nám.

S myšlienkou vytvoriť zážitkové ubytovanie sa Filip začal pohrávať približne pred dvoma rokmi. V uponáhľanej dobe chcel dať ľuďom možnosť na chvíľu sa zastaviť, oddýchnuť si a načerpať energiu z prírody. Po nejakom čase premýšľania s touto myšlienkou oslovil svojho brata, opýtal sa ho, či by nechcel byť aj on súčasťou takéhoto projektu. Ako sám hovorí, veľmi sa mu to zapáčilo a začali na tom spoločne pracovať. Noc v Cabin stojí 149 eur, v cene pobytu sú raňajky aj sauna.

V článku sa dočítaš, na koľko ich vyšla Diamond Cabin Orava, na čom najviac ušetrili aj to, kto im pomohol s interiérom.