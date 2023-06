Móda zo seriálu The Idol: v týchto outfitoch budeš vyzerať sexi ako Lily-Rose Depp

V našom shopping liste nájdeš originálne modely ale aj kvalitné varianty šatníka seriálovej Jocelyn. Kostýmová dizajnérka Natasha Newman-Thomas prezradila, že kostýmy sú tak trochu zvrátené, kvôli estetike aj podtónu šou.

Seriálová novinka Sama Levinsona – The Idol, premiérovala na HBO Max len pred pár týždňami. Fanúšikovia nazývajú seriál nechutným a nehanebným a oči si zakrývali najmä pri sex scéne speváka The Weeknda. Aj napriek tomu, že sme hlavnú hrdinku Jocelyn doteraz videli viac vyzlečenú ako oblečenú, treba uznať, že sa postarala o niekoľko ikonických fashion momentov. Na dej teda nachvíľu zabudni a pozri si výborné kostýmy seriálu.

Hoci sú herci v seriálovej novinke The Idol viac vyzlečení ako oblečení, interne sa zohodol na tom, že sa počas dvoch epizód postarali o virálne fashion momenty. Zdroj: HBO Max



Nech už sú kostýmy The Idol akokoľvek škandalózne, vulgárne či odhalené, tvoria neodmysliteľnú časť sveta seriálu. Okrem toho, že dotvárajú atmosféru a estetiku na scéne, rafinovane sa im darí vyzdvihnúť charakterové črty postáv.

Levinson si na pomoc vzal kostýmovú dizajnérku Natasha Newman-Thomas, ktorej prácu môžeš poznať aj z filmu Vlk z Wall Street či videa k hitu This is America od Childish Gambino. Ako prezradila v rozhovore pre E! News, kostýmy v The Idol sú zámerne „trochu“ škandalózne a „úmyselne prinášajú do šou dojem temnoty a zvrátenosti.“

Ikonické body, ktoré ti nedá spávať

Staré známe porekadlo „menej je viac“ naberá pri šatníku Jocelyn celkom nový rozmer. Seriálová speváčka predvádza nekonečné výstrihy, sexi línie a príliš málo látky. Napriek tomu, že odhaľuje veľa kože, jej osobnosť skrýva veľa tajomstiev a kostýmy majú v skutočnosti len odpútať tvoju pozornosť. „Vidíte fasádu a osobnosť, ale to, čo sa deje v zákulisí, je záhada,“ dodáva Newman-Thomas.

Ikonický korzet, ktorý prilákal našu pozornosť už pri upútavkách The Idol, vytvoril pre Lily-Rose Depp známy kontroverzný dizajnér. Nusiho Queara miluje Kylie Jenner aj Beyoncé. Zdroj: HBO Max

Ruku na srdce, už od prvého traileru a promo záberov seriálu, sme sa všetci zamilovali do tohto sexi, extravagantného a neskutočne prepracovaného korzetového body, ktorý si Jocelyn obliekla do videoklipu World Class Sinner. O skvost s bohatým zdobením, priesvitným detailom v páse a ružovým ornamentom sa postaral dizajnér Nusi Quero z Los Angeles, ktorého nosí Beyoncé aj Kylie Jenner. Keďže ho pre Lily-Rose Depp vytvoril na mieru, tento konkrétny model si kúpiť nemôžeš.

Čím menej látky, tým lepšie

V pilotnej epizóde seriálu toho na sebe Jocelyn mala naozaj veľmi málo. K väčšiemu sebavedomiu jej mal pomôcť extravagantný outfit, ktorý tvorí miniatúrna podprsenka od značky Didu (kolekcia jar-leto 2022 za 110 eur) a mini sukňa od newyorskej značky Guizo (zaplatíš si za ňu 166,49 eur).

Kostymérka seriálu The Idol Natasha Newman-Thomas tvrdí, že extravagantné outfity Lily-Rose Depp v postave Jocelyn slúžia na odpútanie od skutočnej reality a toho, čo Jocelyn vnútri prežíva. Zdroj: HBO Max

Ďalší outfit, ktorý nám padol do oka je červený crop top zdobený perlami od značky Rui (v bielej aj čiernej farbe, za 365 eur). V druhej epizóde The Idol má k nemu Jocelyn oblečenú koženú mini sukňu od Kirin.

Odvážne línie aj luxusné značky

Jocelyn definuje sexepíl a extravagancia, a k hviezdnemu statusu jej dopomáhajú aj luxusné módne domy. Oranžový zamatový top s hlbokým výstrihom si Lily-Rose Depp obliekla v prvej epizóde seriálu, no našu pozornosť upútal ešte na promo fotkách.

Zdroj: HBO Max

Model, ktorý ide ruka v ruke s aktuálnymi módnymi trendami pochádza z portfólia Saint Laurent. Asi ti nemusíme hovoriť, že jeho cena je astronomická, priprav si približne 2500 eur.

Sexi „Marilyn Monroe“

V prvej epizóde vidíš Jocelyn v červenom zamatovom župane s čiernou čipkou. Jocelyn si ho obliekla hneď dvakrát, najskôr v úvodnej sekvencii počas fotenia a neskôr, keď do svojej luxusnej rezidencie pozve The Weeknda.

Jeden z najvýraznejších kostýmov seriálu The Idol je červený saténový župa s čipkou. Hoci bol inšpirovaný Marilyn Monroe, Lily-Rose Depp si obliekla oveľa dramatickejšie a odvážnejšie prevedenie. Zdroj: HBO Max

Červený župan je absolútny triumf, ktorý priláka mnohých nadšencov módy aj klasického Hollywoodu. Podobný model si kedysi obliekla sexbomba Marilyn Monroe, ktorá si v ňom zapózovala na fotkách Slim Aarons.

Virálny outfit Lily-Rose Depp mala predtým Marilyn Monroe. Kostýmová dizajnérka The Idol prezradila, že s týmto nápadom prišiel režisér seriálu. Zdroj: HBO Max

Kostýmová dizajnérka The Idol tento outfit do seriálu zaradila na žiadosť režiséra Sama Levinsona. Okrem toho, že má odvážnejší strih a oveľa menej čipky, prekvapí výrazným výstrihom na chrbte.



Všetky tie sexi šaty

Ako uviedla kostýmová dizajnérka šou, outfity Jocelyn sa vyvíjajú podľa toho, akým smerom sa uberá jej život aj charakter. V začiatkoch napríklad nemá dostatok sebavedomia a svoj strach maskuje za sexi outfity. Mikro topy a saténový župan tak po čase striedajú romantickejšie či elegantnejšie šaty. Model značky Aya Muse s ramienkami ponúka primeranú transparentnosť aj lichotivý strih.

Ak sa chceš inšpirovať Jocelyn, zabudnúť by si nemala ani na čierne tangáče a výrazné podpätky. Transparentné materiály sú hitom sezóny a v mnohých prípadoch dokážu pôsobiť nanajvýš luxusne.

Jocelyn predvádza odvážne no luxusné modely. Tieto skvosty by jej závidela nejedna panička z Beverly Hills. Zdroj: HBO Max

Oveľa sofistikovanejší look si však Jocelyn vyskúšala práve v scéne, kde robí rozhovor pre Vanity Fair po tom, čo svetlo sveta uzreli jej škandalózne fotky. Outfitom, ktorý by jej závidela nejedna panička z Beverly Hills vzdala hold svojej „leaknutej fotke“. Bledoružové šaty s perlovým zdobením okolo krku s názvom „Elisa dress“ od Nana Jacqueline spôsobil na internete hotový ošiaľ a preto ti ho dávame do pozornosti aj my. Milujeme, že spája estetiku old money ale zároveň udržiava koketný nádych.

V poslednej epizóde ťa Jocelyn odrovná bielou róbou s viazaním okolo krku od Grega Laurena, vyzerá ako skutočná diva. Model je opäť raz na mieru a preto ho nezoženieš, aj keby si naň mala peniaze. Ak sa túžiš toto leto ukázať ako seriálová Jocelyn, pozri si galériu, kde nájdeš inšpiráciu na outfity. Len pozor na slizkých Tedrosov.