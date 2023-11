Travis Scott chce po skončení turné odísť študovať architektúru na Harvard. Aktuálne sa pripravuje na prijímačky

Travis Scott sa chce vrátiť do školských lavíc. „Nebojte sa, popritom budem robiť stále hudbu,“ odkazuje fanúšikom.

Travis Scott sa stal jednou z hviezd prestížneho pánskeho magazínu GQ v rámci špeciálneho 28. vydania Man of the Year (ktorého súčasťou je, mimochodom, aj Kim Kardashian). Pre magazín poskytol otvorený rozhovor, v ktorom sa vrátil k tragédii na jeho turné Astroworld v roku 2010.

„Muž roka“ dokonca priznal, že sa plánuje vrátiť do školských lavíc. A nie do hocijakých, má namierené rovno na Harvard. Po ukončení turné by sa chcel presťahovať do Bostonu, aby mohol študovať priamo na akademickej pôde. „Musím tvrdo pracovať, aby som sa tam dostal. Nenechajú ma prejsť len tak, neumožnia mi žiadne skratky,“ priznal raper v rozhovore.

Súčasťou vydania Man Of the Year sú horúce fotografie, na ktorých Scott predvádza dokonalé outfity a „ikonické“ pózy s hlavou dole. „Áno, stále mám sklonenú hlavu. Nie som fotogenický typ. Skláňam ju, pretože ľudia veľmi rýchlo fotia. Ľudia si myslia, že je to moja póza, ale nie je to tak. Ja mám len jednoducho sklonenú hlavu. Keď ma prestanú fotiť, môžem sa ďalej usmievať a robiť, čo chcem,“ približuje raper.

Raper na obálke magazínu GQ. Zdroj: GQ

Ambície študovať mal odmalička

Jeho aktuálnym snom je študovať architektúru, raper sa pripravuje na prijímacie skúšky. „Vždy ma bavili konštrukčné návrhy a stavebné inžinierstvo. Milujem vymýšľať rôzne druhy vecí. Keď zrazu zistíte, ako zaujímavo sa dajú veci tvarovať a ako dokážu fungovať, je to fascinujúce. Zaujímam sa naozaj o veľa vecí, teraz popri skúškach stále kladiem otázky, ktoré sa týkajú inscenácií stejdžu,“ priznáva La Flame.

Zdá sa, že Travis má odmalička veľké ambície. Keď bol malý, chcel byť nefrológom (lekárom, ktorý sa špecializuje na liečbu obličiek).

Návrat k hudbe bola pre neho terapia

Vrátil sa však aj k menej úsmevným momentom, ktoré zasiahli jeho kariéru. Na turné Astroworld v roku 2021 zomrelo v dôsledku nekontrolovaného šialenstva v dave desať ľudí.

Po tomto desivom incidente sa raper vrátil na scénu s dlhoočakávaným albumom Utopia, ktorého súčasťou je aj turné Circus Maximus. „Tí fanúšikovia boli ako moja rodina. Myslím na to stále, myslím aj na ich rodiny. Keď pracujete na hudbe, myslíte na všetko, na svoj život a na to, čo sa vám stalo. Ničilo ma to,“ spomína Travis.

Raper však tvrdí, že vrátiť sa k hudbe bola pre neho terapia. To, aby bol schopný opäť produkovať, trvalo niekoľko dlhých mesiacov. „Pracoval som na tom dlho. To, že som sa znovu vrátil k hudbe, bolo pre mňa terapeutické. Energiu som smeroval do produkcie a zvuku, aby sme to všetko dokončili,“ hovorí pre GQ.

Dodal, že sa teší na svojich fanúšikov a chce im priniesť zážitok, kde nemusia premýšľať. Chce, aby sa ľudia na jeho turné zabávali a užili si ho.