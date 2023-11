The Last of Us: Part II Remaster vyjde na PS5 vo vylepšenej grafike a s novým singleplayerovým módom už v januári

Čo ponúkne remaster najlepšej hry posledných rokov a kedy presne vyjde?

PlayStation ohlásilo vydanie dlho očakávaného remasteru The Last of Us: Part II. Celkom možno najlepšia hra vôbec, ktorá vyšla v roku 2020 na PS4, tak dostane poriadny vizuálny upgrade. Množstvo hráčov čakalo, že táto verzia príde skôr, no nakoniec si na ňu počkali takmer štyri roky. Čo všetko teda bude nové, keď remaster vyjde 19. januára 2024 exkluzívne na PS5?

Tvorcovia sľubujú vylepšenú vizuálnu stránku. Grafiku vylepšili v každom ohľade, od kvality textúr a detailov, cez detailnosť prostredia a jeho dohľadnosť, až po rozlíšenie. V režime Fidelity hra ponúkne natívnu 4k kvalitu obrazu a 30fps. V režime Performance pôjde tiež o 4K, ale umelo navýšené z 1440p a 60fps. Remaster bude mať aj kvalitnejšie odtiene a odrazy, plynulejšie animácie a ďalšie grafické vylepšenia.

Najväčšou novinkou bude nový singleplayerový, roguelike mód. To znamená, že po každej smrti v ňom hráči začnú odznova a vždy s trochu inými výzvami, rozložením nepriateľov či levelmi. Tento mód ponesie názov No Return a okrem vstavaného obsahu ponúkne aj rôzne výzvy v rámci Daily Run2.

Zdroj: PlayStation

Zdroj: PlayStation

Každý „run“ bude odlišný a vytvorí unikátne súboje a hrateľnostné podmienky, takže hráči budú môcť využiť skvelý súbojový systém hry na maximum. Každý hráč si bude môcť vylepšiť svoju postavu rôznymi gadgetmi a zbraňami a na výber bude aj spomedzi viacerých skinov a postáv, takže hráči budú môcť prvýkrát v histórii hrať aj za iné postavy, ako Abby, Ellie a Joela. Každá z postáv bude mať mierne odlišnejší štýl hrania a prednosti. Tvorcovia o tomto móde odhalia viac neskôr.

Ďalšou zaujímavou novinkou je minihra s hraním na gitaru. Išlo o obľúbené sekcie v hre, keď hráči ovládali gitaru a vedeli zahrať aj komplexné hudobné skladby. V tomto móde budú viaceré hudobné nástroje, ktoré sa budú dať ovládať viacerými postavami v množstve rôznych prostredí.

Veľmi zaujímavou novinkou je mód Lost Levels. Tvorcovia sa v rámci blockbusterových hier rozhodli urobiť niečo nevídané a unikátne. Dovolia hráčom skúsiť levely, ktoré nedokončili a nepoužili vo finálnej hre. Nepôjde tak o dokonalý zážitok, ale hráči budú mať možnosť vidieť scény a levely, ktoré sa do hry z rôznych dôvodov nedostali. Bonusom bude audio komentár samotných vývojárov o tom, prečo sa tak rozhodli, aké mali vo vývoji problémy a podobne. Komentár vývojárov bude dostupný aj v ďalších módoch a scénach.

Zdroj: PlayStation

Zdroj: PlayStation

Remaster má pre hráčov pripravené aj vylepšenia v ovládaní. S ovládačom DualSense bude možné lepšie precítiť súboje a ďalšie hrateľnostné segmenty, v ktorých budú výraznejšie vibrácie a haptický feedback. The Last of Us: Part II Remastered bude stáť zrejme 70 až 80 eur. Avšak, majitelia PS4 verzie hry (či už digitálnej alebo fyzickej kópie) si budú môcť kúpiť vylepšenú verziu za 10 eur.

PlayStation spustí predobjednávky 5. decembra, no špeciálna fyzická verzia s bonusovým materiálom bude dostupná len pre vybrané krajiny. Viac informácií a obrázkov je dostupných na tejto stránke.