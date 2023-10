Farba tvojho oblečenia ti vie zachrániť život. Toto sú dôvody, prečo na výbere outfitu naozaj záleží

Pokiaľ si jeden z tých ľudí, ktorí obľubujú kombináciu tmavých farieb, zbystri pozornosť.

S príchodom jesene a skrátených dní prichádza skoršie stmievanie sa, častejšie dažde a hmly, v dôsledku čoho ťa menej vidieť na cestách. Neuveríš, ako taká obyčajná farba oblečenia môže ovplyvniť viditeľnosť človeka na ceste.

Ak sa pravidelne presúvaš pešo popri ceste bez chodníka, neodporúča sa nosiť čiernu, tmavomodrú alebo inú tmavú farbu. Takéto farby nie sú dobre viditeľné pre okolie a jednoducho povedané, splývajú s tmou okolo teba. Lepšie sú na tom červená, žltá alebo biela farba, ktorých odtieň je v tme viac viditeľnejší.

Zdroj: MD SR



V meste alebo obci, kde síce občas chýba chodník, ale je vo väčšine prípadov funkčné aspoň verejné osvetlenie, sa to s viditeľnosťou nejak dá. Horšia situácia je na úplne neosvetlených cestách. Vtedy tma, hmla, dážď či sneženie výrazne zhoršujú tvoju viditeľnosť, a tým aj znižujú čas na pohotovú reakciu vodiča. Preto by mal každý chodec či cyklista dbať na to, aby ho bolo dostatočne vidno.

A čo na to zákon?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke hovorí o povinnosti chodca celkom jasne: „Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.“

Stačí mať na sebe reflexnú vestu, obyčajnú reflexnú pásku, oblečenie alebo ruksak s už „zabudovanými“ reflexnými prvkami. Vodiči na cestách ťa tak budú vidieť už na vzdialenosť niekoľkých desiatok až stoviek metrov. Táto vzdialenosť stačí na to, aby šofér vedel včas zareagovať a odvrátiť prípadnú nebezpečnú situáciu.

V opačnom prípade sa vystavuješ totálne zbytočnému riziku, že ťa vodič uvidí na poslednú chvíľu. Vyhýbací manéver v takej krátkej vzdialenosti pre neho nie je už častokrát možný.

Tu môžeš vidieť príklad, ako ťa vodič vidí, keď máš na sebe tmavé oblečenia a ešte aj bez reflexného prvku. Zdroj: MV SR

Zrejme najviac ohrozenými účastníkmi cestnej premávky sú deti a študenti, ktorí denne dochádzajú do školy. Tvoja cesta za vzdelaním bude určite o niečo bezpečnejšia, ak ti taška alebo batoh bude za zníženej viditeľnosti „svietiť“ vďaka reflexným prvkom.

Reflexné prvky nemusíš nosiť len ako pásiky, ale aj v rôznych vtipných a zaujímavých formách. Tie znížia tvoj pocit trápnosti z ich poctivého nosenia pred kamarátmi na znesiteľné minimum.

Nezabúdaj na bezpečnosť aj počas športovania

Samostatnou kapitolou je turistika a príroda. Na výletoch do prírody či za poznaním treba počítať s tým, že sa počasie môže kedykoľvek zmeniť a že sa budeš pohybovať aj na cestách. Preto tvoje športové oblečenie a turistický batoh si treba vyberať tak, aby mali reflexné a fluorescenčné prvky. Keď sa budeš vracať z turistiky či výletu, vďaka nim budeš pri náhlom zhoršení počasia, za ranného svitania či večerného stmievania sa pre vodičov lepšie viditeľný.

Ani športovci, najčastejšie bežci, by nemali zabúdať na svoju bezpečnosť. Pri kúpe športového oblečenia by mali upriamiť svoju pozornosť aj na reflexné prvky, ktoré sú dnes už súčasťou materiálu alebo nášiviek. Ak sa pohybuješ po okraji cesty za zníženej viditeľnosti, odporúčame umiestniť reflexnú pásku nad zápästie alebo členok vždy na strane tela, ktorá je bližšie k vozovke.



Pri povolenej rýchlosti 90 km/h je brzdná dráha auta približne 44 metrov. K tomu je potrebné pripočítať ešte dráhu, ktorú prejde auto, kým vodič zareaguje. To by si mali uvedomiť aj cyklisti mimo obce, ktorí by mohli okrem povinného osvetlenia vpredu aj vzadu používať aj reflexné prvky (áno, vieme, že používanie reflexných prvkov a odevov už pre cyklistov nie je zákonom povinné).

Pomôžu si zvýšiť svoju viditeľnosť v cestnej premávke a predídu tak možno hroziacej rizikovej situácii a aj možným zdravotným následkom. Výbornými pomocníkmi pre cyklistov na neosvetlenej vozovke sú reflexná ochranná prilba, vesta alebo celoreflexný obal na batoh. Vďaka nim je možné zvýšiť svoju viditeľnosť niekoľkonásobne.

Zdroj: MD SR

Ako vlastne taký reflexný materiál funguje?

Reflexné materiály sa vyrábajú z retroreflexnej fólie alebo textilu a fungujú na princípe spätného odrazu svetla. Vďaka tomu vytvárajú kontrast s tmavým okolím a vodič ich po zasvietení svetlometmi auta vidí skôr a prispôsobí tak včas svoju jazdu. Použitie reflexných materiálov na oblečení a doplnkoch je dnes možné považovať aj za určitý módny štýl, ktorý ti naviac môže zachrániť život. Ktoré sú to?

ochranné prilby s reflexnými prvkami

šiltovky z reflexnej látky, oblečenie s fluorescenčnými nášivkami a vzormi

batohy, tašky a pláštenky s reflexnými prvkami

kufre a cestovné tašky na kolieskach s reflexnými prvkami

dáždniky z reflexného materiálu

reflexné prívesky, prúžky a nálepky

Viaceré módne brandy v súčasnosti umiestňujú na bundy, mikiny, športové oblečenie, tašky alebo batohy už pri ich výrobe reflexné prvky.

Veríme, že reflexné prvky sú súčasťou tvojho života, aspoň počas tmavých jesenných (zimných) nocí a rán, a že tak chrániš svoj život a predchádzaš nepríjemným situáciám na cestách. Nevkladaj svoju bezpečnosť iba do rúk vodiča, pomôž mu uvidieť ťa v tme na ceste oveľa skôr.