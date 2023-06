Raper Travis Scott nebude stíhaný za tragédiu na festivale Astroworld, kde zahynulo 10 osôb. Zaplatil si cestu von, reagujú ľudia

Tragédia sa udiala v roku 2021, kde na festivale Astroworld prišlo o život 10 ľudí.

Travis Scott nebude za tragédiu na jeho koncerte Astroworld trestne stíhaný, rozhodol o tom najvyšší súd v Hustone. Raper čelil obvineniam v súvislosti s úmrtím desiatich osôb, ktoré prišli v dave o život. Išlo o festival Astroworld, ktorý organizoval samotný raper. Zúčastnilo sa ho viac ako 50-tisíc ľudí, ktorí sa stali súčasťou hystérie a paniky. Ľudia nekontrolovane skákali, mlátili sa a tlačili sa smerom k pódiu.

„Nikdy nenabádal ľudí, aby sa na koncerte správali tak, aby ohrozovali život iných ľudí. Rozhodnutie súdu je pre môjho klienta veľkým oslobodením. Travis nie je za túto udalosť zodpovedný“, vyjadril sa k rozhodnutiu najvyššieho súdu jeho právnik, Kent Schaffer. Travis aj mnoho ďalších ľudí, ktorí organizovali festival Astroworld čelili viacerým obvineniam za nezvládnutie bezpečnostných opatrení. Napriek tomu, že v dave ležali mŕtvi ľudia, raper koncert neukončil.

Rozhodnutie rozdelilo fanúšikov na dve strany. Niektorí tvrdia, že Scott za udalosti nemôže, ostatní si myslia, že veľkú rolu v tomto prípade hrajú najmä peniaze. „Nebola to jeho chyba. Stíhaní by mali byť najmä ľudia, ktorí to spôsobili. Na vine sú samozrejme aj organizátori, ale nemôžete na nich hodiť celú vinu. Fanúšikovia by mali zvážiť, ako sa majú na koncerte a v dave správať“, komentujú ľudia na Twitteri.

„Zaplatil si cestu von, peniaze vždy vyhrajú. Celé podujatie organizoval on. Mal myslieť na bezpečnosť, prvú pomoc a komunikáciu. Niekoľkokrát pred vystúpením bol varovaný, že to nie je bezpečné,“ píšu ľudia na sociálnych sieťach. Jeho fanúšikovia aktuálne netrpezlivo čakajú na jeho štvrtý album Utopia. „Teraz je aspoň čas na Utopiu“, dodávajú.