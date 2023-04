11 TOP módnych momentov značky Supreme za poslednú dekádu. Lepšie už pravdepodobne nikdy nevzniknú

Popularita a kultúrny vplyv značky Supreme postupne upadá. Zaspomínaj si s nami na zlatú éru newyorskej streetwearovej ikony prostredníctvom modelov od The North Face, Stone Island, Burberry či Louis Vuitton.

Značka Supreme bola kultúrnym fenoménom viac ako dekádu, avšak postupne stráca dych. Zatiaľ čo pred niekoľkými sezónami boli všetky produkty s ikonickým box logom vypredané v priebehu niekoľkých sekúnd, dnes ležia v ponuke obchodu celé týždne – aj modely zo spolupráce s Undercover a podobne.

Vedenie spoločnosti na čele so zakladateľom Jamesom Jebbiom vytváralo okolo značky stabilný hype vďaka exkluzívnym dropom a vyhľadávanými spoluprácami, ktoré chcel vo svojej zbierke každý, a to bez ohľadu na to, či žil streetwearom alebo luxusnou módou. Sile newyorskej streetwearovej ikone podľahli aj celebrity vrátane A$AP Rockyho, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Rihanny, Kanyeho Westa alebo rodiny Beckhamovcov.

Kým začneme s výberom, musíme podotknúť, že Supreme bolo v streetwearovej, respektíve skateboardovej komunite známym pojmom dávno predtým, ako značka zaznamenala globálny masový úspech. Najúspešnejším obdobím boli roky 2012 až 2022. Spomenúť všetky významné dizajny nie je možné vzhľadom na obrovský archív, a preto sme úplne vynechali doplnky, ktorým venujeme samostatný článok.

Toto sú TOP módne momenty značky Supreme za poslednú dekádu. Lepšie už pravdepodobne nikdy nevzniknú, aj keď prácu nového kreatívneho riaditeľa Tremaine Emoryho dlhodobo obdivujeme.

Tričko s fotografiou Kate Moss z roku 2012

Kate Moss je módna ikona, ktorá sa udržala na vrchole modelingového priemyslu v každom období svojho života a so značkou Supreme spolupracovala dávno predtým, ako získala globálny hype.

Už pred týmto ikonickým projektom z roku 2012 neboli fotografie Kate Moss pre Supreme žiadnou novinkou, britská modelka bola zvečnená na troch rôznych návrhoch tričiek – v roku 2004 na tričku NYC 10th Anniversary, o štyri roky neskôr na tričku Kate Kiss a v roku 2008 na tričku Daikanyama 10th Anniversary v spolupráci so značkou Original Fake, ktorú založil umelec KAWS a v súčasnosti neexistuje.

Vyhotovenie, na ktorom má Moss oblečené biele tričko s červeným box logom, kabát s leopardím vzorom a cigaretu v ruke, bolo v predaji za menej ako 50 dolárov, pričom dnes je v ponuke resellerov od približne 1 200 dolárov.

Tričko bolo v predaji za menej ako 50 dolárov, pričom dnes je v ponuke resellerov od približne 1 200 dolárov. Zdroj: Supreme

Spolupráce so značkou Comme des Garçons SHIRT

V roku 2012 vzniklo aj partnerstvo s Comme des Garçons SHIRT a trvá dodnes. Takmer každoročná spolupráca je dokonalým spojením japonskej módy a newyorského streetwearu.

Jebbia a zakladateľka módneho domu CdG Rei Kawakubo majú medzi sebou jedinečnú chémiu a spoločne reinterpretujú klasické produkty Supreme s novým súborom štýlových kódov.

Zdroj: Supreme

Vo väčšine prípadov sú položky povýšené o obľúbené avantgardné motívy Kawakubo, ako sú napríklad bodky, netradičné kombinácie látok a ich štruktúr alebo lomená grafika. Medzi charakteristické prvky patrí tiež koncept zrkadlenia, respektíve rozdelenia loga Supreme.

Dôkazom sú ich spoločné verzie legendárnych tenisiek Nike Air Force 1 vo viacerých farebných vyhotoveniach s grafickými motívmi alebo rozdeleným swooshom. Išlo o novú, ale ľahko rozpoznateľnú podobu obuvi, ktorá je najpredávanejším modelom americkej spoločnosti.

Tenisky Nike Air Force 1 z roku 2018. Zdroj: Supreme

Nekonečno atraktívnych variantov páperových búnd The North Face Nuptse

Od roku 2008 pripravujú spoločnosti The North Face a Supreme skvelé kúsky a ich vzájomná spolupráca sa stala jedným z najuznávanejších vzťahov vo svete pouličnej módy. V priebehu rokov predstavili množstvo ikonických a vyhľadávaných produktov, ktoré reselleri predávajú s niekoľkonásobným profitom. Pravidelné sezónne dropy patria v módnom kalendári k tým, ktoré vzbudzujú nadšenie, a to obzvlášť v prípade páperových búnd The North Face Nuptse.

Spoločnosť The North Face poskytla dizajnérskemu tímu Supreme prístup do svojho archívu, ako aj k úplne novým technológiám. Kombinácia týchto faktorov zabezpečila, že medzi vyhotoveniami nájdeš nádherné a funkčné bundy, v ktorých zvládneš mrazy vo vysokohorskom prostredí a v mestských uliciach budeš neprehliadnuteľný/-á v dobrom slova zmysle.

Medzi naše obľúbené varianty za poslednú dekádu patrí model s Nuptse 700 s leopardím motívom a logami oboch značiek a výrazná žltá verzia z kože.

Kožená páperová bunda z kolekcie jeseň/zima 2017. Zdroj: Supreme

Nike Foamposite One z roku 2014

Pravdepodobne najvýraznejší model tenisiek Supreme za poslednú dekádu. Takto by sme charakterizovali okázalý návrh modelu Nike Foamposite One, ktorý okamžite vyvoláva reakcie typu „milujem alebo nenávidím“.

Supreme predstavilo dve verzie pôvodnej siluety z roku 1997, a to červenú a čiernu, pričom každá je ozdobená kontrastným žltým vzorom potlače, ktorý pripomína sloh Rococo a ľadovou priehľadnou podrážkou. Cena bola 250 dolárov a tenisky boli vypredané v priebehu niekoľkých sekúnd, dnes ich na platforme StockX kúpiš pri troche šťastia za približne 800 eur.

Zdroj: Supreme

Spojenie so Stone Island

Medzi dlhoročných partnerov spoločnosti Supreme patrí aj Stone Island – talianská odevná značka, ktorú založil Massimo Osti v roku 1982. Známa je najmä vďaka inovatívym prístupom v procese výroby prostredníctvom rôznych techník farbenia a povrchových úprav.

Bunda zo spolupráce značiek Supreme a Stone Island s kvetinovou potlačou. Zdroj: Supreme

Vzájomná spolupráca sa formuje od roku 2014, keď Jebbia predstavil prvých päť kusov s logom Stone Island. Na základe úspechu vedenie oboch firiem postupne uviedlo do predaja novú kolekciu každý rok. Čo stojí za popularitou modelov Supreme x Stone Island?

Pri pohľade na produkty, ktoré sú výsledkom kreatívneho procesu oboch strán, je na prvý pohľad jasné, že vyčnievajú z klasických radov. Talianska značka upriamuje pozornosť hlavne na funkčnosť svojich výrobkov a menej na štýl, pričom spolupráca ponúkla nový pohľad na oblečenie Stone Island, ktoré spája dizajn a dokonalú technickú vyspelosť.

Umelý kožuch s logom Stone Island cez celý chrbát z kolekcie jar/leto 2012 Zdroj: Supreme

Gucci Mane

Jednou z najväčších popkultúrnych udalostí v roku 2016 bolo prepustenie Guwopa z väzenia. Gucci Mane ihneď vydal skvelý album Everybody Looking, ktorý debutoval na 2. mieste v rebríčku Billboard 200 a Supreme využilo šancu.

Keď si Gucci Mane, môžeš si robiť, čo chceš. Napríklad, ako prvý môžeš mať text na prednej aj zadnej strane trička z kolekcie Photo Series. Tričko s fotografiou (t)rapovej ikony vyletelo v ponuke resellerov na 500 dolárov a stále patrí medzi vyhľadávané produkty Supreme. Ak patríš medzi fanúšikov Santu z východnej Atlanty, v obchode StockX je v predaji od 250 eur.

Zdroj: Supreme

Kolekcia Supreme pre Louis Vuitton – spolupráca, ktorá zbúrala všetky bariéry

Najvýraznejší moment značky Supreme za poslednú dekádu prišiel v roku 2017, keď Jebbia vytvoril spoločnú kolekciu s módnym domom Louis Vuitton, ktorú chcel každý, kto si to mohol aj nemohol dovoliť.

Na vzniku kolekcie Supreme pre Louis Vuitton má výrazný podiel návrhár Kim Jones, ktorý v danom období pracoval v módnom dome ako umelecký riaditeľ. Zdroj: Louis Vuitton

Kolekcia obsahovala pravú esenciu streetwearu a high fashion vrátane bejzbalových búnd s monogramom módneho domu, rifľové bundy s logom Louis Vuitton aj Supreme (s/o Ego, ktorý bundu kúpil za 6 000 eur), teplákové súpravy, tričká, svetre a mikiny s box logom, hodvábne pyžamá, rifle, bejzbalové dresy, koženú šiltovku a množstvo luxusných doplnkov, ako sú kožené cestovné tašky Keepall, kufre so symbolmi oboch výrobcov, puzdra na karty, peňaženky, rukavice a ďalšie.