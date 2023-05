10 párov tenisiek, ktoré oživia každý outfit vďaka farbám, vzorom či odvážnym tvarom. Prekvap svoje okolie modelmi Puma či Nike

Tenisky, tenisky a ešte raz tenisky... Nosíme ich prakticky neustále a nákup nových nikdy nie je zlá voľba.

S príchodom jari sme sa postupne pozreli na biele retro tenisky a najlepšie siluety s cenou do 100 eur, a keďže k slnečnému počasiu neodmysliteľne patria aj výrazné vyhotovenia, v spolupráci s online obchodom Queens si dnes posvietime na páry, ktoré oživia každý outfit vďaka farbám, vzorom či odvážnym tvarom.

Niežeby neboli jednoduché farebné schémy atraktívne, ale každý mladý človek by mal vlastniť minimálne jedny tenisky mimo svojej komfortnej zóny. Vybrali sme 10 najlepších modelov od značiek Adidas Originals, Nike či Puma, s ktorými prekvapíš svoje okolie a tvoje každodenné outfity posunú do novej sféry.

Adidas Originals Adifom SLTN – 115 €

Potrpíš si na pohodlné tenisky? Potom je novinka s názvom Adidas Originals Adifom SLTN správnou voľbou. Futuristické línie v kombinácii s penovou vrstvou v podšívke a priedušným zvrškom vyzerajú skvelo.

V ponuke online obchodu Queens nájdeš tento vylepšený archívny model nabitý modernými technológiami vo viacerých farebných vyhotoveniach, spomedzi ktorých sme vybrali verziu s prívlastkom „Aluminium“ vo svetlých tónoch a s výraznými fialovými akcentmi v podobe šnúrok a podrážky. Bonusom je fakt, že vrchná časť obsahuje minimálne 50 % recyklovaných materiálov. Ide o jedno z riešení spoločnosti Adidas, ktoré pomáhajú eliminovať plastový odpad v priemysle.

Adidas Originals Forum 84 Low – 119 €

Vedenie spoločnosti Adidas Originals v posledných sezónach obnovuje rad populárnych modelov z rôznych časových období minulého storočia, a to vrátane siluety Forum 84 Low. Tenisky vyšli prvý raz v roku 1984 a v upravenej verzii o šesť rokov neskôr. Svojou krásou si získajú teniskových nadšencov aj v súčasnosti.

Vďaka sofistikovanému popruhu cez jazyk môžu tenisky pôsobiť žensky, ale ide o unisex variant, ktorý ovládol ulice svetových metropol. My sme do dnešného článku vybrali bielo-fialové vyhotovenie s vintage efektom z kože. V online obchode Queens sú v predaji za 119 eur.

Nám sa tieto mestské tenisky páčia a čo hovoríš ty?

New Balance 550 – 119 €

Produkty s logom spoločnosti New Balance sa v posledných sezónach tešia popularite medzi mladými, a to aj vďaka modelu tenisiek s číselným označením 550, ktorý vychádza z retro basketbalovej obuvi.

Zvršok týchto vintage tenisiek je vyrobený z veľmi kvalitnej kože, zatiaľ čo masívna medzipodrážka podporuje celú siluetu a zaručuje pohodlie. S príchodom jari si naše srdcia získala svieža bielo-modrá verzia s jemnou perforáciou, ktorá je ako stvorená k ležérnym mestským outfitom. Cena je 119 eur.

Puma Mirage Sport Remix – 127 €

Od klasických tenisiek z osemdesiatych rokov sa presunieme k športovým modelom z priedušných materiálov. Silueta s názvom Mirage Sport Remix od spoločnosti Puma je vzhľadovo podobná Mirage Mox Mono, avšak má o niečo agresívnejšie línie.

Tento štýl oslavuje formu umenia, ktorou je šport, a to s provokatívnymi líniami a prekrytiami inšpirovanými pouličnou kultúrou. Pozitívne hodnotíme vyhotovenie s výraznými oranžovými panelmi na kvalitne prešívanom čiernom tele. Dostupné sú v mužských veľkostiach za 108 eur vrátane doručenia po zľave vo výške 15 %.

Puma RS-X Geek – 127 €

Puma RS je unikátna technológia spoločnosti Puma, ktorú marketingový tím prvýkrát predstavil v roku 1986 a odvtedy posúva hranice komfortu pri chôdzi. Pôvodným zámerom technológie bolo sprostredkovať čo najideálnejšie tlmenie kontaktu tenisky s akýmkoľvek povrchom, čo tvorcovia zvládli na výbornú.

V súčasnosti je technológia poznávacím znamením tenisiek Puma RS-X Geek, ktoré ťa oslovia jednoduchým športovým dizajnom v kombinácii s kvalitnými materiálmi v atraktívnych farebných schémach. Túto ľahkú sivú verziu s kontrastnými oranžovými prvkami kúpiš v obchode Queens za 108 eur vďaka zľave vo výške 15 %.



Nike Air Force 1 '07 LX W – 131 €

Klasika, na ktorú nedopustíme. V ponuke online obchodu Queens sme našli tento atraktívny variant siluety Air Force 1 '07 z luxusných materiálov, ktorý je dostupný v ženských veľkostiach.

Návrhári v tomto prípade stavili na kombináciu svetlých farebných tónov a na logo Nike so sivým odleskom z oboch strán. Výsledkom sú nadčasové tenisky, ktorého ľahko skombinuješ s čímkoľvek zo svojho šatníka vrátane šortiek, riflí alebo šiat.

Nike Dunk Low W – 139 €

Šťavnaté novinky na jarné obdobie predstavilo aj vedenie spoločnosti Nike, a to v podobe siluety Dunk Low zahalenej do tmavej farebnej schémy s metalickými prvkami.

Tenisky sú k dispozícii len v ženských veľkostiach za 139 eur, čo je viac ako férová suma vzhľadom na originálne vyhotovenie, použité materiály a ich spracovanie do finálneho produktu. Z nášho pohľadu ide o jedno z najatraktívnejších vyhotovení modelu Dunk Low v posledných mesiacoch, ktoré skvelo doplní každú zbierku tenisiek.

Nike Dunk Low W – 165 €

Pri modeli Nike Dunk Low zostaneme, a to vďaka tomuto fresh vyhotoveniu, ktoré je v predaji v ženských veľkostiach za 165 eur v obchode Queens. Klasická nízka silueta s koženým zvrškom získala výraznú farebnú schému s oranžovým logom na bielom tele a výsledok je perfektný.

Nike Air Max 1 W – 174,50 €

26. marca oslavovali fanúšikovia tenisiek Air Max Day, počas ktorého značka Nike uviedla do predaja viacero úprav tohto legendárneho modelu. V tomto prípade ide o ženskú záležitosť, ale ak je tvoja veľkosť 41 a menej, kúpou týchto krások určite neurobíš krok vedľa. My dávame teniskám Nike Air Max 1 v originálnom vyhotovení so zvieracími škvrnami plný počet bodov a veríme, že ich uvidíme v uliciach. Cena je viac ako férová.

Nike Air Max 90 OG – 190,50 €

Postupne sme prešli k vrcholu dnešného výberu, ktorým sú OG tenisky Nike Air Max 97. Návrhársky tím v tomto prípade stavil na legendárnu klasiku, ktorú miloval napríklad aj brazílsky futbalista Ronaldo, a išlo o správnu voľbu.

Tieto tenisky nepotrebujú žiadny rozsiahly komentár. Buď ťa oslovia a budeš ich milovať, alebo siahneš po inom modeli od Nike. Cena je 190 eur.