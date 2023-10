Mladý objav Call Dominika: Na novom albume spievam o viacerých chlapcoch, no o jednom je až sedem pesničiek (Rozhovor)

Vyspovedali sme talentovan├║ spev├í─Źku z Ko┼í├şc.

Dominika Rusn├íkov├í alias┬áCall Dominika┬ádebutovala v roku 2021 nahr├ívkou Moodboard a minul├Ż rok vyhrala dve ceny na Ruka Hore Awards v kateg├│ri├ích objav roka a interpretka roka. Ani tento rok v┼íak nezah├í─ża. Dvadsiateho okt├│bra vydala pod labelom Ruka Hore album Tekut├í skuto─Źnos┼ą s trin├ístimi skladbami.



Vy┼íiel na streamovac├şch platform├ích┬áaj┬áCD nosi─Źoch. Je pln├Ż melancholick├Żch bal├íd, ale aj experiment├ílnych k├║skov, pri ktor├Żch si┬ábude┼í m├┤c┼ą zatancova┼ą aj k├Żva┼ą hlavou do rytmu. Ako sama vrav├ş, tvor├ş alternat├şvny pop. Pre Refresher odhalila proces tvorby, pribl├ş┼żila, o ─Źom, respekt├şve o kom je jej najnov┼í├ş album, a prezradila aj nie─Źo zo s├║kromia.

Zdroj: Instagram/Call Dominika

Predt├Żm ne┼ż sa dostaneme k┬átvojej tvorbe, sk├║s sa na┼íim ─Źitate─żom tro┼íka predstavi┼ą. Kto si, kde ┼żije┼í, ko─żko m├í┼í rokov a┬á─Ź├şm sa ┼żiv├ş┼í, pr├şpadne ─Źo ┼ítuduje┼í?

M├ím 25 rokov, som z┬áKo┼í├şc, ale u┼ż druh├Ż rok b├Żvam v┬áBratislave. Ne┼ítudujem a┬á┼żiv├şm sa str├í┼żen├şm deti─Źiek.

Pre─Źo si sa pres┼ąahovala do Bratislavy?Bolo to kv├┤li mojej kamo┼íke. Bola som v┬áhnusnom stereotype. Chodila som iba do roboty a┬ádomov, pri─Źom ona i┼íla do Bratislavy na vysok├║ ┼íkolu. Povedala som si, ┼że to, ─Źo m├┤┼żem robi┼ą doma, m├┤┼żem aj tam, a┬átak som sa pres┼ąahovala.

Pripad├í┼í mi ako celkom ve─żk├í introvertka. M├Żlim sa?

Nem├Żli┼í, som. (├║smev)

Je to nie─Źo, ─Źo ti pom├íha pri tvorbe vyjadri┼ą ur─Źit├ę pocity?

Neviem, ─Źi mi to pom├íha. Sk├┤r ob─Źas zostanem prekvapen├í, ─Źo v┼íetko zo m┼ła vypadne.

Zdroj: Instagram/Call Dominika

Kedy si sa za─Źala venova┼ą hudbe?

Pred tromi rokmi.

Mala si 22, to je celkom neskoro. V├Ą─Ź┼íina interpretov za─Ź├şna bu─Ć odmala, alebo v┬át├şned┼żerskom veku. Ako si sa k┬átomu dostala?

V┼żdy som rada spievala, len som bola ve─żmi hanbliv├í. Vlastne st├íle som, no sna┼ż├şm sa to potl├í─Źa┼ą. Chodila som v┬áminulosti aj na spev, ob─Źas som spievala v┬á┼íkole, ke─Ć sa nie─Źo dialo.

P├írkr├ít som tie┼ż sk├║┼íala┬áspieva┼ą pred kamo┼ími, ale popravde ma pr├şli┼í nepodporili. (smiech)┬áKe─Ć som v┼íak mala okolo seba t├Żch spr├ívnych kamo┼íov, povedali mi: ÔÇ×Ve─Ć ty vie┼í spieva┼ą. Sk├║s nap├şsa┼ą aj text.ÔÇť Tak som to vysk├║┼íala a┬áu┼ż to i┼ílo ako na p├íse.

Ako vznikol názov Call Dominika?