Mean girls Hollywoodu: RiRi vraj rada strápňuje fanúšikov, Kendall vlastnú sestru. Takáto je pravda o „zlých dievčatách“

Kultový film Mean Girls z roku 2004, ktorý sa preslávil skupinkou namyslených dievčat, ružovými outfitmi (každú stredu), a vetou: „you can't sit with us“ žije dodnes. Prototyp zlého, no populárneho dievčaťa, sa však netýka len filmovej Reginy George.

Na nechcený titul „mean girl“ si kvôli kauze so Selenou len nedávno zarobili Hailey Bieber a Kylie Jenner, no vzhľadom na bývalé kauzy má k nemu blízko aj Taylor Swift. V 21. storočí totiž nemajú oči na stopkách iba paparazzi ale aj fanúšikovia na internete. Ak sa raz rozhodnú, že Kylie s Hailey sú mean girls, dievčatám bude chvíľu trvať, kým znova svet presvedčia o opaku.

O tom, čo dokážu proaktívny fans sme ťa informovali aj v kauze Selena vs. Hailey, no položme si aj filozofickú otázku: A nemôžu si za to tie celebrity tak trochu sami? Toto sú hviezdy, ktorým sociálne siete venovali titul MEAN GIRL.

Nebuď taká citlivka

K tomu, aké je to byť korunovanou mean girl, sa počas epizódy rodinnej reality šou – The Kardashians, vyjadrila aj Kendall Jenner. Keď sa jej producentka spýtala, ktoré klebety o nej nie sú pravdivé, Kendall odpovedala: „Jedna z tých, ktorá bolí najviac je, že si ľudia myslia, že som mean girl. Pretože to tak nie je. Vie to byť pekne znepokojujúce, keď niekto spochybňuje tvoj charakter... Keby ma len ľudia poznali,“ vyjadrila sa hviezda.

Ako uvádza portál BuzzFeed News, jedna z fanúšičiek na TikToku po Kendallinom vyjadrení napísala: „Kendall hovorí, že verejnosť má „mylnú predstavu“ o tom, že je mean girl, keď existujú celé zábery toho, ako vyrastala.“ Tiktokerka tak narážala na to, že vďaka reality šou Keeping up with Kardashians existuje hneď niekoľko dôkazov, na ktorých je Kendall drzá práve ku svojej mladšej sestre Kylie.

Vo videu z roku 2017 ju Kendall pred očami kamošov totálne znemožnila. Najskôr so smiechom zareagovala na jej čerstvé umelé opálenie: „Ten bronzer je naozaj hustý, ale máš na tele naozaj veľké póry. Dáva to zmysel?“ Keď Kylie neodpovedala na nemiestny komentár (no napriek tomu bolo vidieť, že sa jej to dotklo), Kendall dodala: „Nebuď taká citlivá.“



Potom sa pustila do jej červenej parochne. „Milujem, keď si normálna Kylie, ale potom si dáš ofinu alebo niečo podobné.“





Kendall Jenner nazýva internet mean girl. Dôvodom je aj správanie k mladšej sestre Kylie. Jennerky však veľakrát "bojujú" ako len normálne sestry. Zdroj: Instagram/Kendall Jenner

Kylie sa neskôr v realitu šou vyjadrila, že s Kendall sú úplne rozdielne a na všetko majú úplne iný pohľad. Video z TikToku, ktoré vidíš vyššie, sa stalo okamžite virálnym. „Je taká zlomyseľná, že už ani nevie rozlíšiť, kedy je zlomyseľná,“píše jedna z tiktokeriek na adresu Kendall.





Napriek tomu, že komentáre Kendall a jej správanie nie je rozhodne na mieste, na jej obranu musíme povedať, že medzi všetkými sestrami niekedy panuje veľmi „vzácny“ vzťah. Ako sa to vraví – „sestra je niekto, za koho by som položila život, ale tričko jej nepožičiam.“

Keď už sme pri tom, bola to práve Kylie, kto sestre nechcel požičať šaty, keď mala "fashion emergency" pred ESPY Award ceremóniou v roku 2015.

„Kendall nám nepomáha uveriť, že naozaj nie je mean girl,“píše fanúšička na TikToku. Kendall sa totiž objavila na tiktokovom videu s Hailey Bieber a Justin Skye, ktoré internet vnímal ako bodyshaming mierený na Selenu Gomez (viac info o celej virálnej kauze sme ti priniesli tu).

Napriek tomu, že to Hailey okamžite poprela, a s kamoškami si vraj len užívali spoločný večer, diváci si nemohli odpustiť štipľavé narážky typu: „Kendall a Hailey sú ako zlé dievčatá, ktoré hovoria ľuďom, že nie sú zlé.“



Azda ti nemusíme pripomínať nedávnu "kauzu obočie", kde sa so Selenou "rozkmotrili" Hailey, Kylie a Kendall, ak netušíš, o čom je reč, prečítaj si náš predchádzajúci článok. Long story short, Internet prestal veriť, že ide o náhody a hviezdna trojica si od Twitteru vyslúžila označenie „Mean girls squad.“

Po tom, čo sa Hailey začali fanúšikovia Seleny vyhrážať smrťou, vyzvala speváčka všetkých Selenatorov nech túto „vojnu“ ukončia. Hailey zareagovala príbehom na Instagrame, v ktorom sme síce nezachytili ospravedlnenie, no súhlasíme s ňou v jednom: „všetci by sme si mali byť vedomí, čo postujeme a hovoríme.“

Regina... pardon, teda... Taylor Swift

Iní sú presvedčení, že najväčšou mean girl zo všetkých je speváčka Taylor Swift. Určite si pamätáš na tajomné telefonáty s Kanye Westom a shading Kim Kardashian, ďalej pridáme Nicki Minaj, Demi Lovato či Justina Biebera. No a nezabudnime na Katy Perry, ktorá si s Taylor pred niekoľkými rokmi skočila do vlasov v ozajstnom "Mean girls" štýle (doslova).

Katy v roku 2014 zdieľala na Twitteri agresívny príspevok, ktorým mierila práve na Taylor. „Dávajte si pozor na Reginu George v prevlečení za ovečku,“ vyjadrila sa hviezda. Tweet bol reakciou na interview Taylor pre Rolling Stone, kde Swift obvinila Katy, že sa pokúsila sabotovať jej turné, keď jej ukradla tanečníkov.

Watch out for the Regina George in sheep's clothing... — KATY PERRY (@katyperry) September 9, 2014

Katy sa neskôr mladšej kolegyni verejne ospravedlnila a napísala, že je pripravená celú túto kauzu nechať ísť. Ako sa zdá, Taylor sa zbožňuje hrabať v minulosti a takmer tri roky po incidente, prišla odplata. Na Twitteri zdieľala fotku, kde spolu s fanúšičkou pózuje v totožnej pozícii ako postava Reginy (Rachel McAdams) a Cady Heron (Lindsay Lohan).

Taylor Swift recreates iconic Mean Girls photo with a fan. pic.twitter.com/xa3bCTfBZE — Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2017

„Taylor Swift si naozaj myslí, že je Regina George, aké trápne. Má skoro 30, kedy sa dostane z fázy strednej školy a vyrastie?“pýtala sa na Twitteri jedna z fanúšičiek.