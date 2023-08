VIDEO: Travis Scott prekvapil fanúšikov na koncerte v Ríme. Na stage zavolal bosého Kanyeho Westa

„Bez Kanyeho Westa by neexistovala žiadna Utopia. Bez Kanyeho Westa by neexistoval ani žiadny Travis Scott!“ kričal emotívne Travis na stagei v Ríme.

Fanúšikovia, ktorí si kúpili lístky na pondelkový koncert Travisa Scotta v Ríme, rozhodne neoľutovali. Počas jeho úplne prvej šou s názvom Circus Maximus k novému albumu Utopia totiž zakladateľ vydavateľstva Cactus Jack prekvapil návštevníkov, keď privolal na stage špeciálneho hosťa. Nikto však nečakal, že ním bude Kanye West.

Kanye, po novom Ye, vystúpil naživo po roku a pol. Jeho posledný koncert sa totiž uskutočnil ešte vo februári 2022, krátko pred jeho antisemitskou aférou, upozorňuje Variety. Kanye totiž zverejnil sériu urážlivých a antisemitských tweetov, pričom jeden z nich údajne zobrazoval symbol kombinujúci svastiku a Dávidovu hviezdu. S Westom v tom čase pre jeho nenávistné výroky postupne ukončili spolupráce Adidas, Balenciaga či GAP.

Ye na pódiu v Ríme pred vyše 60 000 ľuďmi zarapoval skladbu Can’t Tell Me Nothing a s Travisom aj ich spoločnú skladbu Praise God z Kanyeho posledného albumu Donda. Takmer celý čas bol pritom zahalený do čiernej šatky a počas vystúpenia bol navyše bosý. Paparazzovia ho bosého vyfotili aj ešte pred koncertom v uličkách Ríma i s jeho polonahou manželkou Biancou Censori.

„Je iba jedna jediná ľudská bytosť na tejto vyje**nej planéte, ktorá kedy so mnou kráčala bok po boku cez čokoľvek. Takže môžem pozvať len ju,“ povedal 32-ročný raper z Houstonu publiku predtým, ako privolal na stage Yeho.

„Bez Kanyeho Westa by neexistovala žiadna Utopia. Bez Kanyeho Westa by neexistoval ani žiadny Travis Scott!“ kričal emotívne Travis na stagei v hlavnom meste Talianska. Ako sa totiž dočítaš aj v našej recenzii albumu Utopia, Kanye bol počas celej Travisovej kariéry veľkou inšpiráciou a jeho mentorom. A hoci Ye nemá na Utopii žiadny featuring, na tomto albume prispel svojou vlastnou produkciou v skladbách Thank God, God’s Country a Telekinesis, ktoré majú jeho typické autotunové vokály a intenzívny rytmus.