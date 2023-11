Neschvaľujem body positivity, ak propaguje nezdravé telá, prekvapila Nicki Minaj. Vraj si dala zmenšiť prsia

Vinou rapera Lil Wayna si vraj dokonca dala urobiť brazílsky lifting zadku.

V poslednom čase rastie povedomie o téme bodyshamingu a normalizácie tiel všetkých tvarov a veľkostí. Najnovšie sa k tomu vyjadrila aj Nicki Minaj, ktorá však nešetrila kritikou. „Neschvaľujem hnutie body positivity, ak propaguje nezdravé telá,“ vyjadrila sa speváčka.

Nicki vraj dlho trvalo, kým začala akceptovať to, ako vyzerá. „Dnes môžem povedať, že som vyrovnaná s tým, kto som a ako vyzerám. Musím to však povedať ako černoška,“ povedala v rozhovore pre Vogue.

Po pôrode svojho teraz už 3-ročného syna podľa vlastných slov pociťovala tlak, aby sa čo najrýchlejšie vrátila do fitness režimu. Nicki chce synovi vybudovať zdravé návyky, dáva si preto pozor, aby neprijímal veľa cukru, a chce mu tak dať lepší životný štart, ako mala ona.

„Kedysi som chcela väčší zadok a teraz, keď sa na to spätne pozriem, uvedomujem si, aké to bolo hlúpe. Milujte svoje krivky. Myšlienka akceptovať to, čo nemôžete zmeniť, mi zlepšila život,“ povedala a zároveň dodala, že si nedávno musela dať zmenšiť prsia.

V minulosti narážky a komentáre na svoj výzor znášala veľmi ťažko. Pre nevhodné reči rapera Lil Wayna si dokonca dala urobiť brazílsky lifting zadku, pretože ju urazil tým, keď povedal, že „má zvláštny zadok na rozdiel od žien, s ktorými sa zvyčajne stretáva v štúdiu“.

Raperka sa v rozhovore rozpovedala aj o svojej závislosti od OxyContinu – lieku, ktorý jej lekár predpísal kvôli utlmeniu menštruačných bolestí. „Nikto mi nepovedal, že ide o vysoko návykové narkotikum. Našťastie som s tým dokázala bojovať a uzdravila som sa. Ale ako sa hovorí – raz závislý, navždy závislý,“ zverila sa speváčka s tým, že teraz si musí každé rozhodnutie dvakrát rozmyslieť, aby sa opäť nestala závislou.