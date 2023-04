Hľadáš tenisky s cenou do 100 eur, ktoré vyzerajú skvelo? Skús retro siluety od Reebok či Adidas alebo novinky s logom Vans Vault

V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 párov, ktoré sú ako stvorené na jarné a letné mesiace. Po ktorom modeli siahneš?

Tenisky sú našou celoživotnou láskou a vďaka spolupráci s online obchodom Footshop sledujeme všetky novinky z prvej línie. Postupne vyberáme a predstavujeme najlepšie modely v rozličných kategóriách, pričom dnes sa pozrieme na TOP 10 párov s cenou do 100 eur.

Prezícny výber obuvi je základom každého dobrého outfitu. V dnešnom článku sme si pripravili mix retro športových modelov z dielní značiek Reebok či Nike, ale aj komfortné krásky s logom Adidas Originals a fresh novinky od Vans Vault. Finálne rozhodnutie záleží len na tebe, ale v prípade týchto tenisiek neurobíš krok vedľa v žiadnom prípade. Na to sa môžeš spoľahnúť.

V deň publikovania článku bola v online obchode Footshop akcia do výšky 25 % na vybrané produkty. Ceny tenisiek sú uvedené pred zľavou.

Reebok Club C 85 Vintage – 92,95 €

Čistokrvná old-school klasika v štýle osemdesiatych rokov, ktorá je vhodná k rôznym typom outfitov a neomrzí ani po pravidelnom nosení. Ide o vintage športovú obuv v pravom zmysle slova za atraktívnu cenu menej ako 80 eur po zľave vo výške 15 %.

Spoločnosť Reebok ikonickú siluetu Club C 85 predstavila v roku 1985 ako topánky tenisových šampiónov, preto vo svojom názve nesú písmeno C. Vďaka minimalistickému dizajnu, ktorý konvenčný štýl obliekania v prípade tenistov vtedy vyžadoval, prežili tenisky v takmer nezmenenej podobe dodnes.

Ak chceš skúsiť retro, o ktorom snívali naši rodičia, potom sú biele tenisky s vintage efektom ideálnou voľbou.

Reebok Classic Leather – 99,95 €

Produkty s logom Reebok máme v obľube, a to vrátane pravdepodobne najznámejších tenisiek z portfólia spoločnosti, ktorá tento rok oslavuje 65. výročie od svojho založenia.

Model s názvom Classic Leather má všetko, čo očakávaš od pohodlných tenisiek – jednoduchý dizajn, celokožené vyhotovenie a kvalitné prešívanie. Vďaka jednofarebnej bielej schéme s ostrými kontrastmi v podobe modrých a červených prvkov, tenisky bez akejkoľvek námahy zladíš s čímkoľvek, čo nájdeš ráno vo svojom šatníku.

Reebok Classic Leather 1983 Vintage – 99,95 €

Spoločnosť Reebok má v dnešnom výbere trojnásobné zastúpenie, a to aj vďaka týmto kráskam, ktoré sú poctou pre originálny model Classic Leather z roku 1983.

Dizajnéri dodali klasickej siluete príjemný vintage vzhľad a minimalistickú farebnú schému dopĺňa len logo z vonkajšej strany a na jazyku. Napriek tomu, že nechceme použiť marketingové klišé, tieto tenisky sú jednoducho nesmrteľné a nikdy s nimi neurobíš krok vedľa.

Obuj si tento „historický“ pár s dušou osemdesiatych rokov, ktorý je symbolom kultúrnej relevancie štyri desaťročia. Cena je rovných 80 eur po zľave vo výške 20 %.

Nike Cortez W – 99,95 €

Obuv pre skutočných teniskových fajnšmekrov. Medzi novinkami v online obchode Footshop nájdeš bielu verziu siluety Nike Cortez s kontrastnými čiernymi a modrými prvkami, ktorá je zahalená do vrstvy kvalitnej kože.

Ak hľadáš atraktívny pár tenisiek v pôsobivom vintage dizajne, ktorý využiješ na množstvo spôsobov a nezruinuje tvoj rozpočet, zbytočne neváhaj. Model Nike Cortez v koženom vyhotovení je dostupný v mužských aj ženských veľkostiach za menej ako 90 eur vrátane doručenia po zľave vo výške 10 %.

Bohužiaľ, variant s tmavozelenými prvkami, ktorý vyzerá božsky, je vypredaný.

Puma CA Pro – 99,95 €

Svetlé tenisky sú nutnosťou, a ak nemáš v zbierke aspoň jeden pár, mal/-a by si to čo možno najrýchlejšie napraviť. Odpoveďou môžu byť napríklad Puma CA Pro s bielym podkladom a svetlohnedými, respektíve tmavohnedými panelmi.

Vzhľad modelu CA Pro je inšpirovaný retro štýlom, ale vďaka elegantnému vzhľadu a fresh úpravám je zaujímavou voľbou aj pre mladú generáciu.

Návrhársky tím siahol po archívnom modeli Puma California, ktorý bol populárny v osemdesiatych rokoch, a upravil ho podľa súčasných trendov. Výsledkom je obuv so všetkými charakteristickými znakmi ikonickej siluety vrátane čistých línií a prémiovej kože, ale pridáva perforáciu, tvarovanú medzipodrážku a originálne prvky, aby vynikla ich prirodzená príťažlivosť.

Adidas Originals Forum Low – 99,95 €

Do pozornosti dávame aj túto fresh novinku, ktorú kúpiš za 100 eur vrátane doručenia. Spomedzi všetkých úprav modelovej rady Forum je toto najväčšia istota.

Tenisky Adidas Originals Forum Low využiješ, na rozdiel od ich dvoch súrodencov, v lete so šortkami a v zime s dlhými nohavicami či rifľami. V oboch prípadoch vyzerajú super – odporúčame čím menej upnuté, tým lepšie, ale styling necháme na tvojom posúdení.

Konkrétny variant nás zaujal kvalitným spracovaním a decentnou farebnou kombináciu s výrazným kontrastom v podobe hadieho vzoru, ktorý sa tiahne od jazyka k špici tenisiek.

Adidas Originals Astir W – 99,95 €

Ak je určitý model tenisiek inšpirovaný tým najlepším, môžeš sa takmer určite spoľahnúť na to, že to bude správna voľba. Dizajnéri pri tvorvbe návrhu siluety Adidas Originals Astir čerpali to najlepšie z ikonických bežeckých modelov vydaných na prelome tisícročí a nemohli urobiť lepšie rozhodnutie.

Výsledkom sú štýlové mestské tenisky obohatené čiastočne recyklované materiály, takže si môžeš odškrtnúť aj prispenie k nastaveniu udržateľnosti ako nového štandardu. V online obchode Footshop je model Astir dostupný v množstve rozličných vyhotovení pre mužov aj ženy, pričom cena za tento biely variant s modrým akcentom z kože a textílie môže byť tvoj za 75 eur vďaka zľave vo výške 25 %.

Adidas Originals Adifom SLTN W – 99,95 €

V podobnom duchu sú aj tenisky Adidas Originals Adifom SLTN. Novinka s futuristickým dizajnom je vyrobená s obsahom recyklovaných syntetických tkanín a ich inšpiráciu modelmi Yeezy nie je možné poprieť.

Ide síce o archívny produkt Adidas Originals, ktorý prináša kultový vzhľad svojich predchodcov, avšak dotvára ich 3D tvarovaná päta s penovými vrstvami a ostrými líniami, aké poznáme z ikonického modelu Yeezy 700. Pozitívne hodnotíme sviežu farebnú schému s bielym podkladom doplnenú o pastelovo oranžové prvky.

Vans Vault Knu Skool LX – 99,95 €

Dizajnérsky tím Vans Vault chválime za originálnu úpravu siluety Knu Skool, ktorá je modernou verziou legendárneho modelu Old Skool. Okrem sofistikovanej farebnej schémy v sivo-bielych tónoch z kombinácie prémiovej kože a semišu nás zaujali široké šnúrky so šachovnicovým vzorom, ktorý je typický pre značku Vans.

Vans Vault Authentic VR3 LX – 109,95 €

Jedno z najatraktívnejších vyhotovení modelového radu Authentic v posledných sezónach. Dizajnérsky tím divízie Vans Vault vsadil na hru s materiálmi, respektíve rôznymi štruktúrami a išlo o zásah priamo do čierneho.

Priedušný sivý podklad z textílie skvelo dopĺňajú semišové prvky v tmavozelenej farbe, čo pripomína armádnu kamufláž, a kontrastný oranžový štítok s logom značky. Všetko spolu hrá na jednotku s hviezdičkou a my nemáme žiadne výhrady. Cena tenisiek je približne 95 eur vďaka zľave vo výške 15 % od online obchodu Footshop.