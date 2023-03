Vreskot 6 oddnes v kinách: pred vrahom v maske utekajú aj Jenna Ortega a Melissa Barrera

Útek pred vrahom do New Yorku, mesta plného ľudí, sa nezdá ako najlepší nápad.

Nesmierne krvavý a zábavný Vreskot 6 práve prichádza do kín. Hlavné postavy si zahrajú známe herečky Courtney Cox, Melissa Barrera aj známa Jenna Ortega, preslávená seriálom Wednesday. V pokračovaní hororovej série nechýba vyvážený pomer strachu a vtipu, ktorý je divákom servírovaný.

Film je vhodný pre divákov od 15 rokov.

Melissa Barrera sa opäť predstaví ako staršia sestra Sam Carpenterová, nemanželská dcéra Billyho Loomisa, prvého sériového vraha, ktorý si masku Ghostface nasadil v pôvodnom filme z roku 1996. Atmosféra na nakrúcaní a napokon ani samotný dej filmu nikoho nenechávajú na pochybách, že Vreskot 6 je rodinnou záležitosťou.

Ide o príbeh Sam, jej nevlastnej sestry Tary (Jenna Ortega) a ich priateľov, dvojčiat Mindy (Jasmin Savoy Brown) a Chada Meeksovcov-Martinovcov (Mason Gooding). Všetci sa presťahovali z Woodsboro do New Yorku po tom, ako sa ich priatelia stali obeťami šialených vrážd. Trauma z týchto udalostí, na ktoré sa snažia zabudnúť, je o to väčšia, že pod maskou sa naposledy skrýval Richie, s ktorým Sam chodila, a pri vraždení mu pomáhala Tarina, najlepšia kamarátka Amber. Obaja chceli využiť to, že Sam mohla po Billym zdediť vražedné sklony a bola by prvou podozrivou. Sestry sa s nešťastnými udalosťami snažia vyrovnať po svojom.

V New Yorku Tara a dvojčatá študujú na vysokej škole, zatiaľ čo Sam pracuje v dvoch firmách a zápasí so svojimi démonmi. Kvarteto prežívších z Woodsboro funguje ako malá rodinka, ktorá drží pokope za každých okolností a jej členovia sa podporujú navzájom. Všetci sa snažia pokračovať vo svojom živote, ale často veľmi odlišnými spôsobmi. Hoci Taru prehnaná ostražitosť jej staršej sestry privádza občas do šialenstva, zdá sa, že veci sa vyvíjajú celkom dobre. Tara chce zabudnúť na všetko, čo sa stalo vo Woodsboro, a viesť normálny život. „Miluje svoju sestru,“ hovorí Jenna Ortega o svojej filmovej postave.„Jediným problémom je, že ju Sam nechce nechať ani na chvíľu bez dozoru. Ale každý z nás niekedy potrebuje svoj priestor.“

Tara, Chad a Mindy sú priatelia už od strednej školy, ich vzájomné puto ešte upevnilo to, že sa im podarilo prežiť vražedné besnenie Richieho a Amber a všetkých niečo spája s pôvodnými vrahmi a obeťami z prvých vrážd vo Woodsboro. Okrem toho, že Sam je dcérou Billyho Loomisa, Chad a Mindy sú synovcom a neterou Randyho Meeksa, ktorý sa objavil v pôvodnom filme a nakoniec zahynul rukou vraha v maske Ghostface v pokračovaní Scream 2 z roku 1997. „Nechceli sme jeden druhého opustiť. Boli sme oveľa bližšie jeden druhému a New York spĺňal podmienku, aby bol čo najďalej od Woodsboro. Je to na opačnom konci krajiny,“ hovorí Jenna Ortega o filmových postavách.

Veľkomesto ako New York ponúkalo podľa Melissy Barrery viac príležitostí na chaos. „Je to oveľa napínavejšie, pretože všade, kam idú – v metre, na uliciach, nech sú kdekoľvek –, je veľa ľudí. Pod maskou Ghostface sa môže skrývať ktokoľvek. To je to, čo podľa mňa ľudia na tejto sérii milujú – že vrahom je vždy niekto iný.“



