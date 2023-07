Utopia nie je album pre mainstreamového poslúchača. Travis Scott v ňom ukázal, ako veľmi je ovplyvnený Kanyem (Recenzia)

Utopia kašle na súčasné trendy, a práve to je jej silná stránka.

Po piatich rokoch sme sa konečne dočkali. A stálo to za to. La Flame, ako Travisa Scotta prezývajú, vydal v piatok 28. júla svoj dlho očakávaný album Utopia, o ktorom prvýkrát prehovoril ešte pred dvomi rokmi. Fanúšikovia už ani nedúfali, že sa ho raz dočkajú a pomaly sa z celého projektu doslova stávala už len utópia.

Dôvod odkladu je však viac než zrejmý. S veľkou pravdepodobnosťou by sme sa ho dočkali už minulý rok, no zakladateľ vydavateľstva Cactus Jack sa musel vážne vyrovnávať s poškodeným imidžom po tragédii na jeho festivale Astroworld v novembri 2021, na ktorom počas jeho šou v dôsledku tlačenice v dave zomrelo 10 ľudí. Prirodzene sa preto na čas stiahol a fanúšikovia sa museli zmieriť s menšou intenzitou vydávania novej hudby, ale aj prerušenia koncertov.

O to viac času však mal na to, aby album vyšperkoval do najväčších detailov a mohol nám tak priniesť svoj potenciálny magnum opus. Utopia je štvrtý štúdiový album 32-ročného rodáka z Houstonu a obsahuje 19 skladieb, na ktorých hosťujú mená ako Drake, Beyoncé, Future, The Weeknd, Playboi Carti, 21 Savage, Sheck Wes, Kid Cudi, Yung Lean, Young Thug, Bad Bunny a mnohí ďalší.

Nechali sme si celý víkend na to, aby sme si album vypočuli niekoľkokrát po sebe a detailne si ho rozobrali. Po tom, čo sme si v hlave uležali svoje pocity ti prinášame úprimnú recenziu, v ktorej sa dozvieš, či si Utopia naozaj zaslúži titul rapový album roka 2023.

Mainstreamoví poslucháči nariekajú. A dobre im tak

Ak si čakal podobný album ako Astroworld, pravdepodobne ťa sklameme. Nenájdeš tu žiadne prvoplánové bangre, a to je len dobre. Tie sa totiž rýchlo opočúvajú, no Utopia je jeden z tých albumov, ktoré čím dlhšie počúvaš, tým ťa baví viac. Každým vypočutím objavíš ďalšie referencie, skryté narážky (tzv. subliminals) a lepšie navnímaš celú energiu skladieb, jednotlivé flowy a jedinečné sample, ktoré sa v Utopii ukrývajú.

Mainstreamoví poslucháči, ktorí čakali druhý Sicko Mode nariekajú, že nový Travisov album je „mid“. Avšak každý, kto toto tvrdí len nepriamo potvrdzuje, že je len povrchným „fanúšikom“ bez akéhokoľvek rapového prehľadu a absolútne sa neorientuje v niekdajšej tvorbe Travisa (kedysi Travi$a).

Utopia je veľmi experimentálny, rôznorodý, až by sme povedali multižánrový album, v ktorom Travis ukazuje svoju hudobnú všestrannosť, výrazný rap a avanturizmus. Tento projekt je totiž plný nečakaných zvratov, napätia, beat-switchových skladieb, šikovne zakomponovaných samplov a zaujímavých hudobných produkcií a aj samotných featuringov. Ruku na srdce, kto by na Utopii čakal napríklad takú Beyoncé?

Zdroj: Alexander Tamargo/Getty Images

Utopia je niečo ako Yeezus 2, ale bez Kanyeho

Množstvo fanúšikov Travisa sa zhoduje, že Utopia je zvukovo akýmsi pokračovaním jeho úspešného albumu Rodeo, ktorý vyšiel v septembri 2015. Hoci majú sčasti pravdu už len kvôli surovému rapovému remeslu, ktoré na ňom predvádza, no my by sme skôr Utopiu prirovnali k pokračovaniu zásadného albumu Kanyeho Westa z roku 2013 – Yeezus, ktorým Ye doslova predbehol dobu. A ako dnes zisťujeme, tak o minimálne 10 rokov.

Album Yeezus, ktorý vydal raper Kanye West v roku 2013. Zdroj: Kanye West

Vplyv Kanyeho, ako Travisovho niekdajšieho hudobného mentora a istý čas aj švagra, je na tomto albume viac než viditeľný (a hlavne počuteľný). Schválne si skús porovnať nasledujúce tracky. Circus Maximus s Kanyeho skladbou Black Skinhead (započúvaj sa aj do bicích), Modern Jam so skladbami a I Am God a Send It Up alebo Loove so skladbami Fade a On Sight.

A nie je to len o Yeezusovi. Delresto je zas podobné tracku Coldest Winter z albumu 808s & Heartbreak, God's Country sa ponáša na Praise God a Lost Forever má podobnosti so skladbou Keep My Spirit Alive (obe z albumu Donda) a skladba FE!N zas svojími bicími nápadne pripomína Good Morning z Kanyeho albumu Graduation.

Pár z vymenovaných interpolácií nájdeš vo videu nižšie

Existujú však viaceré dôvody, prečo tomu tak je. Nielenže je Travis Scott od začiatku svojej kariéry do veľkej miery hudobne a štýlovo ovplyvnený predovšetkým nasledujúcou trojicou raperov – Kanye West, Kid Cudi a ASAP Rocky, ale sám tiež asistoval na niektorých produkciách albumu Yeezus.

Ako hlavný producent sa podpísal konkrétne na skladbách New Slaves, Guilt Trip a I Am God. Okrem toho spolupracuje so známym hudobníkom a producentom Mikeom Deanom, s ktorým dlhé roky robil aj Kanye.

Travis v Utopii tiež vysamploval niektoré Yeho staré tracky, napodobňuje jeho flowy a síce Kanye nemá na Utopii žiadny featuring, no na tomto albume prispel svojou vlastnou produkciou v skladbách Thank God, God's Country a Telekinesis, ktoré majú jeho typické autotunové vokály a intenzívny rytmus.

Niektorí fanúšikovia sa tiež domnievajú, že pár skladieb z Utopie pochádza z Kanyeho Donda kreatívnych sessions z roku 2020. Tak či onak, je to len dobre, že La Flame v novom projekte ukazuje, ako veľmi je ovplyvnený Kanyem, keďže ten je doteraz považovaný za najprogresívnejšieho rapera všetkých čias a Utopia tak má o dôvod naviac zapísať sa do hudobnej histórie tučným písmom.

Kanye West vystupoval v maskách od značky Maison Margiela počas turné k albumu Yeezus v roku 2013. Zdroj: Maison Margiela

Utopia nechce byť trendy. A práve vďaka tomu vydrží dlhšie

Travis albumom ukazuje, že je skúsenejší, má väčší nadhľad, no stále vie perfektne balansovať medzi striktným rapom a melodickými linkami. V neposlednom rase sa tiež dokáže prefíkane pohrávať s niekedy až štipľavým lyricsom.

Na Utopii oceňujeme tiež fakt, že sa nesnaží byť za každú cenu vo videu na Tiktoku u tvojej obľúbenej influencerky, alebo v jej instagramovej storke. Vyhýba sa súčasným pravidlám a oslobodzuje sa od aktuálnych trendov.

Zatiaľ čo väčšina umelcov sa ešte stále snaží vyťažiť maximum z posledné roky populárneho drillu (trapový žáner založený na tučných 808, priamočiarych textoch a temnote), Travis si prostredníctvom Utopie razí vlastnú cestu. Práve vďaka tomu vydrží dlhšie a je možné, že práve touto cestou sa najbližšie roky budú uberať aj ďalší raperi, a to presne tí, ktorí tvoria podľa toho, čo je práve v kurze.

Zatiaľ čo predchádzajúci Travisov album Astroworld ide z kopca a zažívaš v ňom doslova také vzrušenie ako v zábavnom parku, Utopia je o čosi vágnejšia. To je však aj jej výhodou. Poslucháč pri jej počúvaní totiž zažíva omnoho iný pocit eufórie, vzrušenia a skrátka musí ísť o niečo hlbšie. Nestačí len kĺzať po povrchu, a to sa samozrejme mainstreamovým poslucháčom nechce. Nám sa chcelo, a aj preto si od nás Utopia vyslúžila 9 bodov z 10.