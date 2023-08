VIDEO: V najnovšej kampani značky BOSS hviezdi Khaby Lame aj Gigi Hadid. Bossom sa vraj nenarodíš, no takto sa ním môžeš stať

Ako boss sa vraj nemôžeš narodiť, no rozhodne sa ním môžeš stať. Podznačka Huga Bossa stavila v najnovšej kampani na hviezdne mená aj emócie. V sérii videí tak zdieľajú svoje kariérne príbehy najznámejšie mená šoubiznisu.

Podznačka Huga Bossa – BOSS, sa už dekády vyznačuje eleganciou, čistými líniami a moderným štýlom, ktorý sa mnohokrát nesie v znamení tichého luxusu, teda známou estetikou quiet luxury. Výnimkou nie je ani kampaň k najnovšej kolekcii jeseň-zima 2023, ktorá ešte viac ako dizajnom zaujme práve hviezdnym obsadením. Na zozname nechýba Gigi Hadid a Naomi Campbell, Suki Waterhouse či kolumbijský spevák Maluma. Pozornosť však predovšetkým vzbudilo najznámejšie meno TikToku, Khaby Lame, ktorý sa vo svojom Instagramovom feedepochválil účinkovaním v kampani.

„Ver v svoje sny,“ napísal k popisu prípsevku. „Počas pandémie som stratil prácu, tak som si povedal, prečo nerobiť vec, ktorú mám zo všetkého najradšej? A to je robiť videá a prinášať ľuďom úsmev. Veľmi sa teším, že som tento cieľ dosiahol,“ hovorí v inšpiratívnom videu s dobre známym sloganom značky: „Bosses aren't born, they're made.“ Práve ten ti odkazuje, že ako boss sa nemôžeš narodiť, ale rozhodne sa ním môžeš stať.

View this post on Instagram A post shared by Khaby Lame (@khaby00)

Tiktoker označil svoje video hashtagom: „BeYourOwnBoss,“ (buď svoj vlastný boss), ktorý je ďaľším mottom najnovšej kampane. Tá so sebou totiž prináša sériu videí, v ktorých hviezdy odhaľujú inšpiratívne kariérne príbehy a spomínajú si na momenty, ktoré pomohli definovať to, kým sú dnes. Na emotívnosti však pridáva aj ikonická skladba od Tupaca – Changes, ktorá sa prekrýva s úryvkami pôvodnej sklaby Bruca Hornsbyho a skupiny The Range, The Way It Is.

View this post on Instagram A post shared by BOSS (@boss)

Cieľom kampane, ktorú nafotil Mikael Jansson pod kreatívnym vedením Treya Lairda a agentúry Team Laird, je samozrejme posilniť globálnu príťažlivosť značky. Vďaka účinkovaniu Khabyho bude značka BOSS s veľkou pravdepodobnosťou v kurze aj u generácie Z.

Kolekcia jeseň-zima 2023 prináša spojenie sofistikovaných textúr s uvoľneným a sviežím nádychom. K minimalistickým líniám sa pridávajú aj oversize strihy a farebná paleta inšpirovaná obdobím jesene (biela, ťava hnedá či čierna).

V línii, ktorá je už teraz dostupná na oficiálnej stránke, však pozorujeme aj výrazné zastúpenie nadčasových šedých tónov, ktoré celému lookbooku pridávajú na vznešenosti a luxuse. Okrem pánskych kostýmov sú skvostom na zozname dámske oblekové vesty, roláky a sezónne kabáty. Práve tie odkazujú na kvalitné krajčírstvo a výborný módny vkus.