Z mamičky sa stáva tichý zabijak. Doposiaľ neporazená Lucia Szabová sa po materskej vracia do klietky

Podarí sa Luciin návrat do klietky? Sleduj najnovší dokument z dielne Oktagonu.

Doposiaľ neporazená MMA zápasníčka Lucia „Silent Killer“ Szabová sa po materskej prestávke vracia do klietky. Lucia je jedna z najlepších domácich zápasníčok zmiešaných bojových umení, ktorej cestu do klietky po materskej dovolenke mapuje Oktagon v dokumente Cesta za snom. V najnovšom vydaní sa Lucia vrátila do ringu.

„Nečakal som, že už po šiestich mesiacoch sa bude chcieť vrátiť do ringu, veľmi ju za to obdivujem,“ konštatoval Luckin priateľ Andrej Šimkulič. „Ponuka prišla na poslednú chvíľu, príliš som nad zápasom nerozmýšľala, ani nad súperkou,“ prezradila Silent Killer, ktorá sa predstavila na MTO Fight Night proti Michaele Hlaváčikovej.

Lucka sa mohla tak rýchlo vrátiť do zápasového tempa aj vďaka tomu, že za pol roka dokázala schudnúť takmer 15 kilogramov. „Nie je podstatné, či sa vrátim do klietky do roka a do dňa. Nie je podstatné kedy, dôležité je to, že sa posúvam. V tomto to bude aj o Dragankovi a o tom, ako sa budem cítiť a či budem mať natrénované,“ konštatovala Szabová, ktorá súboj v Muay Thai berie ako prípravu na návrat do Oktagon MMA.

To, že čaká synčeka, oznámila fighterskej komunite pred rokom na turnaji Oktagon 31. Synček Dragan ju natoľko tešil a zamestnával, že rozmýšľala, či sa vôbec do boja znova vráti. O tehotenstve a tréningoch nám viac porozprávala aj v osobnom rozhovore.