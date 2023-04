10 najlepších high fashion siluet tenisiek. Vychutnaj si model Louis Vuitton za tisícku aj extravagantné Balenciagy

Oplatia sa tenisky s cenou nad 300 eur? Tieto originálne vyhotovenia z prvotriednych materiálov sú dôkazom, že áno.

Tenisky sú našou obľúbenou témou v rámci módy viac ako dekádu, a to z jednoduchého dôvodu – dobrá obuv je základným stavebným kameňom každého outfitu. Generácia Z je posadnutá teniskami a poprední športoví výrobcovia, ale aj známi návrhári každú sezónu pracujú na nových siluetách a rôznych úpravách, ktoré miznú z pultov obchodov rýchlejšie ako teplé pečivo.

Kategória high fashion tenisiek ponúka všetko, o čom snívaš a záleží len na tom, aký štýl preferuješ a koľko eur si ochotný/-á minúť za jeden nákup. Pozreli sme sa na siluety s cenou nad 300 eur, ktoré stoja za to.

Tešiť sa môžeš na novú verziu modelu Off-White™ Out of Office, na retro tenisky od Loewe aj skateboardové línie spod rúk návrhára Eliho Russella Linnetza pre módny dom Dior.

RAF SIMONS Ultrasceptre – 370 €

Raf Simons je vzorom a inšpiráciou pre návrhárov, ktorých prácu obdivuješ. Svoje majstrovstvo a geniálne nápady predáva bez akýchkoľvek zbytočných póz a je nám ľúto, že ukončil pôsobenie vlastnej rovnomennej značky.

Ešte predtým Simons predstavil siluetu tenisiek s názvom Ultrasceptre z priedušnej sieťoviny a kože vo viacerých farebných vyhotoveniach. Športová obuv má technický charakter a obsahuje typické prvky pre tvorbu skúseného návrhára, ktorý sa ďalej plánuje sústrediť na prácu po boku Miuccie Prada v talianskom módnom dome, vrátane gumových prvkov, ostrých kontrastov či metalických odleskov.

Cena je 370 eur vrátane doručenia a vzhľadom na fakt, že ide o jeden z posledných produktov s logom značky RAF SIMONS, považujeme ju za primeranú. Ak si neprišiel/neprišla na chuť tmavomodrému variantu, skús béžovú verziu.

Zdroj: MR PORTER

Medzi najvplyvnejších návrhárov v 21. storočí patrí tiež Virgil Abloh, ktorý počas svojej krátkej kariéry predstavil desiatky ikonických ready-to-wear dizajnov vrátane obuvi nielen pre módny dom Louis Vuitton, ale aj pod vlastnou líniou Off-White™.

Tenisky Off-White™ Out of Office v úzkom vyhotovení pripomínajú oldschoolovú skateboardovú obuv zo začiatku tohto tisícročia, ktorá sa teší obrovskej popularite medzi generáciou Z. Sú vyrobené z kože a sieťoviny, zatiaľ čo gumovú podrážku zdobia malé škvrny. Majú všetky charakteristické prvky ako pôvodná, robustnejšia verzia vrátane loga so šípkami, odnímateľného zip-tie označenia alebo šnúrok s nápismi.

Ako môžeš vidieť na produktovom zábere, silueta Out of Office vyzerá skvelo so širokými nohavicami. Cena tenisiek je 425 eur.

Zdroj: MR PORTER

Golden Goose Ball Star – 435 €

Spoločnosť Golden Goose založili manželia Francesca a Alessandro Gallo v roku 2000 v Benátkach, ale inšpiráciu našli v skateparkoch v Los Angeles.

„V našej rodine chceme, aby všetko bolo čo najmenej dokonalé, pretože život nie je dokonalý. Do toho, čo robíme, vnášame život,“ znie motto talianskej značky a odráža vzhľad ich dizajnov. Ikonický, mierne zošúchaný efekt na zvýraznenie vintage vzhľadu je poznávacím znamením väčšiny tenisiek s logom hviezdy na bočných stranách a výnimkou nie je ani model Ball Star, ktorý sme zaradili do dnešného článku.

Tenisky sú vyrobené v talianskom ateliéri Golden Goose a zdôrazňujú najobľúbenejšie podpisy značky. Sú vyrobené z pružného, ručne potláčaného semišu zdobeného kontrastnými koženými hviezdami v bielej farbe a majú pohodlnú gumovú podrážku. Všimnite si nápis „SNEAKERS“ na päte inšpirovaný graffiti.

Zdroj: NET-A-PORTER

Loewe Flow – 590 €

Španielsky módny dom Loewe nemá medzi širokou verejnosťou taký cveng ako napríklad Louis Vuitton alebo Gucci, ale čo sa týka ready-to-wear návrhov, rozhodne má čo ponúknuť. Dôkazom sú tenisky s jednoduchým názvom Flow, ktoré sú horúcim trendom v ženskej obuvi.

Kreatívny riaditeľ Loewe Jonathan Anderson vytvoril tieto tenisky podľa štýlu retro bežeckých siluet zo sedemdesiatych rokov a išlo o skvelý krok. Boli vyrobené v Taliansku z odolných syntetických materiálov, semišu s koženými detailmi a elegantným logom značky, ktoré je aplikované z oboch bočných strán. Gumová podrážka sa tiahne pozdĺž päty až nad úroveň špice, aby sa zabránilo odieraniu vrchnej vrstvy.

V ponuke obchodu NET-A-PORTER nájdeš tmavozelený variant s bielymi prvkami aj šnúrkami za 590 eur.