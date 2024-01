Recenzia: The Last of Us 2 Remaster je zlepšenie dokonalej hry s úžasným novým herným módom No Return

Oplatí sa kúpiť remaster The Last of Us 2 a čím hráčov prekvapí?

Po tri a pol roku vychádza remaster hry The Last of Us: Part II. Dnes už nikomu nemusíme vysvetľovať, že ide o jednu z najlepších, ak nie vôbec najlepšiu hru histórie. Štúdio Naughty Dog ňou prekročilo hranice toho, čoho je videoherné médium schopné.

Namiesto recenzie hry, ktorú sme už vychválili do nebies, keď pôvodne vyšla, ti tak povieme, prečo sa oplatí kúpiť aj remaster. Ten ponúka vylepšené grafické možnosti, ale pokiaľ si hráč nezapne hru na PS4 a hneď nato na PS5, až tak veľa rozdielov si nevšimne. Hra bola totiž nádherná už na zastaranej konzole. Na PS5 síce vyniká jej technická a grafická dokonalosť, ale to nie je hlavný dôvod, prečo by si hráči remaster mali kúpiť.

Môžu sa v ňom tešiť na tri bonusové levely v sekcii Lost Levels, ktoré vývojári nedokončili a odstránili z hry (zároveň aj vysvetľujú prečo). Po prejdení hry majú k dispozícii aj komentár, v ktorom režisér hry Neil Druckmann, scenáristka Halley Gross a hlavní herci komentujú filmové a príbehové cutscény a rozširujú poznatky o príbehu a správaní postáv.

Nový režim hrania No Return ťa zamestná na viac ako desať hodín

Hráči si môžu užiť aj ďalšie bonusy, ale tou najdôležitejšou novinkou je mód No Return (Niet návratu). Ide o roguelike mód, v ktorom si hráči postupne odomykajú viaceré postavy z hier a pokúšajú sa s nimi čeliť súbojovým výzvam. Čaká ich päť levelov a nakoniec šiesty súboj s bossom (je päť rôznych bossov). Každý level je odlišný a vždy sa mení. Roguelike komponent spočíva v tom, že hra náhodne vyberá levely, mapy, druhy súbojov, rozmiestnenie nepriateľov a ďalšie aspekty hrania.

Každá hra tak predstavuje nové výzvy v inom poradí, s inými nepriateľmi a zbraňami. Hráči si svoju postavu môžu vylepšiť, ale nie permanentne. Všetky vylepšenia sa po smrti či prekonaní bossa resetujú.

Variabilnosť jednotlivých levelov a to, že hráča čaká zakaždým nová výzva, je hlavný dôvod, prečo je tento mód neskutočne zábavný. Pri najvyšších obtiažnostiach trvá jeho prejdenie až 10 hodín. Práve pri nich najviac vynikajú dizajn stretnutí s nepriateľmi a komplexná hrateľnosť.

Zdroj: PLayStation

Nový mód v tebe vyvolá adrenalín, stres a veľkú zábavu

Či už hráč zvolí agresívny štýl hrania, alebo tiché likvidovanie nepriateľov, čaká ho veľmi náročná úloha a pravdepodobne aj skorá smrť.

No Return je totiž dosť náročné a mimoriadne stresujúce. Hráč si polhodinu vylepšuje svoju postavu, zbiera správne zbrane na finálny súboj s bossom, no zomrie už po jednej hlúpej chybe či nepozornosti. Vyššie obtiažnosti od hráča vyžadujú, aby bol stále v strehu a dokonale ovládal svoju postavu.

Hráča tak čaká nával adrenalínu počas momentov, keď sa na neho valí skupina nepriateľov a on má málo nábojov a takmer žiadne zdravie alebo keď sa snaží potichu preplaziť okolo monštier.

Zdroj: PLayStation

Každá z postáv využíva iné zbrane a má iné vylepšenia (rýchlejšia tvorba predmetov, zameranie sa na tiché zabíjanie alebo na agresívny štýl). Postavy Joela a Tommyho sa nemôžu uhýbať útokom, čo je trochu škoda, pretože na tom vývojári postavali značnú porciu súbojov na blízko. Hrať za nich na najvyšších obtiažnostiach nie je žiadna sranda.

Po každom z piatich levelov má hráč možnosť kúpiť si zbrane a zásoby, respektíve vylepšiť si postavu a staré zbrane. Niektoré levely dávajú lepšie odmeny, ale zároveň pri nich hráč môže čakať aj väčší risk v podobe smrti. Ide o prostý štýl risk – odmena, no tu sa nemusí vyplácať.



V tých najťažších leveloch totiž na hráča môžu čakať úpravy levelov, ako napríklad neviditeľní nepriatelia, dážď Molotovových kokteilov, zrýchlení nepriatelia a ďalšie. Tieto modifikátory sú ďalším spôsobom, ako ozvláštniť každý jeden priebeh módom. Okrem klasických pokusov o prekonanie všetkých bossov si hráč môže vytvoriť celkom vlastný pokus a nastaviť si v ňom hocijaké módy, modifikátory a úpravy.

Zdroj: PLayStation

Desiatky úprav a modifikátorov zabezpečia, že nikdy nebudeš hrať to isté

Postupne sa v móde striedajú viaceré typy levelov, ako klasický útok nepriateľov v troch vlnách (Útok), uzavretie v menšom priestore, v ktorom neustále pribúdajú nepriatelia poľujúci na hráča (Korisť), snaha o likvidáciu skupiny nepriateľov strážiacej trezor s bonusovými vylepšeniami, no zároveň s časovým limitom (Obsadenie) či Zásek, v ktorom musia ochrániť druhú postavu ovládanú AI pred hordou nepriateľov.

The Last of Us: Part II je takmer dokonalá hra, ktorej sme v recenzii dali 10/10. Na remasteri sme si všimli len veľmi málo grafických nezrovnalostí, ako šum na obrazovke či divné textúry, a okrem toho mali niektoré sekcie problémy s plynulým zobrazovaním (prepady FPS).

Sú to však drobnosti, ktoré sa dajú opraviť. V remasteri tak skutočne zamrzí akurát absencia ray-tracingu, a teda autentickejších odrazov svetla a predmetov na lesklých povrchoch (remaster využíva takzvané screen space reflections).

Remaster to však vynahrádza bohatou nádielkou nového obsahu, krajšou grafikou a prepracovaným a komplexným módom No Return, ktorý by pokojne mohol byť samostatným plateným DLC.

Majitelia tejto hry si môžu kúpiť upgrade na PS5 remasterovanú verziu za 10 eur, čo je vzhľadom na množstvo noviniek, obsahu a úprav úžasná cena. Remaster TLOU 2 si zaslúži plné hodnotenie 10/10 a k dokonalosti mu chýba už len spomínaný ray-tracing.