Pedro Pascal a Jenna Ortega prepisujú históriu Emmy. Čím sú výnimoční?

Nominácie získali za svoje výkony v seriáloch The Last of Us a Wednesday.

Na tohtoročné Emmy v kategóriách za najlepšie herecké výkony v dramatickom a komediálnom seriáli okrem iných nominovali aj Pedra Pascala a Jennu Ortegu. Pascal je pritom len druhým latino hercom, ktorému sa to podarilo, informuje Collider. Prvým bol Jimmy Smits, ktorého na Emmy nominovali ešte v roku 1999 za jeho úlohu v seriáli NYPD Blue. Pascala nominovali za rolu Joela zo seriálu The Last of Us. Jenna Ortega získala nomináciu v kategórii najlepší herecký výkon v komediálnom seriáli. Túto nomináciu pritom obdržala ako druhá latino herečka po Americe Ferrere z roku 2007. Zároveň bola po Rite Moreno z roku 1983 (9 to 5) treťou latino herečkou, ktorú nominovali v ktorejkoľvek z kategórií hlavných ženských úloh. Ortega získala nomináciu za výkon v seriáli Wednesday, kde si zahrala rovnomennú hlavnú postavu.