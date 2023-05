FRESH BUZZ: Gwyneth Paltrow v pikantnom rozhovore o Bradovi Pittovi a Benovi Affleckovi. Kto z nich je lepší herec a milenec?

Zo všetkých udalostí, na ktorých sa v poslednom čase objaví Gwyneth Paltrow, sa stane virál. Po medializovanom súdnom procese, pri ktorom sme si doslova vychutnávali popcorn, prichádza herečka s horúcimi informáciami o svojich ex.

V dnešnom Fresh Buzze to však nebude len o milostných scénach. Ak si to ešte nepočul, tak Taylor Swift za svojím ex vraj už nesmúti. Dôvod je jasný, hviezda vraj randí s novým mužom a údajne je to celkom vážne. (Dočkáme sa konečne aj svadobných zvonov či len albumu?)

Čo na adresu Taylor povedal Ed Sheeran a ktorú herečku vyhodili z troch filmov pre plastiku nosa? Dozvieš sa, ak si dnes s nami vypiješ piatkový drink. Hmm, vo vzduchu cítiť leto, čo si dnes namiešame? Nemá niekto chuť na aperol?

V dnešnom fresh buzze to bude o starých aj nových láskach aj spackanej plastike. Ktorú herečku kvôli nej vyhodili z troch filmov? Zdroj: Unsplash/Victoria Shes, Youtube/British Vogue, Getty Images/Jeff Spicer, Youtube/Entertainment Tonight, Youtube/The 1975, Youtube/Entertainment Tonight, Youtube/Top Data, Youtube/Call Her Daddy,

„Brad alebo Ben“?

Po tom, čo sa Christina Aguilera rozhovorila v podcaste Call Her Daddy o strate panenstva, je tu ďalšia virálna epizóda, a to s Gwyneth Paltrow, ktorá nemala problém rozhovoriť sa o pikantnostiach s Bradom Pittom a Benom Affleckom (s oboma kedysi randila, ale neboj, nie naraz). V časti podcastu zo stredy 3. mája si Gwyneth zahrala hru „Brad or Ben“, v ktorej mala porovnať osobnosti svojich bývalých, ich zmysel pre módu, humor, techniku... ale aj bozkávanie a sexuálne skills (yes!). Treba uznať, že ju hostiteľka Alex Cooper vôbec nešetrila.

Cooper začala nevinnou otázkou: „Kto mal lepší štýl obliekania?“ Odpoveď znela „Brad“ a my sa nečudujeme, veď na jeho červený koberec v sukni sa nedá zabudnúť. Ďalšia otázka sa týkala toho, kto bol viac romantický, na čo Gwyneth opäť zopakovala: „Brad.“ Ben neskôr dostal kredit aspoň za to, že Gwyneth vedel rozosmiať, ale aj mínusový bod, keďže sa s ním vraj hádala viac ako s Bradom.

To najlepšie prišlo, pochopiteľne, až na úplný koniec. Keď sa Cooper spýtala, kto sa lepšie bozkával, Gwyneth odvetila, že obaja boli v bozkávaní dobrí. „A kto bol lepší v posteli?“ pritvrdila hostiteľka podcastu. Hviezda si zobrala čas na rozmyslenie a neskôr z nej vyletelo: „Toto je veľmi ťažké. Je to naozaj veľmi ťažké, lebo Brad bol v tom čase ten typ, s ktorým máte obrovskú chémiu, taká láska vášho života... A potom, Ben bol technicky excelentný,“ vysvetľovala, na čo sa neskôr nevyhla začervenaným lícam a dodala: „Neverím, že to počúva moja dcéra.“

Gwyneth Paltrow sa rozhovorila o svojich ex Bradovi Pittovi a Benovi Affleckovi. Prezradila, kto je lepší herec a milenec. Zdroj: Youtube/E! News

Cooper sa neskôr spýtala aj na to, kto bol lepší herec. Gwyneth si počínala podobne diplomaticky ako pri téme „milenec“.



„Obaja sú veľmi talentovaní. Ben je skvelý scenárista a režisér, ale asi budem musieť povedať, ak ide naozaj iba o herectvo, Brad. Ale keď sa zamyslíte nad všetkými tými rozličnými úlohami, ktoré mali... Aj Ben je skvelý. Obaja sú skvelí,“ zakončila debatu a my s ňou nemôžeme súhlasiť viac. Ani my by sme si nevedeli vybrať, a ty?

A na záver ešte taký malý detail, ktorý nám celkom vŕta v hlave. Ak by predsa len s Alex Cooper sedel namiesto Gwyneth Brad alebo akýkoľvek iný muž, boli by s debatou o tom, ktorá je lepšia v posteli, fans na internete ok?

Anketa: Vedela by si si vybrať medzi Bradom a Benom? Jednoznačne Ben. Jednoznačne Brad, Bena radšej necháme Jlo. To už radšej Pedro Pascal. Jednoznačne Ben. 30 % Jednoznačne Brad, Bena radšej necháme Jlo. 30 % To už radšej Pedro Pascal. 40 %

Taylor Swift už údajne rozchod s Joeom Alwynom netrápi, cez víkend vraj potvrdí vzťah so známym spevákom

Od nášho Fresh Buzzu, v ktorom sme ťa informovali o tom, že Taylor Swift je znova single (po šiestich rokoch randenia s Joeom Alwynom), ubehlo iba zopár týždňov. Hviezda je však vraj znovu zaláskovaná a za svojím dlhoročným ex už nesmúti. Podľa informácii The Sun je vo vzťahu práve... s rockovou hviezdou Mattym Healym a frontmanom kapely The 1975. Prekvapivé? Vôbec. Dvojica totiž už pred desiatimi rokmi randila.





Taylor Swift má vraj čerstvo po rozchode novú lásku a údajne je to vážne. S frontmanom známej skupiny vraj potvrdia vzťah už tento víkend. Zdroj: Wikimedia Commons/volně k užití, Youtube/The 1975

Blízky zdroj Taylor uviedol, že hoci im to vtedy nevyšlo pre „načasovanie“, „Taylor a Matty sú teraz šialene zamilovaní“. „Je to veľmi čerstvé, ale skrátka sa im to zdá správne,“ dodáva zdroj. Fúu, počuj, Taylor, však toto vyzerá aj na svadbu, či? Máme si chystať outfity? Podľa klebiet, ktoré sa šíria Hollywoodom, sa Taylor rozišla s Alwynom ešte vo februári a s Mattym sa dala dokopy neskôr, takže tri mesiace na spamätanie sa z rozchodu sú taký ideál (chápeme to správne?). Spevák sa vraj takisto len pred pár týždňami rozišiel s priateľkou a modelkou Meredith Mickelson a na Taylor mal dlhé roky crush.

Ešte predtým, ako sa dali „údajne dokopy“, si dala dvojica „dueto“ počas jedného z Mattyho januárových koncertov. Rocková hviezda vraj predtým zvykla náhodne bozkávať fanúšičky v dave. Keď sa na jeho koncerte objavila Taylor, spevák sa vyjadril, že „pred očami kráľovnej nebude nikoho bozkávať“. Virálny moment si pozrieš na Tiktoku nižšie.

Hoci stále ide len o dohady, bulvárne médiá sľubujú, že dvojica vraj vyjde s pravdou von už tento víkend počas Taylorinho turné v Nashville, kde sa ju Matty chystá podporiť. Speváčka si vraj ani tento vzťah nechce nechávať pre seba, túži byť šťastná a užívať si život. You go girl!

Na záver už len toľko, že prijímame stávky. Ak trafíš správnu odpoveď, dostaneš od nás síce len malú (bezvýznamnú) pochvalu, ale predstav si ten pocit, že si mala pravdu. Na nezaplatenie, však?

Anketa: Je Taylor podľa teba znovu zadaná? Jasné, veď o niečom musí spievať! Podľa mňa sú to klebety. Ruku na to, že cez víkend potvrdí vzťah. Jasné, veď o niečom musí spievať! 100 % Podľa mňa sú to klebety. 0 % Ruku na to, že cez víkend potvrdí vzťah. 0 %

Priyanka Chopra prišla pre plastiku takmer o kariéru

Plastika a depresia idú v prípade našej obľúbenej hviezdy Priyanky Chopra Jonas ruka v ruke. Herečka, ktorá vždy pôsobí ako pozitívne klbko a na Instagrame nešetrí úsmevom (ani zamilovanými zábermi s Nickom Jonasom), sa začiatkom týždňa v The Howard Stern Show rozhodla otvoriť svoje temné miesta. Indická speváčka sa zdôverila, že pre polyp podstúpila rinoplastiku (korekciu) nosa, po ktorej však vyzerala výrazne inak. Pre spackanú operáciu následne upadla do „hlbokej depresie“, s ktorou si nevedela dať rady.





Priyanka Chopra pre nevydarenú plastiku nosa takmer prišla o kariéru. Začiatkom milénia ju vyhodili z troch filmov. Zdroj: Youtube/British Vogue



Priyanka priznala, že celá táto udalosť, ktorá sa odohrala začiatkom milénia, jej neubrala len na psychickom zdraví, ale jej takmer celkom zničila hereckú kariéru (netreba azda pripomínať, ze Priyanka je jednou z najväčších bollywoodskych hviezd). Pre nový nos ju vraj vtedy vyhodili z troch rôznych filmov a myslela si, že v Bollywoode úplne „skončila ešte predtým, ako vôbec začala“.

Dnes už hviezda svetového formátu vraj vtedy odmietala vychádzať z domu, na čo jej vlastný otec (lekár) navrhol, nech si dá tvár znova upraviť, tentoraz už spoľahlivému chirurgovi. „Bála som sa toho, ale otec mi povedal: ,Budem tam celý čas s tebou.‘ Držal ma počas zákroku za ruku a celé mi to pomohlo vybudovať si znova sebavedomie,“ dodala Chopra Jonas a nezabudla vyzdvihnúť ešte ďalšieho muža, ktorý jej vtedy pomohol. Bol ním práve režisér Anil Sharma, ktorý jej dal vedľajšiu úlohu vo svojom filme (hoci najskôr mala hrať hlavnú úlohu).

„Keď boli všetci proti mne, povedal, bude to malá rola, ale daj do toho všetko. A dala som,“ hovorí na záver herečka.

Ed Sheeran v nečakanom vyjadrení o Taylor Swift

Detaily zo srdcervúcej dokumentárnej novinky Eda Sheerana sme ti spísali tu, a ak si ju ešte nevidel, určite odporúčame. Mimochodom, Edovi práve dnes 5. mája vychádza aj dlhoočakávaný album Subtract, ktorý má byť emotívnejší než čokoľvek, čo doteraz vydal. Podobne ako dokumentárna séria na Disney+, aj väčšina piesní z novinky sa bude týkať práve najťažšieho roka v jeho živote, počas ktorého stratil najlepšieho kamaráta Jamala Edwardsa a jeho manželka prekonala rakovinu.

Ed Sheeran a Taylor Swift už niekoľkokrát potvrdili svoj status „besties“. Ed sa vo včerajšom rozhovore rozhovoril o tom, ako veľmi sú si s Taylor blízki. Zdroj: Youtube/Entertainment Tonight

Hoc sme si mysleli, že Ed nám už o svojej trinástej komnate povedal všetko, mýlili sme sa. Vo včerajšom interview pre Apple Music 1 Zanovi Lowovi prezradil, že Taylor Swift v jeho živote zohráva dôležitú úlohu. „S Taylor vediem dlhé, dlhé a dlhé rozhovory o veciach len preto, že mám pocit, že je jedným z mála ľudí, ktorí skutočne chápu, kde som,“ povedal Ed približne v 33. minúte rozhovoru (pozrieť si ho môžeš vo videu nižšie).

„Včera som mal s Taylor rozhovor približne hodinu a pol a skrátka, povedali sme si všetko, čo sme mali na mysli. Aj toto samo osebe je druh terapie, pretože hovoríte s niekým, kto to chápe,“ dodal spevák pre Apple Music 1.

Ed, ktorý je teraz na vrchole slávy (no predsa je stále nohami pevne na zemi), si neustále uvedomuje, aké dôležité je mať vo svete šoubiznisu skutočných priateľov. Životné, ale aj kariérne príbehy Eda a Taylor sú dosť podobné (aj mama Taylor mala rakovinu a obe hviezdy lámu rekordy vo svete hudby). O takýchto šoubizových priateľstvách sa nám píše oveľa lepšie ako o nezmyselných kauzách mean girls. Prosíme si ich viac!

Piatok konečne zakončujeme pozitívnymi správami a počas predĺženého víkendu nebudeš musieť na drámu ani pomyslieť. T.G.I.F.!