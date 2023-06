Internet sa smeje z prvej epizódy The Idol, je to vraj odporné a nehanebné. Lily-Rose Depp zatienila iná herečka

„Jennie Kim to totálne zabila v prvej epizóde The Idol!“ odkazujú fanúšikovia. Hviezde zo skupiny BLACKPINK by vraj režisér Sam Levinson aj The Weeknd mali ďakovať za to, že si ich seriál vôbec niekto pozrie.

Jeden z najočakávanejších hitov tohto roka The Idol nás niekoľko mesiacov vo svojich upútavkách lákal na nahé telo Lily-Rose Depp, ktorá po boku Abela Tesfayeho aka The Weeknda stvárňuje excentrickú popovú hviezdu Jocelyn. Ďalším pútačom pozornosti bol rozhodne aj fakt, že na zoznam tvorcov seriálovej novinky sa pripísal aj samotný The Weeknd, a to po boku režiséra šialene úspešného hitu Euphorie Sama Levinsona. Hoci si The Idol vyslúžil na filmovom festivale v Cannes 5-minútové standing ovation, premiérová časť, ktorá na HBO Max debutovala 4. júna, rozdelila svet na dva tábory.

Lily-Rose v seriáli The Idol uvidíme tak, ako sme ju doteraz nezažili. Zdroj: HBO

Kým niektorí na sociálnych sieťach hovoria, že prvú časť série doslova zhltli a v napätí budú sledovať aj tie ďalšie, ďalší nazývajú novinku „odporným, hanebným a mizogýnnym počinom“.

Ako to už na sociálnych sieťach býva, reakcie fanúšikov dokážu byť nanajvýš priamočiare, vášnivé a odviazané. Výnimkou nie sú ani komentáre na adresu The Idol. „Dobre, takže The Idol nie je dobrý, ale myslím si, že recenzie v Cannes to trochu prehnali s jeho provokatívnosťou. Niekde tam je predsa len dobrá šou, avšak Sam Levinson tú šou skrátka nechcel robiť,“ Ok, so THE IDOL isn’t good but I do think the Cannes reviews overstated the provocativeness a bit. There’s a good show somewhere in there, Sam Levinson just didn’t want to make that show. — Rohan Mistry (@rohandm99) June 5, 2023 " target="_blank" rel="noopener">píše na Twitteri fanúšik Rohan.

Ak uvádza portál Hypebae, druhým kameňom úrazu je to, že hoci sa všetka pozornosť mala uberať smerom k Lily-Rose Depp, internet dáva do popredia najmä herecký výkon speváčky Jennie z juhokórejskej skupiny BLACKPINK. Napriek tomu, že so svojimi hereckými schopnosťami debutovala práve v The Idol, prechod zo stagu na obrazovku bol podľa internetu výborným rozhodnutím.

V prvých epizódach si diváci užijú najmä jej exotické pohyby, ktorými vyniká v kruhu ostatných tanečníkov. „Je taká sexi, ó, Bože môj“ a „Moje dievča vie tancovať, nezahrávaj sa s ňou,“ odznieva na Twitteri, čo dokazuje, že fanúšikovia budú The Idol pozerať aj kvôli nej (alebo práve kvôli nej?). „Jennie Kim to totálne zabila v prvej epizóde The Idol! Jej talent a charizma sú nepopierateľné,“ píše ďalšia fanúšička a ostatní herečke odkazujú, že je bohyňa.

the idol is ass like idgaf sam levinson and the weeknd should thank jennie for making people tune in pic.twitter.com/Ld0KljTHXv — my final days (@sillyassblunt) June 5, 2023

Fanúšik, ktorého na Twitteri nájdeš pod prezývkou „sillyasblunt“, dokonca Weekndovi a Samovi Levinsonovi odkazuje, že by mali Jennie ďakovať za to, že si ľudia pozrú The Idol. Čo sa týka Lily-Rose Depp, pre nahotu, sexuálne a prevažne násilne scény si divák len ťažko vraj všimne herecký talent. Režisér mal však podľa internetu hneď od začiatku jasný zámer: „Myslím, že Sam Levinson robí s Lily-Rose Depp to, čo nedokázal so Zendayou,“ píše sa na Twitteri.

Výkon Lily-Rose sa dá podľa internetu pokojne opísať aj slovíčkom „facepalm“. Ako podľa sociálnej siete vyzerá seriálová Jocelyn vždy, keď sa jej niekto spýta otázku, si môžeš pozrieť v príspevku nižšie. Seriál na ľudí pôsobí ako drahá reklama na cigarety.

Zo všetkého najviac nás však bavia gifká na adresu Sama Levinsona. Ten to vraj v týchto dňoch musí pekne „predýchavať“ a komentáre na internete číta z anonymného účtu.

Sam Levinson reading people’s reaction to #THEIDOL from his burner account pic.twitter.com/FTSR5MuZff — I have so many questions? (@english_shamar) June 5, 2023

Twitter to uzavrel v skutku jednoducho: „HBO prechádza od The Last of k Succession a k The Idol.“ V gifku s Timothéem Chalametom odznieva: „Myslím, že je ťažké byť teraz nažive, spoločenský kolaps je vo vzduchu.“

hbo going from tlou to succession to the idol pic.twitter.com/zhmclGRcjB — maría celeste 🍇🧃 (@mariacelestetp) June 5, 2023

Ak si už videl prvú epizódu horúcej novinky, nezabudni nám o tom povedať v ankete nižšie. Naše dojmy z prvej časti si môžeš prečítať tu.