FOTO: Margot Robbie obliekajú na promo turné k filmu ako skutočnú Barbie. Od plastovej bábiky je na nerozoznanie

Margot Robbie je na svetovom promo turné k filmu Barbie od režisérky Grety Gerwig, ktorý vyjde koncom tohto mesiaca. Stylista herečky odvádza famóznu prácu a Margot oblieka do outfitov pôvodných Barbie bábik. Ktorý fit je najlepší?

Herečka Margot Robbie a jej stylista Andrew Mukamal sa rozhodli, že na promo turné k filmu Barbie privedú naozajstnú živú Barbie. Výsledkom je do najmenších detailov premakaný styling, ktorý vzdáva hold filmu, ale aj ikone Barbie.

Margot Robbie nie je prvá, ktorá sa rozhodla, že svoju rolu neopustí ani počas promo turné. Podobnú taktiku zvolila napríklad Zendaya, ktorá si pri propagácii filmu Spiderman: No Way Home vzala šaty s detailmi pavučín. Ďalej Jenna Ortega zo seriálu Wednesday alebo Halle Bailey, ktorá si vzala šaty morskej panny. Nie je to náhoda ani vtip, ide o taktiku tzv. metódneho obliekania, kde herci a herečky prenášajú filmové univerzum z plátna do skutočného života.

Stratégia očividne funguje, pretože hype hollywoodskeho trháka sa neustále zväčšuje. Vybrali sme niekoľko fitov, v ktorých Robbie promovala Barbie a vyzerala na nerozoznanie od plastovej bábiky.

Zdroj: Barbie Wiki

Dokonalá práca stylistu

Všetky outfity na promo turné má na svedomí newyorský stylista Andrew Mukamal. Medzi jeho klientky patria Billie Eilish, Zoe Kravitz aj Lilly Rose Depp. Pri filme Barbie je doménou outfitov práve štýl barbiecore, ktorý fičal na Tiktoku v minulom roku. Je dosť možné, že ho spustili uniknuté snímky z filmu Barbie, kde sa Margot Robbie a Ryan Gosling korčuľujú vo Venice beach.

Mukamal si ako doslovnú inšpiráciu vzal niekoľko Barbie bábik a pomocou súčasných značiek či custom rób vytvoril absolútne totožné fity. Nezaostávala ani vizáž a doplnky.

Na premiére v Soule vystúpila Robbie v dvoch rôznych ružových kompletoch, ktoré sa na bábike objavili prvýkrát v roku 1985. Oba outfity tvoria komplet s názvom Day to Night. Prvá, denná časť je kostým so sukňou ku kolenám. Na druhej fotke je Robbie oblečená do večerného odevu – trblietavého topu na ramienkach a tylovej sukne, ktoré aktualizovali značkou Versace.

Na premiére v Mexiku mala Margot na sebe obtiahnutý custom look od Balmain. Dizajnér Olivier Rusteig pri tejto príležitosti vytvoril aj špeciálne náušnice, a to len preto, aby celý fit vyzeral úplne ako Barbie Earring magic z roku 1992.

Oblečené mala aj čierno-biele pásikované minišaty Hervé Legér, ktoré kopírovali plavkový look The Original Barbie z roku 1959. Ak si pamätáš prvý teaser na film, je to presne ten model.

Nechýbali ani bábiky Pink & Faboulous z roku 2015, kde bodkované šaty nahradil modelom Valentino, ani Totally hair z roku 1992 s dominujúcimi dlhými zvlnenými vlasmi a šatami so psychedelickým vzorom od Emilia Pucciho.

Margot Robbie v Austrálii. Na sebe má šaty Versace. Zdroj: Getty Images / Don Arnold/WireImage

Na austrálsku premiéru v Sydney si herečka vzala minišaty s metalickými odleskami značky Versace. A v Soule Mukamal vytiahol archívny model Moschino. Jeremy Scott v roku 2015 vytvoril celú kolekciu inšpirovanú obľúbenou plastickou bábikou.

Teraz nám ostáva už len dúfať, že film bude rovnako vydarený ako promo turné k nemu. Minimálne stylista odviedol svoju prácu dokonale.