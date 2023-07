ÚŽASNÝ OBJAV: Umelá inteligencia by mohla pomôcť liečiť neplodnosť. Spermiu dokáže nájsť tisícnásobne rýchlejšie ako lekár

Proces, ktorý si v súčasnosti vyžaduje dlhé hodiny embryológa, zvládne AI do niekoľkých sekúnd.

Vedci vyvinuli nový nástroj na princípe umelej inteligencie (AI), ktorý by mohol pomôcť neplodným mužom priviesť na svet zdravého potomka. Algoritmus, ktorý vyvinuli vedci z University of Technology v Sydney, dokáže veľmi presne a rýchlo nájsť spermiu vo vzorke neplodného muža, píše portál Euronews.

Najzávažnejšou formou neplodnosti – známou ako neobštrukčná azoospermia (NOA) – trpí približne jedno percento mužov. Tí v semene nemajú žiadne spermie, ale určité malé množstvo sa môže nachádzať v ich semenníkoch. Muži, ktorí chcú mať deti, musia v súčasnosti podstúpiť zákrok, pri ktorom sa odoberie vzorka semenníkov.

Táto vzorka potom putuje do rúk embryológom, ktorí sa v nej pokúšajú nájsť a odobrať zdravú spermiu. Robia to tak, že najskôr rozdrvia vzorky tkaniva a všetky spermie uvoľnia do tekutiny v Petriho miske, ktorú prehľadávajú pomocou mikroskopu.

Ak spermiu nájdu, vpichnú ju dovnútra zrelého vajíčka (nazýva sa to aj intracytoplazmatická injekcia spermie – ICSI). Tento proces je veľmi komplikovaný, pretože hľadanie spermie môže trvať až šesť hodín. Navyše, čím dlhšie proces trvá, tým väčšia je šanca, že spermie už nebudú životaschopné.

AI je presnejšia a rýchlejšia ako lekár

Nové zariadenie s príznačným názvom SpermSearch dokáže spermiu nájsť v priebehu niekoľkých sekúnd – konkrétne len za tisícinu času, ktorý potrebuje lekár. Algoritmus je pri identifikácii spermií dokonca presnejší ako skúsení lekári. AI našla celkovo 611 spermií, pričom embryológ našiel len 560.

„Tento nástroj má schopnosť poskytnúť neplodným pacientom väčšiu šancu splodiť svoje vlastné biologické deti. Algoritmus zlepšuje zastarané prístupy, ktoré neboli aktualizované desaťročia. Zabezpečuje rýchlu identifikáciu spermií vo vzorkách, čím nielen zvyšuje šancu, že pár splodí vlastné biologické dieťa, ale aj zlepšuje efektivitu v laboratóriu,“ povedal hlavný autor štúdie Dale Goss z University of Technology v Sydney.

Výskumníci SpermSearch „trénovali“ tak, že mu najskôr ukazovali tisíce fotografií z mikroskopu, ktoré obsahovali spermie, ale aj množstvo iných buniek. Zvýraznené však boli iba spermie. AI potom fotografie analyzovala a učila sa, ako spermia vyzerá.

Hlavný autor Dale Goss a jeho tím na to použili zdravé spermie a vzorky tkaniva semenníkov siedmich pacientov vo veku od 36 do 55 rokov, z ktorých všetci mali diagnostikovanú NOA.

Autori zdôrazňujú, že štúdia bola založená na teste „proof-of-concept“, teda metóde, ktorou si overujú, že teória má praktický potenciál. Pred zavedením do praxe preto bude nutné vykonať ešte klinické skúšanie.

Počet mužských spermií klesol za posledných 50 rokov na celom svete o polovicu. Podľa vedcov je za tým najmä znečistenie životného prostredia, fajčenie, ako aj určité ochorenia a zdravotné problémy, ako je rozšírenie žíl v semennom povrazci (varikokéla) či bakteriálne infekcie.