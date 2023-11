8 mýtov o spánku: Pomôže tvojej kariére skorší budík a naozaj potrebuje každý spať 8 hodín?

Ktoré známe tvrdenia o spánku sú len obyčajné mýty?

To, ako dobre spíš, ovplyvňuje oveľa viac než tvoju náladu a energiu ráno. Výdatný spánok často obetujeme v prospech kariéry (večerná práca za počítačom) alebo nočných seriálových maratónov. Určite to robíš aj ty, že si pred spánkom dopraješ, či už na telke, alebo na smartfóne, jeden-dva diely obľúbeného seriálu či polhodinku na Tiktoku alebo s reelskami.

Sledovanie obrazoviek a vystavovanie sa umelému modrému svetlu pred spánkom negatívne vplýva na to, ako sa ti zaspáva. Dobrý spánok je pritom dôležitý najmä kvôli zdraviu, no i kvôli optimálnej pracovnej výkonnosti, jasnej mysli, zdravej pleti či fit postave.

Zdroj: Pexels.com

Podľa prieskumu spoločnosti SPP, ktorý sa realizoval v lete na vzorke 1 100 respondentov, má viac ako 75 % Slovákov pocit, že ich spánok by mohol byť kvalitnejší. Aby dosiahli kvalitnejší spánok, často sa riadia internetovými radami, pričom mnoho z nich sa nezakladá na realite. Toto je pritom osem najznámejších mýtov:

1. MÝTUS: Potrebuješ spať osem hodín denne

Osem hodín je číslo, ktoré sa najčastejšie skloňuje pri debatách o ideálnej dĺžke spánku. Tomáš Eichler, neurovedec a odborník na spánok, len krúti hlavou: „Ide iba o priemerné, odporúčané číslo. Ten istý človek má v priebehu života rôzne spánkové potreby. Malé deti potrebujú 12 – 14 hodín na to, aby sa zdravo vyvíjali, profesionálni športovci zužitkujú aj 10 hodín spánku na regeneráciu. Ľudia, ktorí majú veľkú psychickú záťaž, majú tiež vyššiu potrebu spánku. Sú jedinci, ktorí spia, prirodzene, kratšie a nič im nechýba. Osem hodín je len orientačné číslo, počúvajme svoje telo a spime presne toľko, koľko si pýta.“

Zdroj: Pexels.com

2. MÝTUS: Poobedný šlofík naruší nočný spánok

Ak si zdriemneš „správne“, nakopneš svoju produktivitu a zlepšíš si aj koncentráciu bez toho, aby ti to spôsobilo problémy s večerným zaspávaním. Pravidlom je, že poobedný šlofík by mal trvať maximálne 20 minút, inak sa nebudeš vedieť prebrať a večer sa budeš dlho prehadzovať v posteli.

3. MÝTUS: Alkohol ti pomôže k lepšiemu spánku

Veríš, že pohárik na dobrú noc pomáha človeku lepšie spať? Tak úplne pravda to nie je. „Alkohol relaxuje svaly, preto sa po ňom človeku ľahšie zaspí. Avšak zabíja aj mozgové bunky a narúša REM fázu spánku. Tým, že alkohol relaxuje aj dýchacie svaly, ľudia, ktorí si večer doprajú pohárik či dva, viac chrápu a každé zachrápanie ich telo budí. Ak pijete alkohol na to, aby ste lepšie spali, docielite pravý opak,“ vysvetľuje Tomáš Eichler.

4. MÝTUS: Najlepšie sa vyspíš, ak máš v spálni teplo

Je to presne naopak. Na to, aby človek zaspal, musí teplota jeho tela klesnúť o 1 až 3 stupne. Ak budeš spať v chladnejšej miestnosti, ktorá má okolo 18 °C, prirodzene tak dopomôžeš ľahšiemu zaspávaniu. Navyše, čím menej kúriš, tým viac ušetríš na poplatkoch za energie.

5. MÝTUS: Ak si mladý, vyspíš sa dobre hocikde

Ak veríš tomu, že ľudia pod 35 rokov sa dobre vyspia hocikde a na hocičom, sklameme ťa. Rovnako aj mladšie ročníky môžu trpieť bolesťami krčnej chrbtice alebo krížov v dôsledku nesprávnej spánkovej polohy či nevhodného matraca. Dobrá posteľ s kvalitným matracom je prvým predpokladom toho, že ráno vyskočíš z postele plný/plná energie. Ich výber preto poriadne premysli a ber ho ako dlhodobú investíciu.

Zdroj: Pexels.com

6. MÝTUS: Ak chceš byť úspešný, musíš vstávať dosť skoro

Počul si už o úspešných ranostajoch, ktorí vstávajú každé ráno o piatej? Aj toto presvedčenie má svoje úskalia. Tomáš Eichler sa usmieva: „Keby to bolo také jednoduché, tak by milionárov bolo veľmi veľa. Ak ste nočné sovy a spíte málo, lebo sa nútite vstať o piatej ráno, nebudete vďaka tomu ani zdraví, ani produktívni, ani bohatí. Počúvajte svoje biologické potreby, vyberte si ten čas dňa, ktorý vám a vašej životospráve na vstávanie najviac vyhovuje, či už je to o 5.00, alebo o 10.00 h. A držte sa ho.“

7. MÝTUS: Rátanie ovečiek ti pomôže rýchlejšie zaspať

Určite si už počul, že ak nemôžeš spať, stačí počítať a spánok príde. Pravda je taká, že štandardne by človek mal zaspať do 15 minút od ľahnutia do postele. Pokiaľ večer nevieš zaspať alebo sa prebudíš v noci a spánok neprichádza, rátať ovečky ti zrejme nepomôže. Omnoho efektívnejšie je vstať z postele a robiť nejakú jednoduchú činnosť, uvariť si čaj alebo čítať knihu a počkať, kým sa ospalosť dostaví prirodzene. Pozor, vyhni sa digitálnym technológiám, tie ti sladký spánok neprivodia.

8. MÝTUS: Ak nevieš spať, pomôže ti televízor či mobil

Hoci ťa televízia alebo mobil dokáže ukolísať k spánku, kvalitný a výdatný spánok ti rozhodne neprinesie. Ak zaspíš pri zapnutej obrazovke, tvoje telo a mozog registrujú ruch na pozadí a preblikujúce svetlo, ktoré narúšajú kvalitu a dĺžku spánku. Odborníci preto odporúčajú vypnúť televíziu a odložiť všetky digitálne technológie (smartfón, počítač) minimálne dve hodiny pred spaním. Navyše, má to aj svetlú stránku – ušetríš peniaze na poplatkoch za energie, ktorej tieto prístroje spotrebúvajú nemálo.

Zdroj: Unsplash/Adrian Swancar

Preto ak máš pocit, že zle spíš alebo ti dlho trvá večerné zaspávanie, príčinou môže byť práve jeden z vyššie menovaných dôvodov. Týmto „zaručeným radám“ by si sa teda mal vyhnúť a najmä osvojiť si tzv. digitálnu očistu od obrazoviek.

Umelé modré svetlo, ktoré produkujú smartfóny, počítače či televízia, spúšťa produkciu vyššieho množstva denných hormónov (napr. kortizolu) a naopak, potláča produkciu hormónu melatonín, známeho ako „hormón tmy“. To spôsobuje tvojmu telu zmätok vo chvíľach, keď sa už prirodzene pripravuje na odpočinok. Odtiaľ je už len krôčik k nespavosti.

Ak sa chceš dozvedieť viac o tom, ako si môžeš pomôcť k lepšiemu spánku a zároveň ušetriť nejaké to euro na účte za elektrinu, navštív webstránku projektu Digitálna očista od spoločnosti SPP. Tá ti prezradí, ako používať digitálne technológie rozumne tak, aby nenarušovali tvoj spánok. Okrem toho ti ponúkne cenné rady a tipy, ako efektívne obmedziť čas strávený s digitálnymi technológiami, vďaka čomu ti zostane viac času pre seba a svojich blízkych.

Bonusom je, že zlepšíš svoju energetickú spotrebu, ušetríš poplatky za energie a navyše začneš aj lepšie spať.