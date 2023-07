Hviezdu seriálu Wednesday môžeš tieto mesiace stretnúť v susednej krajine. Jenna Ortega tam natáča nový film

Po neuskutočnenom koncerte Johnnyho Deppa si na zoznam stretnutí predsa len budeš môcť pripísať hviezdu svetového kalibru. Americká herečka totiž v susednej Budapešti natáča čiernu komédiu od štúdia A24.

Americká herečka Jenna Ortega má vďaka úspechu v seriáli Wednesday našliapnuté na poriadne sľubnú kariéru. Potom ako si zahrala v hite Vreskot 6, sa jej v repertoári objavil ďalší sľubný projekt. Podľa portálu KFTV má byť totiž spolu s hercom Paulom Ruddom uprostred natáčania filmovej novinky Death of a Unicorn od štúdia A24. Skvelou správou pre fanúšikov herečky je, že natáčanie prebieha práve v Budapešti, kde sa počas júlových dní malo začať.

Ak sa chystáš do susednej metropoly, je celkom možné, že v uliciach stretneš členov štábu, ale aj samotnú Jennu. Vyzerá to tak, že po neuskutočnenom koncerte Johnnyho Deppa si na zoznam stretnutí predsa len budeš môcť pripísať hviezdu svetového kalibru.

Jenna Ortega predviedla v úlohe Wednesday Addamsovej fantastický herecký výkon. Zdroj: Netflix

Čierna komédia, v ktorej, ako sme už spomenuli, hviezdia Jenna Ortega s Paulom Ruddom, má vznikať práve pod taktovkou režiséra a producenta Alexa Scharfmana (z jeho dielne ti môžu byť povedomé hity ako The Heart Machine či Blow the Man Down). Už zo samostatného názvu Death of a Unicorn je nad slnko jasné, že príbeh čiernej komédie sa sústredí na mimoriadny objav jednorožca.

Jenna s Paulom sa majú objaviť v úlohe otca Elliota a dcéry Ridley, ktorých životy sa po stretnutí s mýtickým tvorom výrazne zmenia. Nevedomky ho totiž zavedú do súkromného sídla bohatého generálneho riaditeľa farmaceutickej spoločnosti a odhalia jednorožcove zázračné schopnosti. Hlavné postavy sa následkom svojho objavu ocitnú v sérii dramatických a nepredvídateľných udalostí, ako sme už pri majstrovi čiernej komédie A24 zvyknutí.

Jenna Ortega. Zdroj: ABC/Randy Holmes

Napriek štrajku SAG-AFTRA v Hollywoode, ktorý tento rok prekazil natáčanie niekoľkých blockbusterov, dostala produkcia s Jennou Ortega „zelenú“. Keďže spoločnosť A24 nie je súčasťou Aliancie filmových a televíznych producentov, natáčaniu filmu bola udelená výnimka. Fanúšikovia Jenny Ortega, ale aj nadšenci kvalitnej kinematografie si tak predsa len prídu na svoje. Či sa kvôli Jenne vyberieš do Maďarska, nám nezabudni dať vedieť v ankete nižšie.