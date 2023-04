Kolekcia Tommy Jeans x Aries je ódou na streetwear v štýle deväťdesiatych rokov. Prekvapili nás aj priaznivé ceny

Kreatívne tímy oboch značiek kládli dôraz na dizajn a konštrukciu každého odevu – využili surovú estetiku v kombinácii s pútavou energiou a výsledok je skvelý.

V online obchode Footshop vedia, čo letí vo svete streetwearu – od trendy siluet tenisiek cez klasické mikiny až po limitované kolekcie ako v prípade fresh novinky Tommy Jeans x Aries.

Všetky modely pre mužov aj ženy v kolekcii majú výrazný dizajn a prepracovanú konštrukciu, pričom návrhári využili surovú estetiku v štýle deväťdesiatych rokov v kombinácii s pútavou energiou, ktorá ťa pohltí. Kreatívnu červenú niť dopĺňa umelecké využitie rôznych nášiviek, grafických motívov, materiálových úprav alebo pásky s nápismi, ktoré spoločne prispeli k vytvoreniu celkového príbehu z ulíc New Yorku a Londýna.

Spoločná kolekcia značiek Tommy Jeans a Aries je ódou na streetwear v štýle deväťdesiatych rokov. Zdroj: Tommy Jeans

Jednotlivé modely sú ódou na streetwear v štýle deväťdesiatych rokov a zároveň odkazom na hiphopovú minulosť populárnej línie Tommy Jeans. Ak náhodou nepoznáš Aries, ide o luxusnú streetwearovú značku, ktorú založila Sofia Prantera v Londýne, ale všetky kolekcie sú vyrobené v Taliansku, čo je zárukou kvality. V návrhoch sa odráža Sofiina láska k undergroundovému umeniu, grafike a ilustráciám, ale aj jej dôkladný prístup ku konštrukcii odevov, ich farbeniu a potláčaniu.

Svoj jedinečný pohľad vniesol do spolupráce fotograf Angelo Pennetta, ktorý je autorom reklamných fotografií s menami ako GloRilla (budúca ženská rapová hviezda – pozn. redakcie), Novelist, Brian Tshabola, Kasper Kapica, Haajar Djouada, Kirbs alebo Xiao Wang.

P. S. Všetky modely zo spoločnej kolekcie značiek Tommy Jeans a Aries sú v predaji s 15 % zľavou, ktorú nám poskytlo vedenie online obchodu Footshop.

Tommy Jeans x Aries Denim Bucket Hat – 77,95 €

Unisex denimový klobúk vo vintage svetlomodrom farebnom vyhotovení, ktorý dopĺňajú roztrhané nápisy Aries a spoločný, vyšívaný odznak s logom oboch značiek. Tento atraktívny kúsok vhodný na najbližšie mesiace môže byť v tvojej zbierke za približne 65 eur vďaka zľave vo výške 15 % od online obchodu Footshop.

Tommy Jeans x Aries „Bandana“ Graphic T-Shirt – 89,95 €

Súčasťou kolekcie je aj klasické bavlnené tričko v bielej farebnej schéme, ktoré návrhársky tím oboch značiek doplnil o zaujímavý sivo-červený „bandana“ motív zakomponovaný do ikonického loga Tommy Hilfiger na prednej časti. Dostupný je už len minimálny počet kusov tričiek, a preto nad kúpou príliš dlho nerozmýšľaj.

Tommy Jeans x Aries Graphic Longsleeve T-Shirt – 99,95 €

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj neónový variant trička s dlhými rukávmi s prívlastkom „Safety Yellow“, v ktorom sa nestratíš ani v uliciach New Yorku či Londýna, kde vznikli značky Tommy Jeans a Aries. Baví nás originálny grafický motív zavesenej košele, box logo na oboch rukávoch aj výrazné farebné vyhotovenie.

Tommy Jeans x Aries Embroided Logo Crewneck – 154,95 €

Spoločná kolekcia Tommy Jeans x Aries obsahuje všetky prvky streetwearu vrátane mikín bez kapucne, ktoré sú vhodné na každé ročné obdobie. Návrhársky tím v tomto prípade vsadil na čiernu schému v kombinácii s viacfarebným vyšívaným logom. Mierne nadrozmerný strih a jednoduchý vzhľad robí z tohto kúsku nadčasovú záležitosť, ktorú si zamiluješ.

Tommy Jeans x Aries „Flag“ Graphic Shirt – 154,95 €

Medzi najvýraznejšie produkty z limitovanej kolekcie Tommy Jeans x Aries patrí denimová košeľa s atraktívnym motívom vlajky v originálnych farbách značky, ktorú založil Thomas Hilfiger v roku 1984 a zmenil popkultúru nielen v Spojených štátoch amerických. Extravagantný model je dostupný za približne 130 eur vrátane doručenia.

Tommy Jeans x Aries „Flag“ Denim Pants – 179,95 €

Ak si fanúšikom súprav s rovnakým motívom, potom môžeš košeľu doplniť o rifle s vlajkou Tommy Jeans v rovnom strihu. Vintage modrý denim je doplnený o biely panel s kontrastnými nápismi a výsledok je veľmi podarený. Cena na úrovni 150 eur je priamoúmerná kvalite aj času, ktorú na výrobku strávili návrhári.

Tommy Jeans x Aries „Multi Flags“ Graphic Shirt – 179,95 €

Návrhársky tím, ktorý vytvoril kolekciu Tommy Jeans x Aries, myslel aj na ľudí, ktorí preferujú jednoduchší vzhľad, čoho dôkazom je táto tmavomodrá košeľa s bielo-červeným panelom, množstvom vlajok z oboch strán a decentným logom na hrudi. Ide o pomerne univerzálnu voľbu, ktorú môžeš nosiť do kancelárie či školy, ale aj večer do mesta a budeš hviezda. Cena je približne 150 eur.

Tommy Jeans x Aries „Laser“ Denim Jacket – 199,95 €

Ak by sme si mali vybrať len jeden produkt zo spoločnej kolekcie Tommy Jeans x Aries, na 99 % by sme si vybrali túto denimovú bundu vo vintage svetlomodrom vyhotovení s roztrhanými nápismi a so zapínaním na zips. Návrhári v tomto prípade zvolili rovnakú techniku úpravy a vzhľad ako pri klobúku, ktorý sme si ukázali na začiatku výberu. Doplň svoje jarné outfity o tento kúsok za 170 eur.

Tommy Jeans x Aries „Taped“ Denim Jacket – 199,95 €

Úplne odlišnú techniku úpravy použili návrhári v prípade tohto čierneho kúsku z tvrdého denimu, ktorý je zdobený páskami s nápismi Aries v originálnych farbách (biela, modrá a červená) značky Tommy Hilfiger. Cena je rovnaká ako pri vintage modrej schéme, a to cca 170 eur vrátane doručenia.

Tommy Jeans x Aries „Multi Flags“ Graphic Chinos Pants – 214,95 €

Naše srdcia si získali aj tmavomodré chinos nohavice v širokom strihu, ktoré sú pokryté vlajkami ako v prípade košele z rovnakej série a miniatúrnym logom kolekcie Tommy Jeans x Aries na ľavom prednom vrecku. Nastaviteľný pás je doplnený o neónové prvky a dlhé šnúrky. Cena nohavíc je 180 eur.

Tommy Jeans x Aries Woven Webbing Big Bag – 319,95 €

V rámci kolekcie sme videli aj viacero doplnkov vrátane veľkej látkovej tašky, respektíve kabelky v čiernej farbe s farebnými kontrastmi v podobe pások s logom značiek Tommy Jeans a Aries. Cena je rovných 270 eur.

Tommy Jeans x Aries Tape Dress – 324,95 €

Na záver výberu sme vybrali ženský kúsok v podobe krátky šiat zahalených do pások s nápismi Tommy Jeans aj Aries v rozličných fontoch aj veľkostiach a farbách. Ich cena je na úrovni 270 eur po zľave 15 %, ktorú poskytol online obchod Footshop. Obleš sa do ulíc podľa vzoru americkej raperky GloRilla, ktorá má pred sebou hviezdnu kariéru.