Druhý deň MBPFW našimi nekompromisnými očami: Who wore it better?

Druhý deň MBPFW zakončila módna šou od Adidas Originals. Hostia a hostky vo svojich odevných kreáciách komponovali podobné prvky. To sme využili a v módnych dueloch vyhodnotili, komu sa styling podľa nás podaril o niečo viac.

Druhý deň najväčšej českej módnej udalosti roku, Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, so sebou už tradične niesol nepreberné množstvo outfitov. Logicky, hostia kombinujú vo svojich odevných kreáciách podobné alebo rovnaké prvky. Nám to, samozrejme, neuniklo, a tak sme dali dokopy niekoľko módnych duelov. Who wore it better?

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin



Naša pozornosť sa sústredila najmä na outfity okolo historicky prvej kolekcie Adidas Originals predstavenej v rámci MBPFW. Jej koncept spočíval v prepojení high a street fashion, spolu s nostalgiou aj pohľadom do budúcnosti. Vzišla z toho jedinečná šou so skvelým kastingom modelov, stylingom jednotlivých fitov a nadčasovým dizajnom. Okrem iného bola predstavená aj exkluzívna limitovaná edícia šperkov od Ondreja Stáru.

Hoci išlo o skvelú performance na čele so slovenskou hudobníčkou Laris Diam a raperom Dalybom, jednotlivé kúsky, bohužiaľ, pre horšie osvetlenie veľmi nevynikli. Aj tak však išlo o príjemné spestrenie MBPFW, kde sa zišlo množstvo známych osobností českého a slovenského šoubiznisu a módnej scény.

Návštevníci ladili svoje outfity do pestrých farieb, z ktorých prevládala červená a modrá. V skladbe lookov nemohli vo väčšine prípadov chýbať ani kúsky s ikonickými tromi pruhmi. To niektorí poňali veľmi kreatívne, vďaka čomu vznikli nápadité kreácie a výrazný posun v porovnaní s outfitmi z prvého dňa MBPFW.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin



Okrem samotných Adidas kúskov siahli hostia a hostky aj po podobných siluetách, farbách, vzoroch alebo doplnkoch. Kto skladbu outfitu zvládol lepšie, zistíš v našich módnych dueloch.





Monochrom

V prvom dueli obaja zúčastnení zvolili monochromatický outfit, s ktorým vo väčšine prípadov nemožno šliapnuť vedľa. Zatiaľ čo druhý look sa nesie v športovom duchu, prvý sa prikláňa k artovejšej forme, ktorá sa k takejto udalosti podľa nášho názoru hodí viac. Komplet prvého looku pochádza z rúk dizajnérky Emy Domanickej. Doplnený je pletenou balaklavou a kabelkou z rovnakého materiálu, čo vytvára príjemný kontrast so zvyškom. Pri looku č. 2 musíme vyzdvihnúť mejkap vrátane ostatných zladených detailov.

Aj napriek tomu v tomto dueli víťazí look č. 1, a to práve pre kreativitu a podporu lokálneho dizajnéra.

Zdroj: REFRESHER/Dávid Marcin

S ďalšími monochromatickými fitmi sme sa mohli stretnúť aj v modrom farebnom vyhotovení. V oboch prípadoch sú doplnené bielou obuvou a kabelkou. Podobne ako pri predchádzajúcom dueli, aj tu sa rozchádzame v odlišných estetikách. Zatiaľ čo prvý look inklinuje k športovému štýlu, druhý vyniká svojím subtílnejším poňatím formálneho odevu od Tamary Zahradníčkovej.

Fráza „čím viac prúžkov, tým viac Adidas“ nie je vo väčšine prípadov efektívna taktika, preto u nás stylingom triumfuje look č. 2.