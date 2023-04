7 značiek, ktoré si zaslúžia rovnaký hype ako Supreme. Spoznaj produkty z dielní KidSuper Studios, BODE alebo AGR Knit

Ak chceš vedieť, ktoré módne značky a návrhári sú na správnej ceste určovať trendy v najbližších sezónach, a to nie vždy prvoplánovým spôsobom, pozorne čítaj ďalej.

Svet módy je čoraz rýchlejší a na vrchole popularity vydržia len značky, respektíve návrhári, ktorí dostatočne rýchlo reagujú na aktuálny dopyt po určitom štýle produktov. Konkurencia je obrovská a nájsť v spleti všetkých výrobcov skutočne výnimočné modely je nadľudskou úlohou, na ktorú sme sa podujali.

V dnešnom článku sa pozrieme na dizajny z dielní KidSuper Studios, AGR Knit, BODE a ďalších, o ktorých si myslíme, že sú na správnej ceste určovať trendy v najbližších sezónach.

Spoznaj novú generáciu značiek a návrhárov, ktorí si zaslúžia pozornosť a nákupom ich produktov urobíš správnu voľbu. Ktovie, možno o niekoľko mesiacov budú nedostupné pre vysoké ceny spôsobené dopytom.

P. S. V minuloročnom článku s podobným obsahom nájdeš zaujímavé tipy v podobe značiek Aimé Leon Dore, ERL a ďalších.

Cole Buxton

Úvod výberu patrí značke Cole Buxton, ktorú založili priatelia Cole Buxton a Jonny Wilson, a ide o vychádzajúcu hviezdu novej generácie streetwearu, majstra základných kusov oblečenia v šatníku každého muža.

Sortiment mikín, tričiek s krátkymi aj dlhými rukávmi, teplákov a šortiek je minimálny, jednotlivé kolekcie sú úzke a vyrábajú sa v obmedzenom množstve. Produkty s logom Cole Buxton sú niečo, do čoho investuješ a čo si ponecháš v zbierke navždy.

Ukážka z minuloročnej kolekcie Black Friday, ktorá bola vypredaná v priebehu niekoľkých minút. Zdroj: Cole Buxton

Spolumajitelia značky Cole Buxton našli pri tvorbe návrhov inšpiráciu vo vlastnom štýle obliekania, ktorý opisujú ako „elevated wardrobe essentials“, keď kombinujú komfortné športové modely s topánkami Bottega Veneta aj teniskami Nike Air Force 1.

„Keby ste dali do mixéra produkty od značiek Our Legacy, Rick Owens, Stone Island a Bottega Veneta, dostali by ste Cole Buxton,“ približuje Johnny Wilson.

Plány značky Cole Buxton sú veľké, čo potvrdzujú slová zakladateľov pre magazín Vogue Business, keď povedali, že plánujú ročný predaj vo výške 100 miliónov libier. Ak bude britská spoločnosť pod novým vedením pracovať minimálne rovnako dobre ako doteraz, nepochybujeme o dlhoročnom úspechu ani dosiahnutí stanovených cieľov.

Zdroj: Cole Buxton

KidSuper Studios

KidSuper Studios je módna značka, ktorú založil Colm Dillane v New Yorku pred tromi rokmi. Jednotlivé návrhy sa vyznačujú výrazným umeleckým vplyvom v podobe ilustrácií či grafických motívov, ktoré pokrývajú klasické kusy oblečenia nabité originalitou.

Dillane patrí medzi obľúbených mladých návrhárov na módnej mape a má množstvo celebritných fanúšikov vrátane J Balvina, rapera Westside Gunna alebo basketbalistu Kyla Kuzmu.

Zdroj: KidSuper

Značka so sídlom v Brooklyne má za sebou deväť módnych prehliadok na týždňoch módy v domácom New Yorku aj Paríži, pričom všetky kolekcie majú spoločného menovateľa – jedinečný dizajn s odkazmi na popkultúru, ľudskú rozmanitosť či slobodu prejavu v prémiovom vyhotovení.

Je ťažké uveriť, že tento mladý návrhár sa od predaja tričiek svojim blízkym priateľom dostal k vytvoreniu umeleckého kolektívu a následne značky KidSuper Studios, ktorá patrí medzi najsľubnejšie prospekty vo svete streetwearu aj high fashion, a to za krátky čas.

P. S. Návrhár Colm Dillane spolupracoval aj na vzniku mužskej kolekcie na sezónu jeseň/zima 2023 pre módny dom Louis Vuitton. Všetky informácie nájdeš v článku.

Zdroj: KidSuper

AGR Knit

„Ako môžeš byť smutný/-á, keď máš na sebe oblečenú dúhovú páperovú bundu?“ povedala zakladateľka spoločnosti AGR Knit Alicia Robinson pre Hypebeast a dokonale opísala vzhľad aj charakter londýnskej módnej značky.

AGR Knit je luxusná značka pleteného oblečenia, ktorá hovorí odvážne prostredníctvom farieb, čerpá inšpiráciu z rozmanitej kultúry mesta a má silnú túžbu spochybňovať tradičné motívy pleteného tovaru. Výsledkom sú moderné, udržateľné a nositeľné kúsky, s ktorými sa nestratíš v dave.

Jedna zo siluet značky AGR Knit z kolekcie na sezónu jeseň/zima 2022. Zdroj: AGR Knit

Pletené odevy sú pre AGR Knit kľúčové od vzniku značky v roku 2019, hoci nemusia splniť očakávania ľudí v tejto kategórii. Robinson spoločne s tímom neustále experimentuje s vláknami a novými technickými postupmi, čím sa snažia posúvať pleteniny novými smermi.

V portfóliu značky AGR Knit dominujú predovšetkým pletené odevy vrátane svetrov, kardigánov, šiat či nohavíc, ale v ponuke nájdeš aj bavlnené tričká s grafickými motívmi, mikiny s kapucňami a páperové bundy, v ktorých budeš hviezdou v meste aj après-ski bare. Ceny jednotlivých modelov sa pohybujú od približne 100 eur v prípade tričiek po skoro 700 eur za hrubé kardigány v dúhových farbách.

Záverom len dodáme, že Alicia Robinson istý čas vytvárala pletené návrhy oblečenia aj pre značky Yeezy a A-COLD-WALL*, pričom s tvorbou vlastných dizajnov začala naplno počas pandémie koronavírusu v roku 2020, keď zúročila všetky skúsenosti, poznatky aj technické zručnosti.

Zdroj: AGR Knit

Who Decides War

Návrhár Everard Best, ktorý stojí za značkou so zaujímavým názvom Who Decides War, bol spriaznený so zosnulým Virgilom Ablohom a už niekoľko rokov ohromuje módne zameranú mládež svojimi jedinečnými úpravami riflí a tričiek na mieru.

„Sme tu, aby sme oslavovali niečo, čo je o dobre sveta. Niečo, čo predstavuje niečo vyššie,“ povedal Best pre Hypebeast po predstavení svojej debutovej kolekcie značky Who Decides War. Talentovaný návrhár tým poukázal na smutný fakt, že ľudia už v móde nepremýšľajú o posolstve, ale len oslavujú to, čo je práve v kurze a hypermoderné. Prostredníctvom svojich návrhov sa snaží o opak a myslíme, že má pred sebou svetlú budúcnosť.

Ukážka z kolekcie jeseň/zima 2022 od značky Who Decides War. Zdroj: Who Decides War

Best pri tvorbe skúma, čo sa skrýva pod povrchom jednotlivých modelov, a to bez ohľadu na to, či ide o formálne obleky so vsadeným perím, ručne upravované rifle so zložito spracovanými výšivkami, aplikáciami a výraznou dekonštrukciou, flísové bundy s koženými panelmi alebo flanelové košele.

Všetko, čo tím okolo značky Who Decides War robí, upozorňuje na intenzívnu prácu vloženú do každého kusu. Doplníš svoj šatník o niektorý z týchto výnimočných produktov?